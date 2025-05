La vida de Elsa Pataky con Chris Hemsworth en Australia: sus tres hijos, su casa y lo que más echa de menos de España

A pesar de que son una de las grandes parejas de Hollywood, Elsa Pataky y Chris Hemsworth han rehusado siempre de la vida de lujos y fama habitual de las estrellas del cine. El matrimonio, junto a sus tres hijos pequeños, dejó Estados Unidos para instalarse hace ya años en Australia, donde residen ahora tranquilos y alejados de los focos donde ambos se desenvuelven con soltura.

La familia ha encontrado allí la estabilidad, aunque su llegada a la isla supuso el incumplimiento de una petición que la actriz le hizo a su marido al comenzar su relación. «Le hice prometer que ninguno forzaría al otro a vivir en su país, porque estaban muy lejos entre sí. Pero terminó surgiendo porque me llevó a Australia, me enseñó Byron Bay y me enamoré. Era un paraíso», cuenta la actriz en una entrevista con Harper's Bazaar España.

Para Elsa, mudarse desde Los Ángeles a este municipio costero del continente oceánico fue un sueño cumplido: «Siempre había querido vivir cerca del mar y con animales. Así que le dije: 'Vale, vamos, pero me prometes que tendré caballos'», revela en esta misma entrevista, en la que se muestra feliz de haber elegido «vivir en la naturaleza» junto a sus seres queridos.

India Rose, Tristan y Sasha, los tres hijos de Elsa Pataky

La vida en Australia de Chris Hemsworth y Elsa Pataky no se puede entender sin la presencia de sus tres hijos: la mayor, India Rose (13 años), y los mellizos Tristan y Sasha (10). Al igual que sus padres, los pequeños adoran el deporte y es habitual verles montando a caballo o surfeando las impresionantes olas que deja el mar en el municipio costero, así como disfrutar del tiempo libre junto a la familia.

Pocos son los detalles que se conocen sobre ellos, aunque la madrileña sí ha hablado en alguna ocasión sobre su primogénita, a la que ha definido como tremendamente independiente: «No es nada femenina, no le interesan nada la ropa, la moda, ni el maquillaje. Es como un niño y tiene un carácter...», admitía su progenitora en alguna ocasión sobre su hija, que ha decidido mantenerse discreta delante de las cámaras.

Aunque el país de su marido se ha convertido en su hogar durante los últimos años, la actriz no ha querido que los tres pierdan su relación familiar con España: «Les traigo todos los años, vienen al menos tres o cuatro semanas para que disfruten y sigan empapándose de la cultura española, de lo que más les gusta», contó la madrileña en una entrevista para el programa 'Y Ahora Sonsoles'.

Tanto su primogénita como los dos pequeños están muy inmersos en las costumbres de nuestro país, como el rito de «comerse las uvas» cada 31 de diciembre para dar la bienvenida al Año Nuevo: «Les encantan las tradiciones españolas. En Australia o en otros lugares mucho más modernos no tienen las tradiciones así tan inculcadas, que las hacemos y que nos juntan a todos», reconocía la intérprete, mostrando su intención de que sus hijos sigan empapándose de nuestra cultura y también del idioma.

La mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia: está valorada en 30 millones de dólares

Byron Bay se ha convertido en el lugar elegido por la familia Hemsworth-Pataky, que construyó en 2017 una impresionante mansión justo al lado de las hermosas playas de la localidad para que los cinco residieran habitualmente. La casa, valorada en unos 30 millones de dólares y bautizada como Kooeloah, se encuentra situada en la reserva natural de Broken Head, en la costa este de Australia.

La residencia en la que la actriz y su marido viven supera los 900 metros cuadrados construidos y se encuentra en una propiedad de cuatro hectáreas. Cuenta con una piscina infinita con spa, cinco dormitorios con cinco baños en suite, cocina interior y exterior y garaje para siete coches. También con una granja con más de 70 animales.

El ocio también es parte importante del hogar de la familia, que también ha instalado en su hogar una sala de cine, una sala de masajes, sauna, baño turco e incluso una sala de juegos con bar, ideal para recibir a los invitados. Además, el intérprete de 'Thor', todo un amante la actividad física, también ha hecho instalar un gimnasio completo para continuar con sus entrenamientos cuando no se encuentra inmerso en ningún rodaje.

Lo que Elsa Pataky más echa de menos de España

Aunque Australia es el país del que se ha enamorado, Elsa Pataky sigue echando en falta de vez en cuando el país donde nació y creció, España. En más de una ocasión, la intérprete ha hablado de «las cosas que más echa de menos», como los platos tradicionales de nuestro país: «No hay nada como la comida de aquí, y te das cuenta cuando te vas fuera tanto tiempo».

«Nada más llegar a España, donde voy tiene que haber un plato de jamón y una tortilla de patata. A mí me encanta. Yo las hago en casa, pero no me salen tan bien. En España sale todo mejor», ha dicho la actriz en más de una ocasión.

A Pataky le gusta volver de vez en cuando a nuestro país para poder «hablar en español más de 24 horas». Asímismo, echa de enos también las sobremesas: «Me encantan, las echo mucho de menos. De hecho, creo que la palabra sobremesa no existe en ningún otro idioma nada más que en español».

A pesar de que extraña su tierra, no se plantea por el momento regresar a nuestro país más allá de visitas temporales por motivos familiares o de trabajo: «Vivir en Madrid es complicado cuando ya has vivido en el campo, en plena naturaleza», contó al medio News Corporation.