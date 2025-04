La vida de Lola Índigo: su nombre real, su novio y el trastorno que padeció

Desde que participara hace más de siete años en el popular concurso de televisión 'Operación Triunfo' -donde resultó la primera expulsada-, Lola Índigo se ha convertido en uno de los rostros femeninos más populares del panorama musical actual.

Su combinación de música urbana y pop con coreografías impactantes han hecho que Lola Índigo conquiste las listas de éxitos con temas como 'Ya no quiero ná', 'Mujer bruja' o 'AN1MAL'. Además, la artista española ha llenado escenarios por todo el mundo. El próximo 14 de junio actuará en el Riyadh Air Metropolitano, tras la cancelación de su concierto en el Santiago Bernabéu.

El pasado 27 de marzo, Lola Índigo lanzó 'Nave dragón', su cuarto álbum de estudio, repleto de éxitos como '1000COSAS' o 'La reina', canción que suma más de 80 millones de reproducciones en Spotify y de la que estrenó recientemente un remix junto a María Becerra y Villano Antillano.

Este lunes, Lola Índigo visita 'El Hormiguero', donde repasará sus últimos proyectos musicales y podrá charlar junto a Pablo Motos sobre distintos aspectos de su carrera y su vida más personal. Repasamos los aspectos clave sobre el lado más íntimo de la cantante y bailarina.

El nombre real de Lola Índigo

Lola Índigo (Madrid, 1992) se crio en la localidad granadina de Huétor Tájar, de donde se siente natural y pasó la mayor parte de su infancia. Su padre, Juan Doblas, es brigada de la Guardia Civil y ha estado destinado en Mallorca durante más de dos décadas. Por este motivo, la isla balear es también un lugar muy especial para la artista.

La pasión por la música se manifestó en Lola Índigo desde muy temprano. La artista se dedicó primero al baile -participó en el concurso 'Fama Revolution' y trabajó en China y Los Ángeles, junto a artistas reconocidos como Chris Brown o Enrique Iglesias-, hasta alcanzar la fama como cantante, sin dejar de lado la danza como parte imprescindible de su faceta artística.

Lola Índigo en 'Fama Revolution' cuatro

Lola Índigo es el nombre artístico que escogió para desarrollar su carrera, ya que su nombre real es Miriam Doblas Muñoz. La cantante y bailarina eligió este pseudónimo con el objetivo de separar su vida personal de la profesional. Tal y como ha explicado en distintas ocasiones, 'Lola' simboliza a la mujer e 'Índigo' significa hermandad o espiritualidad.​​

El trastorno que padeció

A lo largo de su trayectoria, Lola Índigo ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la imagen corporal. De hecho, la artista aseguró haber pasado de ser «la gordita del colegio» a pasar hambre para encajar en los estándares de los castings. De hecho, aseguró haber padecido anorexia. «Dejé de comer y me di cuenta de que estaba enferma», señaló en 2022 en 'El Hormiguero'.​

En este sentido, Miriam también admitió hace dos años en un concierto haber padecido dismorfia corporal. «Es cuando empiezas a distorsionar la propia imagen de tu cuerpo por lo que dicen los demás, por lo que ves en redes sociales, en televisión y especialmente cuando estás completamente expuesto a la gente y tu imagen está continuamente en vallas publicitarias o revistas», aseguró.​

La artista admitió haber pasado por «una mala época» que le llevó a borrarse su cuenta de Instagram. «Me ha costado muchísimo quererme, aceptarme... He tenido que hacer un trabajo que me ha llevado años de amor propio, de autoestima y de terapia y nadie me lo iba a echar por alto», aseguró la artista, que visibiliza siempre que puede la importancia de la salud mental.

Su pareja actual

En cuanto a su vida sentimental, Lola Índigo ha sido siempre muy reservada y son contadas las ocasiones en las que ha hablado sobre sus parejas. No obstante, se conoce que la artista mantuvo una relación en su pasado con el cantante Don Patricio, que terminó tras un año por infidelidades por parte de él.

En junio de 2024, unas fotografías relacionaron a la artista con el jugador del PSG y expareja de Hiba Abouk Achraf Hakimi, lo que desató una oleada de odio en redes debido a que el futbolista había sido acusado de violación por una joven en 2023.

Fue en ese momento cuando Lola Índigo estalló y confesó que mantenía, desde hacía dos años, una relación con otro chico. «El acoso es insoportable, nunca hablé de mi vida, pero llevo dos años con pareja y me relacionan con un hombre, porque respiramos el mismo aire, sin contexto, y de la nada recibo una violencia verbal y una humillación sin sentido», escribió en sus redes.

Aunque en ese momento Lola Índigo no reveló su identidad, tiempo después se supo que su pareja era un chico anónimo llamado Rafa e ingeniero de profesión al que conocía de toda la vida.

De hecho, en una visita a 'El Hormiguero' a finales de 2023 Mimi habló abiertamente de su 'amor platónico': «Es mi mejor amigo. Es una persona que va a estar a mi lado toda la vida y que lo quiero mucho». Recientemente, la artista estuvo de viaje en Los Ángeles y publicó en su cuenta de Instagram distintas fotografías, una de ellas junto a Rafa, con el que continúa en la actualidad.