La vida de Leiva: su nombre real, su relación actual con Macarena García y por qué tiene un ojo de cristal

A lo largo de las últimas décadas, Leiva se ha erigido como uno de los grandes cantautores de nuestro país. El músico madrileño, que saltó a la fama gracias al éxito de Pereza, el grupo que formó junto a Rubén Pozo hace ... casi 25 años, ha conseguido resarcirse de la separación de la banda para reafirmarse como uno de los artistas en solitario más influyentes de la historia de España.

De sus dedos han salido canciones tan recordadas como 'Terriblemente cruel', 'No te preocupes por mí' o 'Como si fueras a morir mañana', que han quedado ya en el imaginario de muchos oyentes españoles. A ellos tratará de deslumbrarles ahora con el lanzamiento de 'Hasta que me quede sin voz', la nueva película documental que muestra el retrato más íntimo del artista y que se estrena en cines el próximo 17 de octubre.

Con motivo de este lanzamiento, Leiva visitará de nuevo 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, en el que hablará de este nuevo proyecto audiovisual que atraerá a muchos de sus fans a las salas de nuestro país. Su vida más íntima también estará presente en este documental, por lo que repasamos todo lo que debes saber sobre el cantante madrileño antes de su paso por el programa.

El nombre real de Leiva y el origen de su apodo

Aunque su nombre real es José Miguel Conejo Torres, el cantautor madrileño se ha formado una amplia carrera en el mundo de la música bajo el apodo de Leiva. Este sobrenombre viene de bien lejos, cuando este aún era un niño, y su origen radica, a diferencia de lo que muchos creen, en el mundo del fútbol.

Fue durante sus primeros años de vida, cuando todavía practicaba fútbol, cuando sus compañeros de equipo le encontraron un parecido extraordinario con todo un astro del deporte. Se trata de Leivinha, un futbolista brasileño muy popular en los años 70 que llegó a jugar en la Canarinha y en el Atlético de Madrid. A raíz de estas similitudes físicas nació su apodo, con el que todo el mundo le conoce a día de hoy.

El accidente con un arma en el que Leiva perdió el ojo izquierdo

Fue durante esta misma época, siendo apenas un niño, cuando Leiva tuvo que lidiar con uno de los episodios más oscuros de su vida: sufrió un accidente con una escopeta de perdigones en el que perdió el ojo izquierdo. Tenía entonces apenas 12 años y, desde entonces, este daño le ha obligado a llevar un ojo de cristal durante buena parte de su vida.

Discreto siempre en torno a este tema, fue durante una entrevista en el pódcast de Farid Dieck y Diego Ruzzarin cuando el cantante se sinceró sobre lo que me dijeron y cómo le cambió la vida: «Yo tuve un accidente muy joven, con 12 años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis padres, no para mí. Perdí un ojo con una escopeta de perdigones y automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre», comenzó contando entonces.

En aquel momento, él mismo no fue consciente de lo que estaba sucediendo y de la gravedad de lo ocurrido: «A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar», dijo sincerándose.

Sin embargo, lo más importante que contó en el pódcast sobre este accidente fue la lección de vida que aprendió en el hospital antes de la operación: «En el trayecto desde Urgencias hasta el quirófano me tocó un celador que me dijo 'Qué tipo con suerte eres, Miguel'. Yo no entendía y le pregunté por qué. Me dice 'Piensa, de todas las cosas que puedes perder que tengas dos, cuál es la menos importante: el ojo. Tu vida va a ser exactamente igual que era antes de ayer. Solo te va a costar un mes de adaptación, eres un tipo con suerte'. Tengo esas palabras clavadas, son una lección de vida, fue una ayuda para toda la vida», recordó emocionado el exvocalista de Pereza.

Una vida amorosa muy animada: de Alba Molina a Michelle Jenner

Movida ha sido también la vida amorosa de Leiva, al que se le han conocido varias parejas a lo largo de su carrera musical. Una de sus relaciones más famosas fue la que mantuvo con la cantante Alba Molina durante casi siete años. Durante los primeros años de los 2000, cuando ella todavía formaba parte del trío Las Niñas, y él aún estaba en Pereza, los dos formaron una de las parejas más rockeras de nuestro país. De hecho, llegaron a posar desnudos para la revista 'Rolling Stone'.

Otro de sus romances más mediáticos fue el que mantuvo con Michelle Jenner desde 2009 hasta 2012. La pareja se conoció mientras grababa una canción para uno de los álbumes de Pereza, aunque su relación no salió a la luz hasta unos meses después, durante una noche de fiesta en el barrio de Huertas de Madrid. Su ruptura fue, de hecho, la inspiración para una de las canciones más recordadas de su carrera en solitario, 'Eme', en la que habla abiertamente del vacío que sintió tras separarse de la actriz.

Leiva y Michelle Jenner fueron pareja durante más de tres años hasta su ruptura

Su última pareja pública ha sido Macarena García, con la que fue relacionado por primera vez en 2014 durante un romántico paseo por la capital. La pareja decidió darse un tiempo en 2017, aunque, apenas un año después de esta ruptura, ambos retomaron su relación. Buena prueba de ello fue el discurso de agradecimiento tras recibir el premio Goya a Mejor canción original por 'La llamada', protagonizada por su pareja: «Quiero compartir este premio con Maca García, mi compañera del camino, te quiero un montón», dijo el artista al recoger el galardón.

Su relación actual con Macarena García tras su ruptura

Las idas y venidas de la pareja acabaron por precipitar la ruptura de Macarena García y Leivaen verano de 2022. Lo hicieron de forma amistosa y cordial y, aún a día de hoy, mantienen una buena relación de amistad y cariño, tal y como revelaban las propias palabras de Leiva hace unos días en una entrevista en El País.

Macarena García y Leiva fueron pareja hasta verano de 2022, aunque mantienen una buena amistad GTRES

En esta charla, el artista se sinceraba sobre sus momentos más complicados y explicaba que la protagonista de 'La Mesías' apareció como un rayo de luz en su vida: «Estuve ahí en terapia un par de años y tomando medicación, porque se me fue mucho de madre, ¿no? Y pues apareció Maca en mi vida y fue como un ángel de la guarda. Me curó, me sacó de ahí. Me ayudó y se me pasó y fue como una supermedicina», contó realmente emocionado.

La ruptura no ha empañado su relación actual ─tampoco el nuevo romance de la actriz con el actor Enric Auquer─ y, de hecho, el propio Leiva admitió que ve a su expareja como una persona más de su familia: «Maca me sacó de ahí y aún hoy sigue siendo un ángel de la guarda, ¿no? Es como alguien de mi familia que me sigue dando la sensación de casa y, bueno, en ese momento, me salvó el pellejo Maca», reconoció el cantante sobre el apoyo de la que fuera su novia.