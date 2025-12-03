La vida personal de Pablo Chiapella: su mujer, su hija Valentina y su relación con Ernesto Sevilla

Hay personajes que traspasan la ficción y se convierten en auténticas leyendas de la televisión, dejando frases míticas para el recuerdo. En España, si hay uno que ha calado entre los espectadores en los últimos años, ese ha sido Amador Rivas en 'La ... que se avecina', al que lleva casi 20 años dando vida el actor y cómico Pablo Chiapella (Albacete, 1976).

Frases como «Ay mi Cuqui», «Pero no toques, ¿por qué tocas?» o el término «vividor-follador» son parte de la herencia que nos ha dejado el albaceteño con su interpretación. Sin embargo, mucho antes de convertirse en la figura que conocemos a día de hoy, Chiapella ya había participado en muchos otros proyectos audiovisuales, como 'La hora chanante' o 'Muchachada Nui' y en ficciones como 'Aquí no hay quien viva', 'Fuera de control' o 'Museo Coconut'.

Antes de forjarse esta importante trayectoria en el mundo de la comedia, Chiapella se diplomó en Magisterio y se especializó en Educación Física. Su vida personal oculta otros muchos secretos a sus espaldas: te contamos todo lo que debes saber sobre Pablo Chiapella, el actor que da vida a Amador Rivas.

Su mujer Natalia Puente y su vínculo con 'La que se avecina'

El personaje de Amador no sólo le ha dado a Pablo Chiapella sus mejores años en el mundo de la interpretación, sino que también le aportó mucho a nivel personal. Y es que fue en el plató de 'La que se avecina' donde el cómico coincidió por primera vez con la que ahora es su madre y madre de su hija, Natalia Puente.

La actual esposa del actor entró a trabajar en la segunda temporada de la ficción de los hermanos Caballero como encargada de estilismo, y fue allí donde se enamoraron. «Ahí conocí al amor de mi vida, que lo sigue siendo después de más 15 años. Fuimos pareja durante un tiempo y luego vino Valentina. Llevo muchísimo tiempo con Natalia y nos entendemos muy bien», explicó Chiapella en una entrevista para 'Déjate Querer', el extinguido programa de Paz Padilla.

A pesar de que ambos comparten habitualmente set de rodaje, el intérprete admitió que trabajar con tu pareja «es un arma de doble filo». «Estar con una pareja es bonito porque comprende el medio, pero también, lo que ocurre allí, te lo llevas a casa y lo sigues hablando. Tuvimos que decir 'vamos a dejar de hablar de trabajo», contó entonces.

Su hij Valentina

Durante sus casi 20 años de relación, Chiapella y Natalia han tenido que afrontar también cómo se vive una paternidad. La pequeña Valentina, que tiene ya nueve años, se ha convertido en la princesa de la casa, aunque el actor prefiere que no vea la serie que protagoniza desde hace más de una década por considerarla «un contenido no apropiado para una niña».

«Yo la tengo muy al margen. A Valentina no le dejo ver la serie. Se aprenden cosas, pero son cosas que a esa edad se pueden evitar. Es una serie que está construida para un público más adulto», justificó el actor en esta misma entrevista, que aún así no puede evitar que ella la conozca por «el impacto de la serie en la calle».

Su amistad con Ernesto Sevilla: de conocerse en el colegio a triunfar juntos en la comedia

El otro gran vínculo que ha formado Pablo Chiapella en su vida ha sido el que mantiene desde hace años con Ernesto Sevilla. La pareja de cómicos, los dos procedentes de Albacete, se conocieron en el colegio. Aunque no iban a la misma clase, pues el actor de 'La que se avecina' es un año mayor', coincidieron por culpa del mal comportamiento de Sevilla y se hicieron inseparables.

«A mí me echaron de mi clase por portarme mal y me mandaron con los mayores», recordaba Ernesto en 'La Noche D'. Por su parte, Chiapella, que intentaba prestar atención en clase, se encontró con Sevilla delante, que llevaba puesta una gorra que le tapaba la pizarra, y le pidió que se girara para dejarle ver. «Se giró, le vi la cara, me descojoné y desde entonces ya somos amigos para siempre», contó el cómico entre risas.

Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla son amigos desde la infancia

Chiapella y Sevilla pasaron juntos la infancia y la adolescencia, e incluso siguieron los mismos pasos en el mundo de la comedia. De hecho, fue Ernesto Sevilla quien le introdujo en el mundo de la comedia tras proponerle hacer una entrevista para Paramount Comedy. Más tarde, la pareja se sumaría a los otros grandes perfiles de 'La Hora Chanante', donde coincidió con nombres como Joaquín Reyes, Carlos Areces, Julián López o Raúl Cimas.

Durante estos primeros años, los dos decidieron mudarse juntos a Madrid, aunque la experiencia de buscar piso no fue sencilla para ellos: «Estuvimos como una semana o dos buscando, pero que no buscamos piso. Nos entreteníamos, nos surgían aventuras. Al final tuvo que venir mi padre y decirnos 'sois imbéciles'», explicaron en La Noche D.

En tan solo una tarde, el padre de Sevilla les encontró «un cuchitril con moqueta» donde alojarse en busca de abrirse un hueco como cómicos, algo que no fue sencillo. «Fíjate si era un nido de mierda donde vivíamos, porque había moqueta. Y te dormías en el suelo y aparecías en la habitación», contaron en esta misma entrevista.