Suscribete a
ABC Premium

La vida personal de Arturo Valls: su desconocida mujer Patricia y un hijo adolescente

El presentador de televisión, que presenta la segunda temporada del '1%' en 'El Hormiguero' este miércoles, siempre se ha mantenido muy discreto en torno a su vida privada

La vida personal de Christopher Lloyd: su edad, sus cuatro divorcios y el personaje español que siempre ha querido interpretar

Arturo Valls: «Me ha cambiado más la vida por tener pareja que por tener un hijo»

La vida personal de Arturo Valls: su desconocida mujer Patricia y un hijo adolescente
La vida personal de Arturo Valls: su desconocida mujer Patricia y un hijo adolescente ABC
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las tres décadas de trabajo que lleva a sus espaldas Arturo Valls le han permitido erigirse como uno de los pesos pesados de la televisión española. Su carisma y su humor han conseguido convertirle en uno de los presentadores favoritos de la ... audiencia de nuestro país. De hecho, lleva ya más de 10 años en Antena 3 con programas tan exitosos como '¡Ahora Caigo!', 'Me Resbala', 'Mask Singer' o '1%', que estrena hoy en Antena 3 su segunda temporada tras los buenos datos de la primera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app