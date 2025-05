La vida de Buenafuente: su matrimonio con Silvia Abril, su hija Joana y el dinero que cuesta su programa en TVE

Andreu Buenafuente (Reus, 1965) es uno de los rostros más populares de la televisión en España. El presentador y humorista se ha labrado una exitosa trayectoria de más de 30 años con su característico humor inteligente e ironía.

A lo largo de los años, Buenafuente ha sabido reinventarse, consolidándose como presentador, productor y creador de formatos innovadores como el programa de televisión 'Late motiv' y el podcast 'Nadie sabe nada', que conduce junto a Berto Romero.

Más allá de su faceta televisiva, Buenafuente ha demostrado ser un emprendedor inquieto. Fundó la productora El Terrat, desde donde ha impulsado múltiples proyectos que abarcan desde la comedia hasta el documental y la ficción.

A lo largo de su trayectoria, el presentador se ha hecho con un Premios Ondas en 2019 por 'Nadie sabe Nada' y con el Premio Nacional de Televisión en 2020.

Cuánto cuesta 'Futuro imperfecto', su nuevo programa en TVE

Este jueves, 8 de mayo de 2025, Buenafuente llega a RTVE con 'Futuro Imperfecto', un programa producido por la Corporación, en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), en el que el humorista ofrecerá cada semana un monólogo sobre su visión del mundo de los últimos días.

Con un enfoque fresco e irreverente, el programa, de 60 minutos de duración, supone una reflexión de la realidad, donde el humor y la crítica van de la mano. Grabado desde un teatro de Terrassa (Barcelona) con una audiencia de 700 personas, combina el monólogo de Buenafuente con intervenciones de otros cómicos, sketches, conversaciones con invitados y actuaciones musicales en directo.

ESTRENO



El jueves 8 de mayo llega 'Futuro imperfecto', con @Buenafuente, a @la1_tve y @rtveplay



— RTVE Comunicación y Participación, May 1, 2025

'Futuro imperfecto' llega a RTVE después de que la Corporación haya abonado casi tres millones de euros a El Terrat, la productora audiovisual de Buenafuente. En concreto, el nuevo formato del humorista costará 2.999.654 euros al ente público.

No obstante, el coste de 'Futuro imperfecto' no supera al de otros formatos de RTVE más costosos como 'Masterchef Celebrity', con 8.792.132 euros o 'La familia de la tele', con 5.310.414 euros.

Su familia

Andreu Buenafuente es hijo de Joan Buenafuente, representante de profesión, y Teresa Moreno, quien trabajó en la industria textil. Su hermana, Maite, es actriz y fue también una de las fundadoras de la productora El Terrat.

El padre de Buenafuente falleció hace 22 años, una época que el humorista describe como «jodida». Respecto a su madre, es una apasionada de su hijo. «Estoy enamorada de mi hijo. Tengo un montón de fotos por todas partes, cuando voy a dormir le digo 'buenas noches Andreu, te quiero mucho'», contó en el programa de TV3 'Els meus pares'.

Buenafuente junto a su madre y Gema Neirga en 'Els meus pares' TV3

Su relación con Silvia Abril y su hija

Precisamente, la madre del humorista se deshace en elogios con su nuera, Silvia Abril, con quien Buenafuente comenzó una relación en 2006. «Yo ya la había visto. Trabajaba en el entorno de mi productora, no en mi programa, y yo pensaba: 'Esta tía es diferente», confesó el presentador en 'La matemática del espejo', de TVE.

Sin embargo, fue en una fiesta de un amigo en común cuando Buenafuente fue consciente de sus sentimientos hacia Abril. «Silvia estaba hablando por teléfono cerca del mar. La volví a ver y sentí el puñetazo. Y dije: 'Pues si esta chica a mí me ha gustado siempre'», contó.

Hasta entonces, no se habían conocido otras parejas del presentador, aunque su madre llegó a mencionar que sus anteriores «novietas» no le gustaban nada. «Me traía muchas a casa y duraban muy poco. Un día le dije que no me trajera más chicas a casa, que me llevaba disgustos», contó.

Andreu Buneafuente y Silvia Abril en los Premios Goya de 2019 ABC

Los dos humoristas se casaron un verano de 2017 en Barcelona, boda que ofició la alcaldesa Ada Colau, y fueron padres en noviembre de 2012 de una niña, Joana, quien fue muy deseada.

Buenafuente ha mantenido una firme lucha judicial contra las revistas del corazón por preservar su intimidad. El presentador suele ser muy reservado también a la hora de mostrar a su hija. Sin embargo, Joana apareció en el último programa de 'Late motiv', en 2016, disfrazada de la niña de Shrek, el mítico personaje de su madre, para dar una sorpresa al comunicador.

Buenafuente tiene aún mucho futuro. Joana Buenafuente al menos.



— Late Motiv en Movistar+, December 23, 2021

El presentador disfruta de pasar tiempo en familia. «Yo siempre fui muy adicto al trabajo. Muchas veces me decían que por qué no me había casado o no tenía hijos. Hasta los 45, que yo ya me junto bien con Silvia, en mi casa decían que me habían perdido para la vida matrimonial», contó en una ocasión.

«Yo decía que el trabajo era mi familia, pero eso ya fue caducando, sobre todo, cuando entra Silvia en mi vida, que entra como un ciclón. Me da unos valores y unos equilibros muy bonitos. Coloca las cosas en su sitio», señaló.