La vida actual de José María, el hermano de David Bisbal que desapareció en Roquetas del Mar: en silla de ruedas por una negligencia médica

Cuando David Bisbal comenzó a labrarse una carrera fuera de la Academia de 'Operación Triunfo', su hermano José María no dudó en dejarlo todo para velar por los intereses del cantante. Renunció a su trabajo de administrativo en el hospital de El ... Ejido para convertirse en el 'road manager' del cantante, cuya trayectoria empezaba a despegar. Con este movimiento, la intención era evitar que algunas personas intentaran aprovecharse de la popularidad que el 'triunfito' había conseguido cosechar tras su paso por el programa.

Sin embargo, más de dos décadas después de que el pequeño de la familia consiguiera hacerse un hueco en la música gracias al concurso, la vida de Jose María Bisbal Ferre (57 años) ha dado un vuelco radical de 180 grados. Hace más de dos años, el hermano mayor del intérprete de 'Ave María' pasó casi 30 horas desaparecido y, ahora, se encuentra postrado en una silla de ruedas tras sufrir una traumática lesión causada por una negligencia médica.

La extraña desaparición de Jose María, el hermano de David Bisbal

En abril de 2023, el hermano de David Bisbal fue el protagonista de un gran revuelo tras desaparecer sin dejar rastro durante más de un día. Fue su mujer la que denunció esta ausencia injustificada en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar y pronto comenzó a pedirse la colaboración ciudadana para encontrarlo, difundiendo carteles de búsqueda por toda España.

El cartel de desaparecido de José María Bisbal, hermano de David Bisbal

30 horas después de su desaparición, el cantante almeriense comunicaba que había sido encontrado con vida y agradecía el apoyo de todos sus seguidores en la búsqueda: «Queridos amigos, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari. Hemos podido encontrarlo y ahora se encuentra hospitalizado, pero estable», escribió en su perfil de redes sociales.

En aquel momento, Bisbal no quiso dar más detalles sobre los motivos detrás de esta desaparición y reconoció que había «sido un momento de máxima tensión» para toda su familia. «Quiero pedir el respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que esta ha sido una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros. Una vez más, gracias a todos por su colaboración y solidaridad en estos momentos tan difíciles», añadió entonces.

David Bisbal junto a sus hermanos José María y María del Mar y su padre

Postrado en una silla de ruedas por una lesión medular

Aunque no han trascendido muchos datos sobre la recuperación de Josemari Bisbal, sí se sabe que el almeriense ha vivido un duro momento: una lesión medular a la altura de la D10 le impide mover las piernas actualmente. Por este motivo, pasó cinco meses ingresado en Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Sobre este problema no han trascendido muchos datos, pero se conoce que fue una negligencia médica la que acabó dejándole postrado en una silla de ruedas, tal y como él mismo contó en septiembre en una entrevista con La Voz de Almería. Lo que sí ha comunicado el propio José María en una entrevista a ¡HOLA! es que en 2025 enfrentará un juicio para reclamar justicia por los daños ocasionados.

Tras este acontecimiento que cambió por completo su vida, el que fuera 'road manager' de David Bisbal ha confesado que atravesó una depresión «bastante severa» al llegar al centro médico, pues su lesión era «difícil de aceptar».

El tiempo ha hecho que el andaluz haya superado poco a poco este trauma, y haya tirado «para delante» con soltura. «Se puede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente, no necesito ayuda de nadie», aseguraba Jose María en declaraciones al citado medio.

A pesar de la tragedia que le ha tocado vivir, tiene más ganas de seguir disfrutando que nunca junto a su esposa Lupe, sin cuya ayuda no habría salido adelante. Fue ella quien decidió dejar su trabajo y alquilar un piso en Toledo para acompañar a su marido ante esta nueva y complicada etapa, de la que ha conseguido salir. «Estoy muy feliz y con muchas ganas de disfrutar de la vida. Sin la gran ayuda durante los primeros meses de mi mujer no sé lo que habría pasado», señalaba.

De él habló hace meses el cantante David Bisbal, que no solo dejó claro el amor que siente por su familia, sino también lo orgulloso que está tras haber superado este duro momento. «No puedo hablar mucho, porque cada uno tiene su vida y sus momentos para hablar, pero lo que sí es cierto es lo que tú dices. Para mí es un ejemplo de superación y de admiración, sobre todo», dijo ante los micrófonos de Europa Press.

Centrado en el bádminton en silla de ruedas

José María ha encontrado ahora una nueva vocación tras verse afectado por este problema de salud: el bádminton sobre silla de ruedas. El hermano del intérprete comenzó a jugar durante su paso por el Hospital Nacional de Parapléjicos y, tras esto, decidió federarse. «Cuando estaba ingresado, estaba deseando que llegaran los lunes y los miércoles para practicar bádminton», contó a La Voz de Almería.

Una decisión que le ha llevado a convertirse en uno de los mejores competidores de la categoría WH1, aquella para jugadores con «una limitación considerable del movimiento en un lado del cuerpo hasta la mitad del torso y de las piernas». Poco después de comenzar su camino como deportista, el andaluz consiguió llevarse la medalla de bronce en dobles en el Campeonato de España de Parabádminton junto a su compañero, Juan Carlos Quintana. También puede presumir de un primer puesto en doble mixto con su compañera del hospital, 'Eli', en la tercera prueba del circuito nacional de parabádminton en silla de ruedas.

Jose María, el hermano de David Bisbal, durante el Campeonato de España de Parabádminton Federación de Bádminton

Este éxito nacional hizo que el hermano de David Bisbal fijara la mirada en una posible participación en los Juegos Paralímpicos 2024, que se disputaron en París este pasado verano. Sin embargo, tal y como confirmó El Español el pasado mes de abril, un problema de salud de última hora impidió que el profesional pudiera competir en la Spanish International Parabadminton. Este revés le dejó sin opciones para acudir al campeonato internacional que se celebra cada cuatro años.

El difícil momento familiar de David Bisbal por la enfermedad de su padre

Este complicado momento para David Bisbal y su familia llega a la vez que la enfermedad de su padre, José Bisbal, que padece un avanzado Alzheimer desde hace varios años. El artista desvelaba hace unos años en una entrevista que el estado de salud de su padre se había ido deteriorando y que, aunque «él está bien», ha perdido casi por completo los recuerdos de sus familiares más cercanos.

David Bisbal junto a su padre, José Bisbal

El progenitor del cantante fue un importante boxeador que llegó a proclamarse Campeón de España en peso ligero antes de retirarse en 1976, aunque ahora olvidado todo eso por culpa de la enfermedad. José, llamado por sus más allegados Pepe, no conserva todos estos recuerdos de sus años de profesional y ya casi ni recuerda quién es su hijo David, que durante muchos años fue su gran orgullo.

Aún así, el artista no ha dejado de dedicarle sus triunfos al hombre que siempre estuvo para apoyarle. Tras recibir el título de hijo predilecto de su Almería natal, Bisbal se dirigió directamente a él con un emocionante mensaje: «El primer agradecimiento probablemente sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque siga estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno».