La vida de Amaia Montero en 2025: sus problemas de salud, su relación actual con Gonzalo Miró y un patrimonio millonario

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Goghes ya una realidad. Más de 12 meses después de que los rumores comenzaran tras la abrupta salida de Leire Martínez, la banda vasca ha confirmado la vuelta de la que ... fuera su primera cantante hasta el año 2007. Así lo han anunciado este miércoles 15 de octubre a través de un comunicado donde también hacen pública la retirada temporal de Pablo Benegas.

«Necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable [...] De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino», han escrito en el texto, publicado en sus redes sociales y su página web.

El anuncio llega apenas unos días después de los vascos borraran el comunicado de la salida de Leire y compartieran este lunes una fotografía en blanco tanto en X como en Instagram. «Solo juntos tiene sentido», escribían estos en la biografía de sus redes sociales, un eslogan que se sigue manteniendo tras la confirmación de que la de Irún regresará a La Oreja de Van Gogh como vocalista.

Desde que la irundarra comunicara en 2007 que había decidido que «comenzar su carrera en solitario», muchos habían fantaseado con el momento en el que esta se decidiera por volver a cantar junto a la banda que la llevó al estrellato. Y es que, a pesar de que consiguió el éxito con temas como 'Te voy a decir una cosa', 'Quiero ser' o '4«', nunca alcanzó el mismo reconocimiento que cuando formó parte del grupo.

Pero ¿qué ha sido de la vida de Amaia Montero durante estos casi 20 años alejada de La Oreja de Van Gogh? Repasamos todo lo que debes saber sobre su vida personal fuera de los escenarios.

La fuerte depresión que le hizo tocar fondo hace unos años

Antes de confirmar su regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero se había mantenido bastante alejada de los escenarios donde comenzó destacando gracias a su peculiar timbre de voz. El motivo que complicó esta presencia fueron los problemas de salud mental que, según apuntan muchos medios, arrastraba desde hace años y que habían condicionado muchos sus actuaciones en los últimos tiempos.

Tras un complicado concierto en un municipio de Cantabria, la cantante se convirtió en el foco de las críticas: se olvidó de la letra de algunas de sus canciones más míticas y muchos achacaron esta falta de invel interpretativo a la toma de otras sustancias. Una acusación contra la que ella misma se defendió, asegurando que se había tratado de un «fallo técnico» que había afectado a su concentración. «Se me ha sacudido con saña y en lo personal. Lo que he sufrido ha sido acoso, puro bullying, una masacre», contó en una entrevista para El Mundo.

Su cambio físico durante la preparación del que sería su último álbum musical hasta la fecha, 'Nacidos para creer', tampoco ayudó a mejorar su estado mental. Los comentarios sobre su físico que se vertían en redes sociales le afectaron considerablemente, haciendo que este se convirtiera en uno de los peores momentos de su carrera: «En este país, engordar es lo peor que puedes hacer. Estuve un tiempo apartada preparando el disco y, cuando reaparecí, todo el mundo se puso a hablar de mi cambio físico, de mi transformación facial. Me han caído por todos los lados».

Poco tiempo después, en el año 2020, Montero volvía a preocupar a sus fans tras anunciar en sus redes sociales que se retiraba temporalmente de la vida pública para «curarse». «Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... Lo último que necesito es más presión... Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo. He sufrido muchísimo», escribía horas antes de publicar un enigmático «hasta pronto».

En octubre de 2022, la vasca empezó a subir a sus redes sociales varias fotos en las que aparecía visiblemente desmejorada. En una de ellas escribía «Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Destruida», un mensaje que hizo que volvieran a saltar las alarmas.

Amaia Montero preocupó a sus seguidores en 2022 tras publicar varias imágenes visiblemente desmejorada Instagram

Apenas un mes después, la revista Semana captaba a la cantante tras ser dada de alta de una clínica de salud mental en Navarra, donde ingresó para recuperarse de la dolencia, que más tarde se supo que había sido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad.

Entre sus últimos problemas de salud, el susto que dio en julio de 2023: fue ingresada en la UCI de un hospital madrileño tras sufrir un importante corte en la mano que requirió cirugía. Allí pasó 10 días hospitalizada tras un complicado postoperatorio durante el que la de Irún recibió el apoyo de grandes amigos como Cayetana Guillén Cuervo o su expareja Gonzalo Miró.

Una hermética vida amorosa y su relación actual con Gonzalo Miró tras su ruptura

Desde que saltara a la fama, Amaia Montero ha tratado de dejar su vida personal en un segundo plano. Esto no ha evitado que la prensa rosa le haya relacionado desde entonces con varios rostros conocidos de nuestro país, como es el caso del futbolista José María Gutiérrez, conocido como 'Guti', con el que se dijo que había mantenido un noviazgo en 2006, o Dani Martín, con el que tuvo «un encuentro», tal y como confirmó el cantante en su entrevista con Jordi Évole.

Con quien sí encontró la estabilidad durante un tiempo fue con otro conocido de la televisión española, el presentador y colaborador de televisión Gonzalo Miró, del que se enamoró a finales de 2009. La suya fue una de las relaciones más mediáticas de esa época y, durante el tiempo que duró, los dos se dejaron ver disfrutando del tiempo libre que se podían dedicar entre giras y otros compromisos profesionales.

Lo suyo no duró mucho, pues, apenas un año y medio después de confirmar su noviazgo, ambos anunciaban su ruptura. La separación no supuso el fin de su relación, pues ambos siguieron manteniendo el contacto y forjaron una amistad a lo largo del tiempo. «Cualquier ruptura te provoca sentimientos de tristeza, pero no se debe dramatizar. Hemos tomado las decisiones que teníamos que tomar con mucho cariño y respeto. Sigo teniendo trato con ella y nos llevamos fenomenal, porque no ha habido ningún problema gordo», contó este tiempo después.

Amaia Montero y Gonzalo Miró mantuvieron una relación durante casi dos años, pero siguen siendo amigos actualmente GABRIEL VILLAMIL

Tal ha sido el buen rollo que han mantenido que el presentador de 'Directo al grano' se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh durante los momentos más duros de su carrera. Él mismo estuvo presente después de que esta fuera operada de urgencia por un corte en la mano y también ha sido el encargado de actualizar su situación de salud ante los medios cuando ha sido necesario.

De hecho, hace unos meses Amaia quiso dedicarle unas bonitas palabras a su expareja compartiendo una imagen de ambos durante su primer verano juntos, en agosto de 2010. «Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo… Siempre cuidándome, protegiéndome y sin fallarme nunca… ¡GRACIAS, TE QUIERO!», aseguró esta, dejando claro que el punto y final a su relación sentimental no había supuesto ningún problema para que ambos siguieran siendo amigos.

El patrimonio millonario de Amaia Montero

Durante estos años de éxito, Amaia Montero ha conseguido acumular a sus espaldas un patrimonio millonario envidiable, al alcance de pocos artistas. A pesar de que hace ya tiempo que no ha publicado su propia música, esto no lo han notado sus cuentas, tal y como pudo comprobar ABC hace unos meses, dejando claro que la vuelta confirmada de la vasca a La Oreja de Van Gogh poco tiene que ver con problemas económicos.

La de Irún sigue vinculada a La Oreja de Van Gogh S.L., la sociedad fundada por el grupo para ir cobrando los derechos de autor de cada una de sus composiciones, con la que ha conseguido amasar una buena fortuna. Según reflejan las últimas cuentas que pueden consultarse, que pertenecen al ejercicio de 2022, durante ese año se observa un total activo de la entidad de 2,9 millones de euros.

Lo mismo sucede con Poquito a Poco S.L., la segunda sociedad de la vocalista, que esta misma dio de alta durante su etapa en la banda de pop. A través de ella ha gestionado su carrera en solitario y los datos que reflejan sus cuentas aseguran que no le ha ido nada mal, a pesar de los reveses de salud que ha tenido que afrontar en los últimos tiempos: en 2023 ha mantenido un total activo de 2,3 millones.

A todo ello se suma también el patrimonio inmobiliario que ha amasado la intérprete de 'Rosas' y que incluye un piso en San Sebastián de 97 metros cuadrados, que está valorado en alrededor de 400.000 euros. Justo enfrente de esta vivienda cuenta con un terreno de 2.666 metros cuadrados en el que está construido un complejo deportivo con pista de tenis, piscina, frontón, local social y vestuarios.

Sin embargo, la joya de la corona no es otra que su impresionante vivienda en el centro de Madrid, concretamente en el barrio de Salamanca, que cuenta con 289 metros cuadrados, cinco habitaciones y cinco baños. Por ella pagó un millón de euros en 2009, una inversión que se ha revalorizado en los últimos años: su valor estimado actualmente es de unos 3 millones de euros.