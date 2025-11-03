La vida personal de Ángeles Blanco: su matrimonio con Vicente Vallés y las dificultades para criar a su hijo

En los últimos años, Telecinco ha dado un giro radical a su contenido, tanto de entretenimiento como informativo. Una de las pocas que, desde hace varias décadas, continúa en su puesto dentro de los Informativos es Ángeles Blanco (Badajoz, 1972). La presentadora, que ... dejó a inicios de 2024 los fines de semana para pasar a conducir la edición de las 15:00 horas junto a Isabel Jiménez, inicia este lunes una nueva etapa. Y es que acompañará desde hoy a Carlos Franganillo en la edición de la noche.

A sus 52 años, la periodista es toda una veterana, no sólo dentro de Mediaset, donde lleva más de tres décadas trabajando, sino también dentro del sector de la comunicación. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, casi toda su carrera como periodista ha estado ligada a Telecinco, aunque su primera experiencia profesional vino de la mano de Onda Cero, como becaria en la delegación de su Extremadura natal.

Esta fidelidad a Telecinco no la ha llevado a todos los aspectos de su vida. De hecho, desde hace más de 25 años, Ángeles Blanco comparte su vida con un compañero de profesión y rival directo ahora en las audiencias: el presentador y director de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés. La mediática pareja ha tratado de llevar siempre su matrimonio en la más estricta intimidad, aunque sobre su vida conyugal se conocen bastantes detalles.

Repasamos todo lo que tienes que saber sobre la presentadora de Telecinco Ángeles Blanco, desde su matrimonio con otro conocido periodista hasta cómo ha gestionado la conciliación familiar con su hijo.

El matrimonio de Vicente Vallés y Ángeles Blanco

Vicente Vallés y Ángeles Blanco conforman desde hace más de dos décadas una de las parejas más consolidadas del mundo de la comunicación en España. El matrimonio coincidió por primera vez en 1999, cuando ambos comenzaron a trabajar juntos en la edición de Fin de Semana de Telecinco. Aunque su primer contacto llegó durante el paso de Vallés por la cadena de Mediaset, su relación no empezó hasta años más tarde y no fue hasta 2013 cuando se hizo oficial.

Sin embargo, años antes de conocerse y empezar su relación, el presentador de Antena 3 ya había estado casado con otra periodista, Lucía Méndez, de 'El Mundo', con la que tuvo dos hijos, Laura (1991) y Diego (1997). Con ella protagonizó un doloroso divorcio del que pocas veces ha hablado, aunque sí lo hizo su expareja, que afirmó que «la destrucción de su familia» había sido una de las mayores tragedias que había vivido. «Fue un acontecimiento muy traumático. Yo tenía un concepto de la familia algo místico, como una unidad de destino... en lo profesional y en lo personal. Me costó mucho sufrimiento», explicó Méndez sobre esta separación en una entrevista para 'El Mundo'.

A pesar de que ambos son ases de la comunicación, lo cierto es que en el plano privado han demostrado ser muy celosos de su intimidad, aunque sí han presumido habitualmente de su amor en redes sociales ‒Vallés tan solo la sigue a ella en su cuenta de Instagram‒. Lo poco que se conoce de su vida en común es viven juntos en el norte de Madrid y que ambos tienen un hijo, Daniel, nacido en el año 2013.

Las dificultades de criar un hijo con Vicente Vallés

En una familia de periodistas, donde muchas veces no existen horarios, la conciliación de la vida familiar suele ser algo más complicada. A partir de ahora, que la pareja comenzará a ser competencia directa con sus respectivos Informativos, es probable que esta situación se complique especialmente.

Sobre esta casuística habló la presentadora en una entrevista para 'VerTele', en la que admitió cómo había cambiado su vida desde la llegada de su hijo Daniel y lo complicado que había sido para ella administrarlo todo: «Tengo un hijo de 11 años que nació estando yo en el fin de semana. Cuando digo esto la gente me mira como si fuera marciana, pero yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños ni los familiares... No sé lo que es eso», explicaba al hablar del horario que tuvo que mantener hasta principios de 2024.

Desde su cambio al informativo diario, tanto Vicente como ella pueden disfrutar del fin de semana en familia: «A partir de ahora me integro a la vida normal. Lo pude experimentar porque fui a un restaurante a comer con mi familia y no sabía que había que hacer reserva en domingo. Estoy contenta, pero mi familia está más contenta aún», afirmaba en este mismo medio sobre su cambio a los Informativos de Mediodía.

El único tema tabú para Ángeles Blanco y Vicente Vallés

En una entrevista en 'Informalia', la presentadora volvía a pronunciarse sobre las dificultades para desconectar en un hogar donde rebosa el periodismo: «Cuando hay dos periodistas en casa a los que les apasiona su trabajo, es complicado. Hay trabajos muy endogámicos, como los médicos, y yo creo que pasará en todas las casas cuando los dos trabajan en lo mismo. Al final, acabas hablando de los problemas y las preocupaciones que tienes», comentó Ángeles Blanco, asegurando que tratan de desconectar los fines de semana y en vacaciones.

Aunque la información nunca falta en su hogar, la pareja trata de que todas las conversaciones se den siempre «sin discusiones ni tertulias». Es por ello que hay un «tema tabú» que no puede nombrarse en la casa de Blanco y Vallés: «De lo que no se habla en casa es del fútbol, es el único tema tabú que tenemos en casa. Y si hay un derbi, cada uno ve el partido en un lado de la casa», reconoce la periodista, fiel seguidora del Real Madrid.