La vida actual de Paco Porras: el enfrentamiento con Yurena, sus problemas de salud y la ruina económica

Francisco de Asís Porras de Ureña (66 años), más conocido como Paco Porras, fue una de las figuras más mediáticas de la televisión a finales de los años 90 y principios de los 2000. El vidente, ligado al mundo del espectáculo desde niño, se dio a conocer al gran público en programas como 'Crónicas Marcianas' y 'Al ataque' por su particular estilo de adivinación: leer el futuro a través de verduras y hortalizas, lo que le valió el apodo de «vidente de las hortalizas».

En una época televisiva en la que se daba espacio al tarot y la videncia, con personajes como Rappel y Aramis Fuster, Paco Porras supo hacerse un hueco con su peculiar estilo de adivinación en el que utilizaba verduras como si fueran instrumentos mágicos que le transmitían mensajes del más allá o del destino.

Paco Porras gtres

Sin embargo, Paco Porras pasó de ganar una fortuna como vidente y personaje televisivo a perderlo todo. Su nombre ha vuelto a saltar a los medios con el estreno de 'Superestar', la nueva serie de Netflix que gira en torno a Yurena, icono popular del inicio de la década de los 2000.

La ficción, dirigida por Nacho Vigalondo y producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, vuelve a poner en el foco a personajes que rodearon a la figura de Yurena como Leonardo Dantés, Loly Alvárez o Paco Porras, interpretado por el actor Carlos Areces, y quien introduciría a la cantante en el mundo de la televisión.

La vida de Paco Porras ha estado envuelta en un sinfín de polémicas. El que fuera uno de los personajes más extravagantes de la televisión de los 90 y los 2000, protagonizó distintas controversias y ha atravesado episodios delicados tanto económicos, como de salud. Conocemos todo a cerca del estado actual del popular vidente.

Su montaje con Yurena y su negocio millonario

Paco Porras formaba parte del núcleo cercano de la cantante Yurena, junto al compositor Leonardo Dantés y el también artista Tony Genil. Todos ellos se convirtieron en rostros habituales de la televisión en una época que marcaron formatos de entretenimiento como 'Crónicas marcianas' o 'Tómbola'.

Broncas, espectáculo y montajes en pantalla. Todo servía para mantenerse en el candelero. De hecho, el vidente introdujo a Yurena en televisión al extender el rumor de que eran pareja e incluso la artista aseguró que se había quedado embarazada de él y que, tras enterarse, había decidido abortar. La historia se desmontó a los pocos días y, con el paso del tiempo, ambos acabaron protagonizando enfrentamientos frente a la pantalla.

Yurena y Paco Porras TELECINCO

Precisamente hace un año, Paco Porras acudió al programa 'De viernes' junto a Tony Genil y Arlequín, donde negó que el montaje junto a Yurena hubiese estado motivado por él. Tal y como aseguró, la cantante sí que estuvo embarazada, pero no de él: «Me colocó el muerto del niño falso».

Como el resto de la pandilla, Paco Porras fue ridiculizado en televisión y también en cine. Y es que formó parte en 2004 de la película del locutor de radio Javier Cárdenas 'FBI: Frikis buscan incordiar'. Con el paso del tiempo, su nombre quedó en el olvido. No obstante, a lo largo de los años ha hecho apariciones puntuales en televisión en las que costaba discernir si lo que contaba era verdad o producto de su particular invención.

En 2016, comenzó a colaborar en un programa de Radio Internacional, donde no dudó en cargar contra Telecinco. «¿Cómo no me voy a ir aún estando sujeto a un contrato si me ponen a parir? Entras por una puerta y ya te están insultando», aseguró entonces. Además, el vidente criticó duramente a Cardenas, al que tildó de «sinvergüenza y canalla». «Me dejó tirado como un perro», dijo.

Sus problemas económicos y de salud

De forma paralela al negocio televisivo, Paco Porras ofrecía servicio privado de videncia, a personalidades de la talla de Isabel Pantoja o la familia Rivera Ordóñez, según aseguró él mismo. «La cifra que gané es incalculable, pero creo que como vidente, parapsicólogo y astrólogo he sido el más rico de España», declaró a 'El Español'. Y es que llegó a ganar «12-16 millones», apuntó.

Sin embargo, una vez se desinfló su fama, Paco Porras tuvo que buscarse la vida en otros lares. El vidente se dedicó a otras actividades como la venta de licores, sin mucho éxito. Y es que contó en 'Salvame Deluxe' en 2019 que estaba arruinado económicamente, sin casa, con una discapacidad y sin familia: «Me he quedado solo y paralítico».

Paco Porras TELECINCO

Poco después, Paco Porras tuvo que sufrir el fallecimiento de su madre y un importante susto de salud. Y es que tuvo un infarto de miocardio en 2020 que le llevó a ingresar en la UCI del Hospital Gregorio Marañón durante varios días.

El que fuera uno de los personajes más populares de la televisión atravesó una dura época económica que le llevó a vivir episodios muy traumáticos, según relató él mismo en 'Sálvame Deluxe' en 2021. «Fui a aquel chalet de Altea pensando que iba a hacer sesiones esotéricas y cuando llegué allí me prostituyeron», aseguró el vidente, al que le quedaron secuelas psicológicas y sobre todo físicas de aquello.

En una de sus apariciones en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, el vidente llegó a revelar que tenía un hijo de cuatro años al que, aseguró, no le dejaban ver.

Profesor en Marruecos y envuelto en caso de inquiokupación

A pesar de los baches que ha atravesado, Paco Porras intenta salir adelante. El que fuera amigo de Yurena, aseguró en una entrevista a 'El Español' en 2023 ser profesor de castellano en un instituto privado de Nador y Tetuán y seguir con sus consultas de videncia por toda España.

«También soy imagen de 'La bodega del humor'. Hemos hecho unas camisetas muy graciosas con mensajes. ¿Qué te parece éste? 'Con este verano tan ardiente tengo el nabo muy caliente'», contó al citado medio.

Paco Porras en 'En boca de todos' en julio de 2023 CUATRO

Tal y como aseguró Paco Porras, su vida transcurre entre Almería y Marruecos. «Cuando vengo a Madrid me quedo en casa de un amigo porque ir a mi hogar de la sierra es un rollo», señaló. Precisamente, el vidente se vio envuelto hace dos años en una polémica por, supuestamente, vivir de inquiokupa en este piso, situado en Vallecas.

Según informó el programa de Telemadrid 'Madrid Directo', el vidente debía, junto a su amigo, más de 3.000 euros en alquiler y servicios. Sin embargo, el popular personaje televisivo negó esta información. «Claro que estoy en la ruina. He sido muy rico, multimillonario, todo el mundo lo sabe. Ahora mi situación económica es menos desahogada», aseguró a 'En boca de todos'.