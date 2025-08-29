La vida de Emma Ozores, Sandra en 'Farmacia de Guardia', en 2025: su estado actual, su polémico paso por 'GH VIP' y la pérdida del gran amor de su vida

Emma Luisa Ozores Ruiz (Madrid, 1961) pertenece a una de las sagas familiares más icónicas del cine y teatro español. Hija del actor y cómico Antonio Ozores y de la actriz Elisa Montés, desciende también de figuras como los directores Mariano Ozores y José Luis Ozores, así como de las actrices Emma Penella y Terele Pávez.

Habiendo nacido en una familia de semejante talla, el destino de Emma Ozores parecía escrito: iba a ser actriz. Su debut cinematográfico se produjo con 18 años, y como no podía ser de otra forma, lo hizo de la mano de su tío Mariano Ozores: en su película 'Los energéticos'.

Emma Ozores junto a su padre, en una foto de 2004 Ángel de Antonio

A lo largo de su carrera, ha participado en más de una decena de películas dirigidas por su tío. No obstante, Emma Ozores ha compaginado sus trabajos en cine con la televisión, donde alcanzó la popularidad con la emblemática serie 'Farmacia de guardia' y también participó en el mítico programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'.

Desde entonces, Emma Ozores se ha labrado una sólida carrera en teatro y televisión, llegando incluso a participar en un reality de Telecinco: 'Gran Hermano VIP'. Te contamos todo lo que se conoce de la vida actual de la hija de Antonio Ozores y Elisa Montés.

Su salto a la fama con 'Farmacia de guardia'

Durante cuatro años, Emma Suárez formó parte de una de las series más emblemáticas de la década de los 90: 'Farmacia de guardia'. En esta mítica serie, la actriz compartió pantalla con actores de la talla de Concha Cuetos o Carlos Larrañaga.

En la serie, Emma Suárez dio vida a Sandra, la auxiliar de farmacia de Lourdes Cano. Aunque no se trataba de un personaje principal, es uno de los más recordados por los espectadores. En 2009, la actriz formó parte de 'La última guardia', la secuela que reunió al elenco original de la serie.

Emma Ozores junto a Concha Cuetos y Carlos Larrañaga en 'La última guardia' ANTENA 3

'Farmacia de guardia' marcó la carrera de Emma Suárez. «Yo le decía a Antonio Mercero: 'Yo es que estaría aquí toda la vida, o sea, no haría otra cosa'. Porque un buen papel, un buen director, unos guiones buenos, todos los actores buenos, es el máximo al que se puede aspirar....», contó en una entrevista con 'La Ser'.

Hace tres años, la actriz volvió al plató donde se grabaron los 170 episodios de la emblemática serie. Lo hizo al visitar el programa 'La Roca', de Nuria Roca, que ocupa ahora estas instalaciones. «Me ha hecho una ilusión venir... Desde hace 500 años que no vengo. Me trae muchos recuerdos y todos buenos», confesó la intérprete.

La polémica que protagonizó en 'Gran Hermano VIP'

Emma Ozores pensó que, tras 'Farmacia de guardia', «no iba a poder hacer algo tan bueno nunca, porque ya había llegado al máximo». Sin embargo, después llegaron papeles en televisión como 'La casa de los líos' (1996-2000), 'Aquí no hay quien viva' (2006) y, años después, 'Centro médico' (2016).

La actriz madrileña ha combinado la interpretación con la participación en diferentes programas televisivos. Concursó en 'Mira quien baila' (2005) y, en 2017, en el popular reality 'Gran Hermano VIP 5', donde fue quinta finalista y protagonizó una polémica al violar las normas por navegar en Internet para obtener información.

Emma Ozores en 'Gran Hermano VIP 5' telecinco

Un error que la actriz reconoció: «Se abría una ventana durante muy pocos segundos, y se cerraba, pensaba que era normal y no había problema». Por esta razón, aseguró, no comunicó nada al programa, pese a reconocer que «sí había leído algo».

Entonces, el Súper se dirigió a la participante para echarle una reprimenda: «En los últimos días has accedido de manera aleatoria por un error informático a la página de inicio de los blogs. Como hemos hablado previamente, me gustaría que este tipo de acciones que ponen en peligro el aislamiento necesario para el concurso sean comunicados de inmediato. Esperamos que la relación de confianza no se rompa». Pese al error, la organización decidió finalmente no penalizar a Ozores.

La vida actual de Emma Ozores

Emma Ozores nunca ha dejado de lado el teatro, donde realmente recupera la esencia de la actuación, con obras como 'La asamblea de las mujeres' o 'Cambalache'. «Es más auténtico, es más sincero, estás viendo la reacción del público, notas cuando se ríen, notas si esto no les gusta...», contó en una entrevista con 'Más escena'.

Aunque mantiene un perfil bajo, la actriz sigue en activo. Protagoniza junto a Rubén Torres la obra 'El último que apague la luz', una comedia escrita por su padre que se estrenó por primera vez en el año 2007 y que retomó hace unos años. A día de hoy, sigue girando por toda España.

Nos reunimos ahora con Emma Ozores para hablar de la influencia de su padre en la comedia española.



¿Qué hacía tan especial el humor de Antonio Ozores?#ReírloCinehttps://t.co/hqkZAxhSKy pic.twitter.com/FfkS1wPPTz — La 2 (@la2_tve) May 10, 2022

«No siento que haya aportado lo que mis predecesores. Ellos tenían unas cualidades muy grandes. Yo solo intento hacer bien mi trabajo y que al público le guste», aseguró en una entrevista hace apenas unos días en 'Onda cero', donde dijo sentirse una privilegiada por pertenecer a una saga que ha hecho historia en la escena española.

La pérdida del gran amor de su vida

En 2019, Emma Ozores tuvo que hacer frente a un duro varapalo, la muerte del gran amor de su vida: el actor Nicolás Dueñas, quien falleció a los 78 años debido a un cáncer que padecía hacía años. Los actores mantuvieron una relación sentimental en secreto durante algo más de un año y, desde entonces, no se ha vuelto a saber si la intérprete ha rehecho su vida.

Emma Ozores y Nicolás Dueñas GTRES

A sus 64 años, la actriz mantiene su vida privada alejada de los focos. A pesar de tener una cuenta activa en Instagram, donde la mayoría de sus post son recuerdos de su paso por la casa de 'GH VIP 5' y de sus funciones más importantes, lleva sin actualizarse desde 2017.