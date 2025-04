La vida de Karla Sofía Gascón: amenazas de muerte, un intento de suicidio y la relación actual con su mujer

En apenas un año, Karla Sofía Gascón (Alcobendas, 1972) ha pasado de ser casi una desconocida en nuestro país a ocupar el centro del huracán mediático. La actriz española, que saltó a la fama tras protagonizar la película 'Emilia Pérez', ha atravesado unos meses llenos de altibajos tras ser nominada al Oscar a Mejor Actriz y 'cancelada' después de que salieran a la luz unos mensajes en X (antes Twitter) que fueron tildados de carácter «racista y xenófobo».

Un momento complicado que ha afrontado con el desparpajo que le caracteriza y que se suma a una exitosa carrera en la que ha tenido que lidiar con la pérdida, el rechazo y los cambios. Toda una experiencia que narra ahora en su nuevo libro, 'Lo que queda de mí', donde promete hablar de su lucha hasta convertirse en la mujer que quería ser y que está disponible desde el pasado 21 de marzo en las librerías.

Con motivo de este lanzamiento y semanas después de esta crisis de reputación, Karla Sofía Gascón regresará este martes como invitada a 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos. Será la segunda vez que la intérprete de Alcobendas visite el formato de Antena 3, donde ya protagonizó más de un tenso encontronazo con el presentador de Requena hace unas semanas.

Aunque sus últimas polémicas han sido bien sonadas, sobre la vida personal de la actriz española se conocen muchos menos detalles. Te contamos todo lo que debes saber sobre la transición de Karla Sofía Gascón: desde su intento de suicidio y las amenazas de muerte que recibió hasta la relación con su mujer y su hija.

Su transición a mujer y las amenazas de muerte que recibió por ser trans

Antes de transicionar, Karla Sofía Gascón contaba con una amplia experiencia en el mundo de las telenovelas. La de Alcobendas, de 53 años, decidió dejar España, donde sólo había participado como secundario en algunas producciones, para probar suerte en México, donde se hizo un nombre gracias a sus papeles en series como 'Corazón Salvaje', 'Llena de amor', 'El cura y el veneno', 'Nosotros los nobles' o 'El señor de los cielos'.

El mayor cambio en su vida estaba aún por venir. Apenas unos años después, en 2018, anunció que era una mujer con la presentación de un libro autobiográfico, 'Karsia. Una historia extraordinaria', donde explicó que había pasado años sintiéndose así: «Hubo momentos muy dolorosos. En algunos momentos incluso pensé en quitarme la vida», contó tiempo después al sincerarse sobre el paso que había tomado para vivir públicamente como quería.

«A los cuatro años ya me sentía mujer, he pasado por muchos momentos de mi vida en los que deseaba ser yo, pero vete tú a saber en qué país te podían ayudar», dijo en una entrevista en la televisión mexicana. Sin embargo, habiendo nacido en los años 70 en España, en plena dictadura de Francisco Franco, jamás se planteó la posibilidad de salir del armario: «Era imposible plantearse ningún cambio físico ni expresarte como tú eras», reveló la estrella de cine.

La decisión de anunciar al mundo su cambio de género la tomó gracias al apoyo de su familia. A pesar de que era consciente de que la decisión de vivir abiertamente como una mujer podía afectar a su vida y su trabajo, no echó la vista atrás: «Cuando yo terminé de hacer la transición, yo no sabía qué iba a ser de mí ni qué iba a pasar conmigo o si iba a volver a actuar», explicó entonces.

Su transición también le ha llevado a recibir amenazas de muerte en su país de adopción, tal y como reveló en una entrevista a El País: «A mí me han dicho de todo y más. En México hasta me amenazaron con descuartizarme y meterme en una bolsa de basura. Sin embargo, hay que cambiar las cosas y quizá, mi responsabilidad está ahí: en defender que las personas somos personas y podemos hacer lo que nos dé la gana», explicó al citado medio.

Karla Sofía Gascón intentó quitarse la vida

Como bien hemos mencionado, no todos los momentos de la carrera de Karla Sofía Gascón han sido buenos para la actriz. De hecho, tal y como ha contado en varias entrevistas, llegó a plantearse la posibilidad de acabar con su vida, algo que narra en su primer libro: «'Karsia' es un poco una biografía encubierta. Ese libro lo escribí precisamente como un poco de catarsis», le explicó a Vicky Martín Berrocal en su pódcast 'A solas con...'.

Por entonces, la nominada al Oscar «estaba en una relación en México con una senadora», pero las cosas no fueron como ella esperaba. «Hubo un momento en el que dije 'trágame tierra' y casi tomo una decisión de quitarme de en medio», le explicó a la diseñadora de moda, señalando que fue a raíz de esta mala experiencia cuando comenzó a redactar la novela.

Fue su mujer, Marisa Gutiérrez, quien le hizo volver a creer en la vida y quien la salvó de ese pozo: «Escribí este libro sobre una persona que se iba a suicidar y, lejos de morir, lo único que le pasa cuando está muriendo es que tiene que repasar su vida otra vez. Esa es un poco la historia», recordó sobre este complicado momento.

Su relación actual con su mujer, Marisa Gutiérrez

El gran apoyo durante esta carrera de altibajos ha sido su mujer, Marisa, a la que conoció hace más de cuatro décadas: «Llevamos casi 39 años juntas, somos parte la una de la otra porque hemos crecido juntas. Venimos de un barrio obrero digamos, no bajo, pero sí de clase media de España», contó la intérprete de 'Emilia Pérez' en una entrevista en 2020.

Su relación ha estado marcada siempre por las idas y venidas, tal y como desveló la nominada al Oscar en el podcast 'A solas con...' de Vicky Martín Berrocal. «Personalmente le tengo que poner un monumento como reconocimiento a su labor conmigo, a su amor por mí y a lo maravillosa persona que ha sido. Yo la conocí cuando tenía 19 años y ella 18 y que ha pasado de todo conmigo y siempre, al final, el amor que me tiene ha podido más que todas las putadas que le he hecho y que sigo haciendo. Cuando no es una cosa, hago otra», ha destapado la intérprete.

Karla Sofía Gascón junto a su mujer, Marisa, madre de su hija Instagram

La protagonista de 'Emilia Pérez' admitió entonces que le había hecho «muchas putadas» a su esposa por no poder «estarse quieta», aunque aseguró que lo suyo iba más allá del matrimonio: «Marisa es mi familia. Da igual lo que hagamos, da igual dónde estemos. Ha pasado más que muchísima gente de mi familia real, es imposible que no sea mi familia [...] Es la persona en la que yo me he apoyado, sin ella no estaría aquí, le debo todo. Es la que ha tirado del carro toda la vida y hay que reconocerlo», reveló entonces.

La educación de su hija adolescente

Juntas tuvieron una hija, Elisa Victoria, que también ha recibido los mismos valores que sus madres. La actriz contó en esta misma entrevista que ambas habían decidido educarla al margen de los géneros, formándola como persona: «La verdad no la tratamos ni como un niño, ni como una niña, sino como una persona. Ella no tiene ningún tipo de rollo, ni prejuicio, ni nada porque antes tenía a un padre y ahora tiene a dos madres», explicaba la española en Infobae.

Las dos mujeres se han encargado de educar a su manera a su única hija, aunque lo cierto es que en la maternidad también tienen carácteres muy diferentes: «Su madre, la que la parió, es más organizada, más estricta y pragmática y yo soy más física, más alocada. Por un lado tiene a la que le exige y otra que es la que le cuenta el cuento. Somos dos personas muy diferentes Marisa y yo y nos compenetramos a la hora de educar a la niña», revelaba a este mismo medio.