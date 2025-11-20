La vida de Amparo Muñoz, la única española que ganó Miss Universo: de caer en las drogas al tumor cerebral que acabó con ella

Pocas mujeres en la historia pueden presumir de haber sido consideradas como la mujer más bella del mundo, pero tan solo una española ha logrado colocarse la corona de Miss Universo en toda la historia del certamen. Lo logró en los años 70 ... la malagueña Amparo Muñoz, que un abrir y cerrar de ojos pasó de ser una participante más en un concurso de belleza de su ciudad natal al que se apuntó por pura casualidad a convertirse en la modelo del momento.

Meses antes de conseguir la fama mundial gracias a su victoria, Muñoz había hecho lo propio en el certamen de Miss España, donde, contra todo pronóstico, consiguió superar a otros grandes rostros como Norma Duval. «Al día siguiente, por la mañana, decenas de periodistas se agolpaban en el aeropuerto. Me temblaban las piernas. Era una niña. No había salido nunca sola de mi casa», deslizó la malagueña en 'La vida rota. La biografía definitiva de Amparo Muñoz', sus memorias, relatando los momentos previos a su salto a la fama.

Su vida cambió en 1974 tras hacerse con el galardón del concurso de belleza más prestigioso del mundo. Se convirtió así en la única española en lograrlo, pero, lejos de lo que muchos podrían pensar, el ascenso a lo más alto no hizo más sumirla en las tinieblas. Aunque todas las miradas apuntaban a su persona, esa victoria la hundió en una depresión que motivó que renunciara a la corona seis meses después de ganarla. Hasta tomar esa decisión, Amparo Muñoz tuvo que hacer un sinfín de viajes por todo el mundo, alejada de su familia y sin poder contactar con ellos sin el beneplácito de la organización.

MOMENTOS MEMORABLES DE SU VIDA Arriba, Amparo Muñoz tras ganar Miss España. Izquierda, la joven andaluza siendo coronada tras convertirse en Miss Universo 1974. Derecha, una instantánea que se tomó mientras grababa unas de las decenas películas que hizo ABC

Toda esta estricta presión a la que se vio sometida hizo que sufriera varios desmayos durante su reinado y que los médicos le llegaran a diagnosticar agotamiento e incluso recomendaran que cesaran los constantes viajes. Trató de romper su contrato en varias ocasiones, lo que le llevó incluso a consultar a un abogado, pero estaba «atada a ellos». Además, tampoco le gustaba «el lujo y la ostentación» que derrochaban durante sus viajes a países con «signos de pobreza y miseria»: «Era un insulto para toda aquella gente pobre que alargaba la mano. ¿Qué veían en mí?».

De forma muy polémica, rechazó participar en la cabalgata de Nueva York junto a Robert De Niro y Al Pacino, y regresó a Málaga para pasar las fiestas junto a su familia. El calor de los suyos hizo que diese el paso de comunicar su renuncia, sin tener en cuenta las posibles consecuencias: «De pronto dije: 'Dios mío, ¿qué me estoy perdiendo?'. Sí, lo tenía todo menos el cariño, la afectividad. Y era lo que más necesitaba. Recordé las noches que me había dormido llorando en lugares lejanos, rodeada de gente que no conocía, sola».

Seis meses después de que su reinado como Miss Universo comenzara, Amparo Muñoz decidía renunciar por completo a la corona que había logrado en Filipinas, algo que desencadenó en múltiples amenazas por parte de la organización. «Volví a empezar de nuevo, con el mismo deseo de comerme el mundo y con la tranquilidad de haber sido fiel a mis sentimientos. Medí las fuerzas con un gigante y yo no era David», le contó años después a Miguel Fernández, autor de su biografía.

De estar en la cumbre del éxito a su caída a los infiernos por su adicción a las drogas

Tras dejar atrás la vida de lujos que había experimentado de la mano del certamen de belleza, la malagueña decidió continuar con su carrera como actriz, que había comenzado poco antes de irse a Filipinas. Fue durante el rodaje de una de las decenas de películas que protagonizó, 'La otra alcoba', cuando coincidió con el que sería su primer marido, el actor y cantautor Patxi Andión. La suya no fue, sin embargo, una relación idílica ni mucho menos: estuvo marcada por los celos y el maltrato del intérprete, que, según palabras de la propia Amparo, «la pisoteó y la anuló» durante toda su relación.

«Patxi me maltrataba, no podía soportar más mi situación a su lado. Convirtió la convivencia en un infierno. Es mi experiencia con él, no trato de insultarle ni de fastidiarle, pero no puedo hablar bien de él, no sería sincera. Creo que mi matrimonio con él y la posterior ruptura son la clave de muchos errores que he cometido después», contó años después la artista andaluza, que se separó en 1978 y firmó el divorcio en 1983.

No fue esta la única relación fallida que protagonizó la propia Amparo, que tiempo después se enamoró del productor de cine Elías Querejeta. El guionista vasco estaba por entonces casado y tenía una hija, Gracia, pero eso no evitó que ambos mantuvieran una relación como amantes durante varios años. El amor se rompió después de que esta le pidiera que se divorciara de su mujer, algo a lo que Querejeta se negó por su hija. A pesar de ello, ambos mantuvieron su amistad con el paso de los años y él fue uno de los grandes pilares durante sus últimos años de vida.

En aquel momento, su nombre seguía copando titulares en la prensa nacional, y no solo en el ámbito de la prensa rosa. En 1987, como recogió 'La Vanguardia', Amparo Muñoz fue detenida «en el transcurso de una redada antidroga llevada a cabo en Barcelona». Desde el citado medio apuntaron que la intérprete se encontraba «comprando seis papelinas, al parecer de heroína», algo que la actriz malagueña siempre negó. Más de 700 personas fueron arrestadas, pero su rostro era el que ilustraba la noticia, a pesar de que «no sobrepasaba los límites fijados para el consumo personal».

Amparo Muñoz en una foto de archivo de 1988 abc

Su vínculo con el mundo de las drogas duras, que siempre había rechazado, comenzó durante su noviazgo con Flavio Labarca, como explicaría el chileno en 'DEC': «Conmigo, Amparo conoció la heroína. Era una época en la que todo el mundo en España andaba en una transición de cambio. Había mucha droga por todas partes, formaba parte del día a día». Él fue quien la incitó a aspirar, por primera vez, «aquella sustancia blanquecina».

La noticia que pudo terminar con su carrera

Durante años, las informaciones sobre la modelo malagueña no cesaban e incluso estuvieron a punto de precipitar su final como persona. En 1990, Rosa Villacastín publicó en la portada del diario Ya que Amparo Muñoz estaba «al borde de la muerte» por sida. «Se encuentra internada en el hospital Clínico de Madrid desde hace varias semanas a consecuencia de un incidente a partir del cual los médicos del citado hospital le han detectado anticuerpos del sida», contaba entonces dicha información.

El medio aseguraba que la actriz se encontraba «destrozada y con un aspecto irreconocible» y que había tratado de mantener oculta «su trágica situación, consciente de que está viviendo el último capítulo de su propia destrucción».

Amparo Muñoz en una foto de archivo en 2005 ABC

La intérprete, que se encontraba en Málaga en aquel momento, decidió someterse rápidamente a unas pruebas en el Colegio de Médicos de Madrid para desmentirlo. «Si me hubiera puesto una demanda por derecho al honor, la hubiese ganado, porque no cabe duda que una noticia así destroza la vida», dijo Rosa Villacastín a Miguel Fernández para 'La vida rota. La biografía definitiva de Amparo Muñoz'.

A pesar de que se demostró que las acusaciones eran mentira, los rumores provocaron una nueva caída de Amparo. Pasó ocho años sin trabajar y se gastó sus ahorros al tiempo que mantuvo a su tercer marido, Víctor Rubio, con el que cayó en la adicción a la cocaína.

El durísimo tumor cerebral que acabó con su vida con tan solo 56 años

La vida volvió a darle una última estocada cuando apenas había superado los 50 años. Después de que le detectaran varios aneurismas, los médicos descubrieron una malformación en su cerebelo, por lo que decidió retirarse de la vida pública y regresar a su Málaga natal para vivir sus últimos años. Allí, aquejada de muchísimos dolores, pasó semanas postrada en cama, casi sin poder caminar ni hablar.

Finalmente, en 2011, tras varios años luchando contra esta deformación, Amparo Muñoz fallecía por un tumor cerebral el 27 de febrero a los 56 años. La que fuera Miss Universo pasó sus últimos momentos «rodeada de toda su familia» y fue despedida en la más absoluta privacidad.