La vida personal de Álex Márquez: su novia y la relación con su hermano, Marc Márquez

Álex Márquez ha conquitado el mundo de las dos ruedas con su destreza y perseverancia. El deportista, de 29 años y natural de Cervera (Lérida), puede presumir de una carrera profesional envidiable, posicionándose como uno de los grandes referentes del motociclismo español.

Aunque el piloto de MotoGP siempre suele mostrarnos su faceta profesional, lo cierto es que tiene una vida que va mucho más allá del asfalto. Repasamos su lado más personal.

Una novia que trabaja en marketing

Para Álex Marquez, las motos siempre han sido su gran pasión. Sin embargo, su oficio en la élite del deporte no le ha impedido conocer a su gran amor.

El piloto mantiene una relación sentimental con Gabriela Guzmán. La joven estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid y se graduó en 2023. «Han sido cuatro años de esfuerzo, con una pandemia de por medio y sin parar de trabajar ni un solo día. Estoy muy orgullosa», escribió ella misma en una publicación de Instagram.

Tras acabar su formación académica, enfocó su camino profesional hacia el mundo de la comunicación y ha formado parte del equipo de marketing del Atlético de Madrid.

De su noviazgo con Álex Márquez no hay muchos detalles, aunque se sabe, gracias a sus fotografías publicadas en redes sociales, que están juntos desde, al menos, 2024.

Por lo que se puede ver, la pareja está muy unida y enamorada. Grabriela acompaña al catalán en cada competición y le brinda todo su apoyo.

La relación con su hermano, Marc Márquez

Álex y Marc tienen la suerte (o mala suerte) de compartir profesión. Esto les ha llevado a ser mucho más que hermanos. Los Márquez son rivales y, aunque a veces no es plato de buen gusto, es algo que han tenido que asumir e interiorizar.

Ese enfrentamiento en la pista, lejos de distanciarles, les ha mantenido cerca. «La rivalidad puede tensar la situación en casa, la relación... pero nos ha unido más que nunca», declaró Álex en una rueda de prensa.

El joven reconoce que se siente afortunado. «De pilotos fuertes siempre aprendes, pero de Marc más. Ir detrás suyo... es un gran aprendizaje. Deportivamente he crecido porque he competido con él», comentó.