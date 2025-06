La vida de Miguel Ángel Muñoz: una madre famosa, sus exnovias y sus estudios fuera de la interpretación

Miguel Ángel Muñoz (Madrid, 1983) ha estado toda su vida ligado al mundo de la interpretación. Debutó con solo 10 años con 'El palomo cojo', aunque sería 'Un paso adelante' la serie que le daría a conocer a un público masivo. Su papel de Rober le abriría las puertas a otras ficciones televisivas como 'Mis adorables vecinos', 'El síndrome de Ulises' o 'Amar es para siempre'.

Si algo ha demostrado Muñoz con el paso del tiempo es su gran versatilidad. Y es que, además de actor, ha hecho sus pinitos en la música, primero junto al grupo UPA Dance y después en solitario, con temas populares como 'Dirás que estoy loco' o 'Esa morena'.

Muñoz también ha demostrado en varias ocasiones sus habilidades en el baile. De hecho, participó hace cuatro años en el programa 'The Dancer' como capitán de uno de los equipos. No obstante, este no ha sido el único formato televisivo en el que ha participado. El actor llegó a ganar 'MasterChef Celebrity' en 2016 y a presentar 'Pekín Express' en 2024.

Este lunes, 30 de junio, Miguel Ángel Muñoz visita 'El Hormiguero'. El actor podrá charlar con Pablo Motos en el que será el penúltimo programa de la temporada sobre 'Futbolísimos 2', la secuela de la exitosa película familiar que protagoniza.

Sus estudios fuera de la interpretación

La intepretación ha centrado la vida profesional de Miguel Ángel Muñoz. El actor se formó en la escuela de Juan Carlos Corrazza y en Lee Strasberg Theatre and Film Institute (Los Ángeles). Sin embargo, de forma paralela comenzó a estudiar Psicología Integrativa con el célebre psiquiatra chileno Claudio Naranjo.

No obstante, Muñoz nunca ha ejercido como psicólogo, aunque sí lleva 15 años en terapia de tipo Gestalt. «Para mí es igual de importante que el gimnasio para otras personas (...) Cada sesión tiene que ver con el crecimiento personal y con el ser más compasivo con el mundo que tenemos delante. No lo hago para solucionar un problema que tengo en ese momento enfrente, que también», explicó en una entrevista para 'Egos'.

La tragedia de su madre, la famosa vidente Cristina Blanco

Miguel Ángel Muñoz es hijo de Cristina Blanco, reconocida vidente de los años 90, quien trabajó para María Teresa Campos, Belén Esteban o Lara Dibildos, entre muchas otras. Sin embargo, en 2007 la mujer se vio involucrada en un controvertido caso judicial. Fue acusada de sustraer tarjetas de crédito de los clientes de un hotel en Marbella. Como resultado, fue condenada a 16 meses de prisión, pena que no llegó a cumplir al no contar con antecedentes penales.

Blanco adoptó con su pareja y padre de su primer hijo, el agente inmobiliario Miguel Ángel Muñoz Martínez, a dos niñas bolivianas, Gabriela en 1998 y Mabila en 2000. Durante los últimos años, la tarotista ha enfrentado problemas de depresión y fue diagnosticada con trastorno bipolar.

Recientemente, Cristina ha atravesado el momento más difícil de su vida. A finales de 2024, le tuvieron que amputar una pierna tras permanecer durante un extenso periodo hospitalizada debido a una seria enfermedad. Desde entonces, vive en una lujosa residencia pagada por su hijo donde se desplaza en silla de ruedas. «No la ha dejado sola en ningún momento y ha acudido a todas y cada una de las reuniones con sus médicos», reconocieron personas cercanas al actor a la revista 'Semana'.

Su Tata, el amor de su vida

En 2022, Muñoz debutó como director de cine con '100 días con la tata', un documental que protagoniza junto a Luisa Cantero, la hermana de su bisabuela y quien le cuidó de pequeño mientras sus padres trabajaban. En él, el actor convive durante 100 días en plena pandemia con su abuela en un pequeño piso de apenas 35 metros cuadrados.

«Mis padres eran muy jóvenes y no tenían recursos para poder contratar a alguien que me cuidara mientras ellos trabajaban. A los tres años necesitaron recurrir a mi Tata, se vino a casa y estuvo tres años», contó a RTVE.

Hace dos años, el gran amor de la vida del actor falleció a los 98 años. «Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo», escribió entonces Muñoz.

Las exnovias de Miguel Ángel Muñoz

Respecto a su vida sentimental, Miguel Ángel Muñoz ha tenido a lo largo de su vida distintas relaciones, algunas de ellas con personajes públicos. Le llegaron a relacionar con Belén Esteban, debido a unas fotografías del año 2000 en las que ambos aparecen de viaje juntos. Sin embargo, ambos lo desmintieron tiempo después.

​En 2001, Muñoz comenzó una relación de dos años con la actriz Mónica Cruz -hermana de Penélope Cruz-. Un romance que surgió durante el rodaje de la serie 'Un paso adelante'. A día de hoy, ambos guardan muy buena relación. «Es el ex con el que he tenido la relación de amistad más duradera», aseguró ella en una entrevista con 'LOC'.

Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz ABC

Unos años más tarde, Muñoz volvió a conocer a su nueva pareja también en un set de rodaje. En este caso, el actor salió entre 2013 y 2016 con la actriz Manuela Vellés, con quien coincidió rodando la película 'La piel azul'. Se trata de su relación más larga hasta la fecha, que se rompió porque ella comenzó a salir con el actor Álex García.

Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra ABC

Una de las últimas novias que se le conocen al actor es la cantante Ana Guerra, con quien mantuvo una relación entre 2018 y 2020. En la actualidad, se desconoce si está soltero o ha iniciado un nuevo romance, ya que se niega a compartir este dato. «El corazón contento y lleno de alegría. Si me preguntas si tengo novia, sabes que no te voy a contestar», aseguró en una de sus últimas entrevistas, muy celoso de su intimidad.