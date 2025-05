La vida de Carlos Alsina: su familia, su gran pasión y la decisión de mudarse al campo

Carlos Alsina (Madrid, 1969) es uno de los grandes referentes del periodismo en España. El comunicador comenzó su carrera profesional en la prensa escrita y en la radio, en concreto, en Onda Cero, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, a través de distintos espacios.

Desde 2015, Alsina dirige y presenta el programa 'Más de uno', donde cada mañana informa, reflexiona y entretiene a millones de oyentes con un estilo marcado por el análisis y la claridad. La temporada pasada, el matinal firmó récord de oyentes, con casi 1,6 millones.

Carlos Alsina en El Vaticano para cubrir el nombramiento del nuevo Papa ONDA CERO

A pesar de su popularidad, Alsina no se siente cómodo en su posición como referente de la comunicación en nuestro país. «Yo nunca he aspirado a ser creador de opinión, forma parte de las cosas que te van pasando, pero si tuviera que elegir, la mitad de los días no haría sermón ni querría tener criterio sobre mil asuntos», llegó a decir en 'Lo de Évole'.

El periodista, ganador de dos Premios Ondas, visita este miércoles 'El Hormiguero' para celebrar el décimo aniversario de 'Más de uno'. Alsina hará un repaso en el programa de Antena 3 por su carrera profesional y analizará la actualidad informativa junto a Pablo Motos.

El hermetismo sobre su vida privada

En 'El Hormiguero', Alsina mostrará su lado más periodístico. Sin embargo, el comunicador siempre mantiene separada su vida profesional de la personal, de la que apenas se conocen detalles.

«Me parece que establecer una cierta distancia ayuda», señaló a Jordi Évole en su programa, al ser preguntado por su hermetismo a la hora de hablar sobre su vida personal. «A mí me aconsejó hace muchos años una compañera veterana que, si alguna vez conseguía una cierta notoriedad, iba a tener que tomar una decisión sobre hasta dónde quería que se supiera de mí. Yo le dije: 'No quiero que se sepa nada'», explicó.

Es muy reservado con su vida privada pero ha accedido a contarnos cómo era de pequeño.



Domingo (21.30h): #LoDeAlsina. pic.twitter.com/FMb0a38pr4 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 22, 2024

Según Alsina, la compañera de profesión le aseguró que, «en el momento en que permitas una fisura pequeña, por ahí ya se cuela la curiosidad y eso no para nunca».

En este sentido, el periodista decidió mantener su vida personal en la más estricta privacidad. «Yo me propuse aplicarme ese cuento y lo he hecho a conciencia y me lo voy a seguir aplicando porque a mí eso me da tranquilidad, independencia y autonomía», explicó en 'Lo de Évole'.

De esta forma, a sus 55 años, se desconoce si el periodista tiene pareja o hijos, ya que ha conseguido mantener esta parte de su vida alejada del foco mediático.

Sus orígenes familiares

Pese a su carácter reservado, Alsina ha mencionado, en diferentes ocasiones, algunos aspectos sobre su vida personal y familiar. El periodista tiene cuatro hermanos, dedicados a sectores muy diversos como el empresarial o la peluquería. «Somos cinco hermanos y nos llevamos un año cada uno. Imagina la banda», contó en una entrevista para 'El Mundo' en 2016.

El comunicador contó que, en el hogar familiar, vivían su padre, madre, hermanos y abuela. «La vida era muy divertida. En mi casa éramos muy de literas y de muebles cama», explicó en dicha entrevista.

Su vida en el campo y su gran pasión

Aunque Alsina ha vivido durante años en un piso en el centro de Madrid, decidió mudarse hace un tiempo a un pueblo a las afueras de la capital, del que se desconoce el nombre, aunque suele referirse a él en tono de humor como 'Quinto Pino de Alcornoque'. En este hogar, situado en el campo, ha podido recuperar una de sus grandes pasiones: los perros.

«De niños siempre tuvimos perro. Luego, al venirme al casi campo, a una casa con un espacio exterior más allá de la pura vivienda, los volví a tener», explicó en el programa de Onda Cero 'Como el perro y el gato' en 2020.

En el programa de radio, el periodista contó el vínculo que sentía por estos animales debido a que durante su niñez había tenido dos perros: Yako, de 18 años, quien «está sordo y le cuesta mucho moverse» debido a su edad, y Yeka, que falleció en agosto de 2020. Ambos tuvieron seis cachorros y el propio presentador ayudó en el parto.