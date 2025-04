La vida de Adrián Lastra: víctima de acoso sexual, las secuelas que le dejó un grave accidente de moto y su novia

Adrián Lastraes uno de los actores más consolidados dentro del panorama nacional. Bailarín, cantante y actor, el artista ha protagonizado numerosos proyectos que le han valido reconocimientos como el Goya a actor revelación por la película 'Primos'.

Pero más allá de esta faceta profesional, el actor también ha dejado ver en algunas ocasiones su lado más personal. Adrián Lastra nació en el barrio de Palomeras, en Vallecas, en una familia que siempre ha descrito como «trabajadora y muy humilde».

Desde pequeño se interesó por la actuación y, a pesar de numerosos 'noes' en sus primeros pasos, siguió perseverando hasta convertirse en el artista multidisciplinar que todos conocen.

La enfermedad que sufrió su hermano Raúl

El actor es una persona familiar, como demuestran las fotos que él mismo publica en redes sociales junto a sus padres y hermanos. Precisamente, uno de sus hermanos tuvo un susto de salud en el 2019 que obligó a la familia a pasar una Nochevieja en el hospital.

Su hermano pequeño Raúl sufrió un efisema pulmonar y posteriormente un neumotorax que le obligó a pasar varias veces por quirófano y extirparle un trozo de pulmón. Afortunadamente todo salió bien y reveló el cariñoso mote con el que se llaman entre ellos. «Aún tiene el tubo conectado al pulmón pero ya se puede decir que Los Hulk's vuelven a estar juntos», anunció entonces.

La ruptura con Clara Chaín y su nueva ilusión

En el plano sentimental, la vida de Adrián Lastra ha cambiado mucho en los últimos meses. Hasta septiembre, el actor compartía su vida con la modelo y actriz Clara Chaín, de 26 años y 15 años menor que él, con la que empezó una relación hace más de cuatro años. Ambos comenzaron su relación un 31 de diciembre, como reveló Lastra en una publicación dedicada a su pareja: «Dicen que el 31 de Diciembre es celebrar, amar y besar... Me lo tomé al pie de la letra... Disfrute, amé y bese como nunca».

Adrián Lastra mantuvo una relación de cuatro años con la actriz y modelo Clara Chaín, de 26 años GTRES

Sin embargo, el pasado septiembre, tras semanas de rumores, la pareja confirmaba a través de las redes sociales que habían decidido poner punto y final a su historia: «Nunca he sido de poner mis mierdas para la galería, pero me apetecía decir como me sentía. Hay veces que los días se hacen duros pero hay días que son más duros que otros. Incluso los minutos pesan (...) No es cuestión de dar ni pena, ni lástima, ni mucho menos hacer esto por 'likes'. Solo quería gritar el susurro de la fragilidad. Ahora si, mañana será más y mejor y poco a poco, a intentar bailar la vida», dijo entonces el actor.

Desde que se confirmara la ruptura, al actor se le ha relacionado públicamente con otra joven, la bailarina y actriz Claudia Dobrescu. El pasado mes de enero pudimos ver a la pareja de actores disfrutando de unos días juntos en Disneyland París, confirmando así la sintonía que existe entre ambos. Además, hace unas semanas, esta le dedicó unas bonitas palabras a través de sus redes sociales: «Muchas gracias por compartir vida juntos y por hacerme tan sumamente feliz. Te quiero muchísimo. Que viva la vida», le escribía esta en un vídeo en el que ambos disfrutaban de un día de jardinería.

Un intento de abuso sexual, la peor experiencia de su vida

Adrián Lastra también ha confesado el episodio más desagradable de su vida que vivió en su juventud. Cuando tenía unos 17 o 18 años, un hombre intentó abusar sexualmente de él. «Empezó a bajar la mano. Casi, casi hasta mi zona», confesó en una entrevista en 'Dear Magazine', coincidiendo en pleno movimiento MeToo.

Fue su «peor experiencia» y, aunque no volvió a saber nada más de él, asegura que años más tarde vio un programa en el que un niño relataba un intento de abuso y cuando «sacaron su DNI y era la foto del pedazo de cabrón». Aquello estuvo apunto de hundirle, pero pudo seguir adelante.

Tuvo que ser operado de urgencia tras un grave accidente de moto

Los últimos meses no han sido fáciles para Adrián Lastra, que el pasado mes de agostó sufrió un grave accidente de moto que le obligó a pasar por quirófano. Así lo relató él mismo el pasado mes de agosto a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen postrado sobre una cama y con la pierna y la mano enyesada tras el choque: «Me tuvieron que operar de cirugía plástica la mano izquierda [...] y luego otra operación en el pie izquierdo», contó el actor, que estuvo a punto de perder una de sus falanges.

Desde entonces, el intérprete ha tratado de recuperarse de este revés de salud, aunque todavía lidia con las secuelas, tal y como relató ante los micrófonos de Europa Press el pasado mes de marzo: «De la mano todavía me queda, parece la pata de una paloma... esto se me va a quedar como secuela, es una putada porque no puedo cerrar», reveló entonces al hablar de su recuperación.

Ahora, Lastra afronta también los siguientes pasos junto a su equipo legal, entendiendo que el accidente en el que se vio envuelto no fue culpa suya: «Estamos ahora con las demandas y demás. No fue un fallo mío… Me encontré una cosa en el suelo y de repente salte por los aires y menos mal que tuve los reflejos de cogerme a la moto», explicó el actor, que admitió la suerte que tuvo y señaló que cualquier otro se podría haber dado «un susto muy grande» o haberse quedado en el sitio.