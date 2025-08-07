La vida de Antonio Hortelano, Quimi en 'Compañeros, en 2025: sus obras de teatro, un retiro en la sierra y su relación con una conocida actriz

Hace tiempo que se quitó el disfraz de chico malo con el que se le conoció en 'Compañeros' y lleva años triunfando en el mundo del teatro tanto como actor como director. Antonio Hortelano (Valencia, 1975) dejó hace mucho de ser Quimi, ese rebelde del colegio Azcona que interpretó en la citada serie que fue fenómeno de masas a finales de la década de los 90.

Junto a Eva Santolaria logró conquistar a millones de espectadores con la sintonía 'No te fallaré', que terminó siendo un himno y convirtiéndose ambos en dos de los actores más queridos del panorama nacional. Se rumoreó mucho que su relación con la actriz podría haber traspasado la pantalla, pero ellos nunca lo confirmaron.

«Fue una época en la que éramos mucho más jóvenes, teníamos mucho que aprender y descubrir. Conocíamos a los actores porque los habíamos visto de pequeño y queríamos trabajar con ellos. Fue una época dorada», dijo el actor en una de sus intervenciones en el programa 'Pasapalabra'.

Las series y obras de teatro en la que ha participado Antonio Hortelano

Antes de interceptar a Quimi, Antonio participó en otras ficciones como 'Turno de oficio' y 'Médico de familia'. También, destacan otros títulos como 'El seductor' o 'Más de mil cámaras velan por tu seguridad'.

Tras su papel de Quimi, el intérprete continuó muy ligado a la actuación participando en series como 'Punta escarlata', 'Sin identidad' o 'El don de Alba', además de películas como 'Diario de una becaria' y 'Desde que amanece apetece', entre otras.

En 2007 se embarcó en el mundo del teatro con 'Olvida los tambores', y ya lleva más de una decena de proyectos en el teatro, entre los que destacan 'Burundanga', 'Nuestras mujeres', 'Dos más dos', 'La fuerza del cariño' o 'La Cuenta'. Además ha estado involucrado en otros proyectos teatrales como las obras 'El Favor', 'La Barraca', o 'La ilusión Conyugal', en la que participó como director.

Su vida personal en la sierra de Madrid con su perro y sin perfiles en las redes sociales

A lo largo de los años, se ha mantenido más alejado de la fama y la exposición mediática, disfrutando de una vida más tranquila. De hecho el actor, que estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático, carece de perfiles en redes sociales y vive alejado del bullicio de la gran ciudad.

Lleva más de dos décadas, según explicó en una entrevista con Vanity Fair, alojado en la sierra de Madrid junto a su perro Ron, un golden retriever al que adoptó de una camada de una seguidora, tal y como contó a este periódico en 2021.