La vida personal de Arturo Valls: su desconocida mujer Patricia y un hijo adolescente

Las tres décadas de trabajo que lleva a sus espaldas Arturo Valls le han permitido erigirse como uno de los pesos pesados de la televisión española. Su carisma y su humor han conseguido convertirle en uno de los presentadores favoritos de la ... audiencia de nuestro país. De hecho, lleva ya más de 10 años en Antena 3 con programas tan exitosos como '¡Ahora Caigo!', 'Me Resbala', 'Mask Singer' o '1%', que estrena hoy en Antena 3 su segunda temporada tras los buenos datos de la primera.

Y es que, aunque conocemos muy bien la figura de Arturo Valls en televisión, lo cierto es que su lado más personal es mucho más desconocido. El de Valencia es muy hermético en torno a su intimidad, pero no ha dudado en dirigir algunas palabras cariñosas a su mujer y su hijo adolescente durante sus múltiples proyectos. Repasamos todo lo que tienes que saber sobre el entorno familiar de Arturo Valls.

Dejó la carrera de Periodismo para triunfar en televisión

Arturo Valls (Valencia, 1975) decidió seguir su vocación muy pronto y estudió Periodismo con el objetivo de entrar de lleno en el mundo de la comunicación. Sin embargo, no le hizo falta terminar la carrera para conseguir trabajo: dejó los estudios después de que le ofrecieran ser reportero en 'La luna de Valencia', un programa de la televisión local Valencia Te Ve, donde coincidió con la también periodista Carmen Alcayde.

La televisión nacional no tardaría en llamar a sus puertas: fue fichado por Telecinco para el mítico programa 'Caiga quien caiga', al que se sumó como reportero en 1998. Su fichaje revolucionó por completo el equipo y el presentador se mantuvo allí como uno de los rostros más conocidos hasta el final del programa en 2002. A partir de ahí, pasó a ser el presentador de 'X cuánto?', un programa que le llevó a cadenas autonómicas como Canal Nou o Telemadrid, y también trabajó en 'Licencia para mirar'.

Durante esta primera etapa como comunicador, el cómico también comenzó a coquetear con el mundo de la interpretación. Tras trabajar como actor en la película 'El corazón del guerrero', participó en otras producciones como 'Torrente 2: Misión en Marbella', 'Perdiendo el norte', 'Rey Gitano', 'Villaviciosa de al lado' o 'Los del túnel', además de como actor de doblaje en películas como 'Madagascar', 'Bee Movie' o 'Bob Esponja: Un héroe fuera del agua'.

Tal ha sido su interés por el mundo del cine que incluso llegó a producir su propia película, 'Camera Café: la película', una secuela de la mítica serie 'Camera Café', dirigida por Ernesto Sevilla y protagonizada por él mismo.

Con el regreso de 'Caiga quien caiga' en Telecinco, el valenciano fue uno de los elegidos para presentar el formato junto a Juanra Bonet y Manel Fuentes. Sin embargo, su verdadero éxito llegaría de la mano de la cadena rival, Antena 3, donde ha conseguido convertirse en uno de los presentadores estrella gracias al concurso '¡Ahora caigo!', que finalizó en 2021.

Este renombre le ha permitido también hacerse todo un especialista en competiciones televisivas. Desde entonces, ha trabajado en programas como 'Splash! Famosos al agua', 'Me resbala', 'El 1%'. 'Atrapa un millón', 'Me cambio de década' o 'Ninja Warrior'.

La historia de amor de Arturo Valls y su mujer Patricia

Al margen de su vida profesional, Arturo Valls también ha cosechado un importante en el ámbito personal: el de formar una familia. Tras su mediática relación con la modelo Eva González, el de Valencia conoció a la que es a día de hoy su mujer, Patricia María Santiveri, con la que comparte su vida desde hace casi dos décadas. Los dos se casaron en el año 2009 y, desde entonces, ella ha tratado de mantenerse siempre alejada del foco mediático.

Aunque durante un tiempo se creía que ambos se habían conocido a raíz de un desencuentro en una tienda por un chiste que este contó en '¡Ahora caigo!', lo cierto es que, lejos de lo que se ha compartido, Valls y su mujer coincidieron por primera vez en un concierto de The Cure. Así lo relató hace unos días en el programa 'El Típico de Radio 3', donde dio más pistas sobre los inicios de su relación.

«La conocí en un concierto de The Cure en Valencia, gracias a Robert Smith, que los hace tan largos que me dio tiempo. Fue en una barra libre. Se habían ido sus amigos, y vi a alguien que conectaba mucho con la música... y con el alcohol. Pensé: 'Esta es mi mujer'», relató el actor. En aquel momento, se vio que ambos tenían «una conexión especial» y, aunque ninguno es de «tener canciones especiales», la banda británica se ha convertido en el símbolo del nacimiento de su amor: «Los dos sabemos que ahí empezó todo. Fue muy bonito».

Desde ese día, Arturo y Patricia María no se han separado y siguen igual de enamorados que el primer día, tal y como el propio presentador explicó en una visita a 'El Hormiguero': «Trabajar con gente a la que admiras es lo mejor y también nos pasa en la vida. A mi mujer, por ejemplo, la admiro. Si no, no podría ser mi pareja, la admiro mucho».

Patricia, la mujer de Arturo Valls, y su hijo Martín, durante su visita en 'El Hormiguero' Antena 3

Los dos llevan ya 17 años de matrimonio y, según palabras del presentador a ABC, siguen manteniendo esa unión especial gracias a la constancia y a trabajar en la pareja: «Con el tiempo todo evoluciona. Al principio sientes la pasión del enamoramiento, luego te conviertes en un equipo, en grandes amigos unidos por el cariño. Nos complementamos, nos va bien».

Martín, un hijo adolescente que quiere ser periodista

Fruto de su matrimonio con Patricia nació su único hijo, Martín, que se ha convertido en el ojito derecho del valenciano. Desde que fue padre, las prioridades de Arturo Valls han cambiado radicalmente, según contó hace unas semanas en una entrevista para ABC: «Hay alguien más importante que tú. El egoísmo se va a la mierda».

Aún así, el presentador considera que tanto Patricia como él han sido siempre «unos padres relajados» y que la paternidad no ha afectado realmente en su rutina diaria ni le ha obligado a frenar su ritmo de vida. «La he disfrutado mucho, en cada fase, viviéndolas con mi mujer con cierta normalidad, sin dejar de salir o de hacer cosas por Martín. En realidad, me ha cambiado más la vida por tener pareja que por tener un hijo. Antes tenía una libertad absoluta», reveló en esta misma entrevista.

Aún está en plena adolescencia, pero Martín conoce ya muy bien la importancia de la figura de su padre en televisión. Una fama de la que el adolescente ha tratado de desmarcarse, pues no lleva nada bien que le reconozcan en el colegio por el trabajo de su progenitor. «Más tarde le saldrá un trauma, estoy convencido», bromeó hace años. Eso sí, parece que quiere seguir sus pasos en el mundo de la comunicación y sueña con ser periodista deportivo.

Aunque Martín es el único hijo de la pareja, algunos portales digitales han asegurado que el presentador tiene otra hija llamada Mónica Valls, algo completamente falso que este se ha encargado de desmentir en alguna ocasión. Sobre este pequeño error ha bromeado en alguna ocasión Arturo, desvelando las bromas que les hace su entorno al respecto: «Mis tíos, mis abuelos dicen 'ya nos presentarás a tu hija, esa que tienes por ahí'», explicaba en alguna ocasión al hablar de este malentendido.