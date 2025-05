La vida de Megan Montaner: su novio, sus dos hijos y sus problemas para conciliar con la maternidad

El día a día de Megan Montaner (Huesca, 1987) cambió hace más de una década, cuando en 2010 se convirtió en la elegida para interpretar el personaje de Gloria en 'Amar en tiempos revueltos'. Al éxito de ese primer gran personaje le seguirían otros como el de Pepa Balmes, la protagonista de 'El secreto de Puente Viejo', el de Elena Echevarría en '30 monedas' o el de Sara Campos en 'La Caza', convirtiéndose así en una de las grandes actrices de la pequeña pantalla de nuestro país.

Desde ese primer salto a la fama, la artista española, de 37 años, ha conseguido acumular muchos proyectos a sus espaldas. Es el caso de su nueva película, 'La buena suerte', dirigida por Gracia Querejeta y basado en la novela de Rosa Montero, donde la intérprete comparte reparto con actores de la talla de Hugo Silva, Álvaro Rico, Eva Ugarte o Miguel Rellán.

Con motivo del estreno del largometraje, que llegará a los cines el próximo 6 de junio, visita esta noche el plató de 'El Hormiguero' de Pablo Motos junto a su compañera de reparto, Eva Ugarte. Allí hablará por supuesto de su extensa carrera como actriz, pero también sobre su lado más desconocido y su maternidad.

Repasamos todo lo que debes saber sobre Megan Montaner, la protagonista de 'La buena suerte': desde su desconocido novio hasta su vida junto a sus dos hijos.

Gorka Ortúzar, el desconocido novio de Megan Montaner

Aunque ha tratado de mantenerse siempre alejada del foco mediático en lo que respecta a su vida personal, se sabe que Megan Montaner mantiene una relación desde el año 2013 con Gorka Ortúzar, un biólogo marino junto al que la hemos visto en alguna que otra ocasión.

La pareja siempre ha sido discreta, aunque, durante estos más de 10 años compartiendo vida, la actriz no ha evitado hablar de su relación siempre que le han preguntado. Gorka se ha convertido en su gran apoyo durante su carrera profesional, pero también en su mayor crítico en lo que respecta a su trabajo.

«Me veo siempre con mi chico y me mete una caña... Es mi juez. Cuando de pronto me estoy emocionando lo miro a él como... ¿tú también no? Es el que de verdad me dice si las cosas funcionan o no», contaba hace unos años en una entrevista para La Razón.

Sus dos hijos, Káel y Soren, y una dura maternidad

Junto a Gorka, Megan Montaner ha tenido dos hijos, que son la gran alegría de su vida. El mayor, Káel (2017), tiene un nombre de origen galaico escocés, que significa guerrero poderoso, mientras que el más pequeño, nacido en 2023, se llama Soren, un nombre que procede de Dinamarca y quiere decir trueno.

No ha sido fácil gestionar esta maternidad con su trabajo como actriz: perdió algunos papeles tras contar su embarazo y llegó a terminar el rodaje de 'Entre tierras' estando de ocho meses y medio. «Fuimos todos valientes para asumir el reto, pero gracias a Dios fue todo bien y a favor de causa en todos los sentidos: de que descansara, que estuviera cómoda...», contó en una entrevista.

Mas allá de ello, conciliar tampoco ha sido sencillo y, al contrario que otras actrices, también ha hablado de las sombras que puede tener ser madre. «Es que es una realidad lo de que la maternidad es preciosa, pero tiene también su oscuridad. Esa parte oscura es muy oscura. Necesitas aire, y de repente vuelves a encauzarte. Hay que saber controlarse y saber estar, hay que aprender a controlar las emociones», explicó en una entrevista para Mad Men Magazine.

En esta misma charla, Montaner habló de los problemas para conciliar con un trabajo que exige tantas horas, así como de la sensación de sentirse culpable por todo: «La dificultad de la conciliación la sienten también ellos, porque en casa vamos haciendo un 50/50 para cuidados y trabajos. Vamos siempre con la lengua fuera».