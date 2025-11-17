La vida de Marieta Bielsa, Anita en 'Médico de familia', en 2025: su estado actual y su trabajo fuera de la televisión

Echando la vista atrás, en España contamos con un pasado de series nacionales que fueron todo un éxito y engancharon a miles de espectadores durante varias temporadas. Entre algunas de ellas podemos recordar 'Los Serrano', protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda o 'Farmacia ... de Guardia', con Carlos Larrañaga.

Otro de los títulos que siguen resonando en la memoria de miles de españoles es 'Médico de familia', donde unos jóvenes Emilio Aragón y Lydia Bosch protagonizaban la serie que se emitía en Telecinco de 1995 a 1999.

Consiguió ser líder de audiencias cada martes por la noche y, además de la cómica y entrañable historia familiar y amorosa, esto se debió al cariño que el público desarrolló por la mayoría de sus personajes.

Una de ellas era Anita, la pequeña de la serie y, aunque sus apariciones en pantalla eran algo más reducidas que las de sus compañeros más mayores, conquistó a los espectadores con su energía y su dulzura. Han pasado muchos años desde que dejó la televisión pero, a continuación, te contamos lo que se sabe sobre su vida actual y después de acabar 'Médico de familia'.

Qué fue de Marieta Bielsa, Anita en 'Médico de familia'

Todas las generaciones y edades estaban representadas en 'Médico de familia'. Cuando Marieta Bielsa comenzó a dar vida a Anita en la serie apenas tenía tres años, pues la actriz nació en febrero de 1992 y el primero capítulo de esta ficción se estrenó en 1995. Haciendo de hija del viudo Nacho Martín (Emilio Aragón), era la pequeña de la casa, quedando al amparo de sus hermanos Chechu (Aarón Guerrero), María (Isabel Aboy), los otros dos hijos del joven médico.

Marieta Bielsa, en una aparición en televisión 'SÁLVAME'

Durante 9 temporadas y 119 episodios, Marieta ejerció como actriz a una corta edad, quedando en el recuerdo de los miles de espectadores que se reunían alrededor de la televisión cada martes.

Sin embargo, como todo, la emisión de 'Médico de familia' llegó a su fin y lo hizo en el año 1999, convirtiéndose en una de las series familiares de éxito junto a otras como 'Cuéntame cómo pasó', '7 vidas', 'Los Serrano', 'Aída' o 'Aquí no hay quien viva'. A la vez que la serie se acabó, también lo hizo la carrera de Marieta, poniendo fin a su etapa como actriz a los siete años.

Marieta Bielsa, «Anita» en la serie «Médico de familia» en Casa Decor Alejandro Carra

A partir de ahí, continuó con la vida de una niña de su edad y siguió dedicándose a estudiar, acabando su formación con la carrera de Economía y Negocios Internacionales, un Máster de Comercio Electrónico entre otros.

Empresa propia alejada de los focos

Marieta Bielsa tiene ahora 32 años y una vida muy diferente a la que experimentó desde bien pequeña, cuando creció entre focos, cámaras y atrezzo. Totalmente alejada del mundo de la interpretación, a día de hoy la joven se dedica a su propio proyecto empresarial, un negocio llamado Elbow Brand, tal como figura en el perfil de Instagram de Marieta, que es privado.

La empresa de la exactriz se caracteriza por ser la primera empresa de moda social 100% en España, según pone en la web oficial de Elbow. «¿Y eso qué significa? Muy fácil, donamos todo el beneficio que obtenemos de la venta de nuestras prendas a causas solidarias concretas», siguen explicando.

Así, quien dio vida a la pequeña Anita de 'Médico de familia' es hoy una empresaria a cargo de un proyecto comercial y solidario que mezcla moda con labor social, además de ofrecer una opción más de moda comprometida con una buena causa, entre cuyos productos se pueden encontrar principalmente sudaderas y camisetas.

La joven se dejó ver en el reencuentro que realizaron algunos de los miembros de la serie en 2018 y, hace varios años, también fue entrevistada en 'Sálvame', donde afirmó que tiene muy buen recuerdo de su etapa grabando la serie y que sigue guardando contacto con algunos de sus compañeros.