La vida de Marta Belenguer, Nacha en 'Camera Café', en 2025: dos hijos y un exitoso negocio fuera de la actuación

'Camera Café' aterrizó en las televisiones españolas hace más de 20 años y, a pesar de la corta duración de sus episodios, consiguió conquistar muchos corazones y convertirse en una de las ficciones históricas de nuestro país. La serie de Telecinco, que presentaba el día a día de los empleados de una oficina con el único punto de vista de una cámara situada en la máquina de café, se extendió durante cuatro temporadas, hasta 2009.

El humor atípico convirtió en míticos a muchos de sus personajes. Cañizares (Esperanza Pedreño), Julián Palacios (Carlos Chamarro), Jesús Quesada (Arturo Valls), Bernardo (César Sarachu) o Marimar (Esperanza Elipe) son sólo algunos de los que todavía recuerdan muchos seguidores de la serie, aunque fueron muchos más los que conformaron este elenco.

A algunos de ellos incluso pudimos verlos unidos hace unos años, con motivo del estreno en cines de 'Camera Café. La película'. Es el caso de Marta Belenguer, quien diera vida a la administrativa Nacha Ruiz en la serie durante varios años, y que también tuvo su minuto de fama en la cinta que recordaba la famosa serie de televisión.

Marta Belenguer participó en series tan exitosas como 'Camera Café' o 'Aquí no hay quien viva'

Al margen de este papel, lo cierto es la actriz valenciana ha conseguido mantener una exitosa carrera como actriz, algo que ha compaginado con su labor de madre. A sus espaldas, proyectos como 'Aquí no hay quien viva', 'Señoras del (h)AMPA, 'Bajo sospecha' o 'Todo lo otro', entre otras cosas. Sin embargo, en los últimos años, donde ha continuado con su carrera ante las cámaras y sobre los escenarios, también la hemos visto subida a la ola de otro negocio.

Separada del padre de sus dos hijos adolescentes

Marta Belenguer (Valencia, 1969) ha logrado combinar su carrera como actriz con el papel de madre de sus dos hijos, de 14 y 16 años. No ha sido sencillo, pues hace tiempo que la actriz se separó del padre de los pequeños y, desde entonces, ha tenido que tomar ella la responsabilidad de criarlos. Para comunicarse con ellos, ha empleado siempre el humor, que admitía que «hace que las cosas se entiendan más».

«He tenido la sensación de ser madre soltera. La custodia la he tenido yo y les he criado como he querido. He tenido parejas que me han ayudado y ellos han visto cómo esos hombres que han compartido mi vida siguen siendo mis amigos. Mis hijos me dicen 'Te queremos mucho, pero también queremos a papá'. Y eso me encanta, porque el amor es infinito», aseguró en una entrevista para ABC.

El exitoso restaurante que regenta más allá de la actuación

Aunque su carrera como intérprete es bien conocida, lo cierto es que hace un tiempo que Marta Belenguer se quiso sumar al mundo empresarial. Lo hizo con Merinas Bar, un establecimiento que regenta junto a dos actrices y amigas, Lisi Linder y Lorena López, situado en pleno barrio de Carabanchel ─donde Marta reside desde hace 25 años─, y con el que este año han conseguido un solete de la Guía Repsol.

La idea con la que partía este proyecto era sencilla: darle una segunda vida a una antigua tienda de ultramarinos, situada a escasos minutos del mítico parque de San Isidro, después de que esta echara el cierre tras años de actividad. En homenaje al nombre anterior de este establecimiento, Hermanos Merino, decidieron llamarle Merinas Bar.

Lo que no se esperaban quizás era el éxito que acabarían logrando, hasta convertir este local en uno de los mejores restaurantes de la capital aptos para mascotas. Y es que, al contrario que en otros proyectos hosteleros, la intérprete y sus socias han querido que este sea uno de los espacios 'pet friendly' de referencia en Madrid, a un precio muy asequible para todos los consumidores.

Entre los platos que ofertan en su carta, las tres actrices han apostado una propuesta gastronómica en frío, donde los embutidos y las conservas han tomado mucho protagonismo. Además, sus orígenes también aparecen reflejados en el menú, con muchas opciones típicas de Cádiz y Valencia, de donde son naturales las tres dueñas del local. Así, podemos encontrar desde bocadillos de sobrasada hasta molletes de chicharrón o bikinis, además de tostas, mojama de atún o tablas de queso.