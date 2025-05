La vida de Ilia Topuria: su mujer, sus hijos Hugo y Giorgina y la fortuna que ha conseguido en la UFC

En los últimos años, Ilia Topuria no ha hecho más que agrandar su leyenda en el mundo las artes marciales mixtas (MMA). Convertido en uno de los mejores de este deporte tras noquear a Alexander Volkanovski para hacerse con el cinturón del peso pluma (65,8 kilos) y revalidar el título mundial acabando también con el hawaiano Max Holloway, el luchador hispanogeorgiano afronta ahora un nuevo reto en su carrera tras dejar su puesto vacante.

El próximo paso para El Matador está claro: quiere el cinturón del peso ligero de la UFC (70,3 kilos) y está dispuesto a conseguirlo en su próximo combate, sin rival aún decidido. Según confirmó ABC MMA en exclusiva mundial, Ilia Topuria peleará por el título indiscutido del peso ligero (70,3 kilos) en el UFC 317, que se celebrará en el T-Mobile de Las Vegas el próximo 28 de junio, con el rival aún por decidir entre el actual campeón, Islam Makhachev, o el excampeón Charles Oliveira.

Un duelo al que Topuria llega invicto (16-0) y con una amplia experiencia a sus espaldas que le acredita como uno de los grandes favoritos para hacerse con el cinturón en esta nueva categoría. Y es que su trayectoria sobre la jaula comenzó cuando, siendo apenas un niño, empezó a practicar lucha grecorromana y jiu-jitsu brasileño, algo que le ha permitido alcanzar a sus 28 años la cima más alta de este deporte.

Ilia Topuria, durante su victoria en UFC 308 ante Max Holloway AFP

Aunque el luchador siempre ha puesto el foco en su carrera deportiva, lo cierto es que sus más allegados también han sido una pieza clave de su llegada a la élite. Entre los que han ayudado a forjar este éxito, se encuentran sus entrenadores, los hermanos Jorge y Agustín Climent, su hermano, el también luchador Aleksandre Topuria, sus hijos o su novia, la empresaria Giorgina Uzcategui.

Te contamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal de Ilia Topuria: desde sus orígenes familiares hasta su inminente paternidad.

Los orígenes de Ilia Topuria y su amor por España y Georgia

Desde que comenzó a competir en UFC, Ilia Topuria ha portado con orgullo las banderas de España y de Georgia por igual. Aunque el luchador nació el 21 de enero de 1997 en Halle, Alemania, sus padres son georgianos y se ha mostrado muy orgulloso de sus raíces. Cuando apenas era un niño, su familia se mudó a Alicante y ha sido allí donde ha crecido y se ha asentado, desarrollando un gran amor por nuestro país.

Cuando le preguntan por su nacionalidad, el hispanogeorgiano lo tiene muy claro: siente el mismo amor por los dos países. «Yo me siento súper español, también me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, '¿Georgia o España?' No puedes elegir entre dos hijos, a los dos los quieres por igual, no se puede».

«Yo tengo un amor inmenso hacia los dos países y cualquiera que diga cualquier cosa acerca de esas dos banderas, por lo menos delante de mí, pagará por sus palabras y por sus hechos», advertía rotundamente en una entrevista tras derrotar al estadounidense Josh Emmett.

Topuria siempre ha defendido su amor por España y Georgia, los dos países de su vida

Fue en la ciudad española donde comenzó a desarrollar su carrera deportiva, aunque no lo tuvo nada fácil para encontrar un lugar donde desarrollar su pasión. Tras su llegada a España, su entrenamiento se volvió más difícil, pues no había muchos locales donde se dedicaran a estos deportes: «Mi madre vio a un hombre con las orejas rotas y le preguntó». Fue así como conoció Climent Club, ubicado en el barrio de Garbinet, donde los hermanos Climent le acogieron como uno más y le enseñaron todo lo que sabían hasta convertirlo en el luchador histórico que es a día de hoy.

A pesar de haber pasado buena parte de su vida en España, no fue hasta el pasado año 2024 cuando el luchador consiguió la nacionalidad española tras una petición expresa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «¿Un tercer sueño? Conseguir mi DNI español. Se lo pienso pedir personalmente, a ver si me puede ayudar a cumplir el sueño. Me haría la verdad que muchísima ilusión», dijo El Matador en una de sus últimas entrevistas en 'El Hormiguero'. Poco después de este mensaje, el Ejecutivo hacía oficial la concesión de la nacionalidad.

Giorgina Uzcategui, la empresaria que ha conquistado a Topuria

La empresaria Giorgina Uzcategui es la única persona que, hasta el momento, ha conseguido rendir a sus pies a Ilia Topuria. Esta joven venezolana ha sido el gran apoyo del luchador durante sus victorias más importantes dentro de la UFC desde hace más de un año. Se conocieron durante una cena y, en palabras del hispanogeorgiano, conocerla ha sido «uno de los mejores regalos que me trajo Dios».

La novia del campeón del peso pluma estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y, más tarde, amplió su formación en este campo en la Universidad de Suffolk en Boston. Actualmente es CEO de Future & Energy, una empresa de energías renovables que opera en Estados Unidos, aunque también hace sus pinitos en Instagram como influencer gracias a los 200.000 seguidores que acumula ahora en sus redes sociales.

El pasado verano, Ilia y Giorgina dieron la bienvenida a su segunda hija, a la que le pusieron el mismo nombre que su madre: «No hay palabras que puedan describir este momento. Gracias, Dios, por tanto», expresaba el luchador hispanogeorgiano en una publicación tras el nacimiento de la pequeña.

Sus hijos Hugo y Giorgina y su papel como padre

La pareja y la pequeña Giorgina residen en Alicante, donde el deportista de artes marciales mixtas se prepara todos los días para sus complicados combates. Es allí donde reside también su hijo Hugo, fruto de una relación anterior, que cumplirá 6 años en noviembre y al que el peleador ha educado para aprender la importancia de ganarse las cosas uno mismo.

«Les voy a dar todo cuanto yo considere, no les va a faltar un techo ni comida, como a mí tampoco me ha faltado. Pero siempre todo dentro de unos límites. Si yo conduzco el último coche que han sacado en el mundo, ellos no lo van a conducir. Tienen que aprender a convertirse en la persona rica que puede conducir ese coche», contó en una entrevista sobre los valores que estaba tratando de inculcarle a su pequeño.

En cuanto a la posibilidad de que su primogénito siga sus pasos en el futuro, Topuria ha señalado que lo importante es que él esté feliz con lo que haga: «Yo tengo un hijo y me llora muchísimas veces por muchas cosas y yo le visto con buenos valores, así quiero que crezca. Para mí no toda la riqueza tiene forma de papel, es completamente otra cosa. Ese es mi objetivo como padre, que espero cumplir. Quiero que sean lo que ellos quieran ser, que elijan algo que les haga ser felices».

El dinero que ha ganado Ilia Topuria en la UFC

Ser una de las grandes estrellas de la UFC no sólo se ha visto recompensado en fama, sino también en caché. El buen rendimiento de Ilia Topuria, unido a su imbatibilidad en la competición, ha hecho que el luchador se convierta en uno de los referentes mejor pagados de las artes marciales mixtas, un mundo donde las cotas económicas no son precisamente bajas.

Todo esto ha hecho que el hispanogeorgiano se coloque en el rango de salario más alto y pueda llegar a embolsarse más de medio millón de dólares por cada combate en el que pelea. Así sucedió en su batalla contra Volkanovski, con la que ganó más de 350.000 dólares simplemente por participar y entre 50.000-100.000 más por su victoria. En su última aparición contra Max Holloway, se estima que Topuria podría incluso haberse llevado cerca de un millón de dólares tras vencer por K.O. al hawaiano.

Una fortuna millonaria que él mismo no ha ocultado, pues durante su paso por 'La Resistencia' de David Broncano, hace más de un año, confesó que podía embolsarse «entre 60.000 y 100.000 euros al mes, ganados a pura hostia». Además, durante esta misma visita aseguró que ya había ganado «entre un millón y un millón y medio de dólares», una cifra que no ha hecho más que subir en estos últimos meses gracias a sus actuaciones.