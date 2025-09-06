La vida actual de Anna Simón tras su regreso a la televisión nacional: madre de una niña, quién es su novio y su último trabajo

La vida actual de Anna Simón tras reaparecer en la televisión nacional: madre de una niña, quién es su novio y su último trabajo

Los programas de televisión vienen y van, pudiendo durar más o menos años en emisión. En nuestro país hay varios formatos que llevan años en antena gracias a un éxito que parece inagotable, siendo algunos de ellos 'La Ruleta de la Suerte' o 'El Hormiguero', entre muchos otros.

Ya sean series, concursos, programas informativos o de entretenimiento, cada uno cuenta con su franja horaria y su público, llegando destacar por encima de otras emisiones de diferentes cadenas y llevándose gran parte de la audiencia.

Una de las claves para que los diferentes proyectos triunfen es la elección de las personas que van a protagonizarlos. En el caso de programas de entretenimiento, suele recurrirse a presentadores y personas famosas, aunque en ocasiones también se han descubierto nuevos rostros que han terminado siendo muy queridos por el público.

Este fue el caso de Anna Simón, periodista de formación pero que ha desarrollado su carrera más ligada al espectáculo y el humor, ya que participó en programas como 'Tonterías las justas', 'Zapeando', 'Tú Cara me Suena' o 'El Hormiguero'. La catalana dejó la televisión de manera repentina y sin dar motivos para ello y, desde entonces, solo la habíamos visto en la pequeña pantalla autonómica... hasta ahora.

La presentadora regresa este sábado 6 de septiembre a Atresmedia, cinco años después de abandonar el programa presentado por Dani Mateo. Lo hará como parte del elenco de la segunda temporada de 'Emparejados', el programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, en el que «todo se hace en pareja» y que se estrena por fin en Antena 3 este fin de semana.

En él, Simón tendrá su propia sección, Beso o cobra, un espacio de citas dentro del propio formato al que cada semana acudirá un protagonista dispuesto a encontrar el amor o a traicionar a su cita. Será Anna quien se encargará de elegir dos posibles candidatos, uno de la grada rosa (apadrinado por Joaquín y Susana) y otro de la grada azul (apadrinado por la pareja invitada).

Aunque su carrera profesional ha sido muy sonada, la vida personal de Anna Simón no es demasiado conocida. A continuación te contamos un poco más sobre ella y su vida privada.

Madre de una niña y su desconocida pareja

Nacida en Mollet del Vallés, Barcelona, en agosto de 1982, Anna Simón se licenció en periodismo y empezó su carrera profesional a los 22 años siendo presentadora de un programa de Teletaxi TV. Pronto saltó a las cadenas principales y fue en Cuatro donde encontró el hueco que le lanzó a hacerse popular. El programa en el que alcanzó la fama fue 'Tonterías las justas', en el que trabajaba junto a Florentino Fernández, más conocido como Flo y a Dani Martínez, que tiempo después pasó a emitirse en Neox bajo el nombre 'Otra movida'.

Entre otros programas, Anna ha participado en varios como '¡Ahora caigo!', 'Dando la nota' o 'Tu Cara me Suena'. En 2012 fichó por Atresmedia para pasar a ser colaboradora de 'El Hormiguero' donde tenía una sección semanal temática. Permaneció en ese puesto hasta 2016 y, en años cercanos, también se incorporó a Zapeando. La catalana siempre ha mostrado en sus redes sociales su recorrido profesional, presentando a sus compañeros como si fuesen casi su familia.

Sin embargo, se conocen pocos detalles sobre su verdadera familia. Tal como contaron varios medios catalanes en 2022, la pareja de Simón sería Lucho Soriano, integrante del equipo de peluquería de 'Tu Cara me Suena', por lo que se piensa que el amor surgió tras las cámaras cuando la periodista participó en el show de Antena 3.

A pesar de estas informaciones, ninguno de los dos cuenta con publicaciones en las que aparezcan juntos o muestren al otro, por lo que, a día de hoy, no está confirmado si la pareja seguiría junta. Lo que tampoco ha sido comentado por ninguna de las dos partes es quién es el padre de la hija de Anna.

Anna puso fin a su paso por la televisión nacional sin un motivo aparente y de manera repentina dejando de aparecer en 'Zapeando' y, tiempo después, anunció que estaba embarazada, luciendo ya en su cuenta de Instagram una incipiente barriguita. Su hija, a la que puso el nombre de Aina, llegó al mundo en abril de 2022. Aunque siempre mantiene su rostro en el anonimato, la catalana suele compartir imágenes junto a su pequeña.

Sus últimos trabajos antes de volver a la televisión nacional

Antes de regresar a la televisión nacional de la mano de 'Emparejados', Anna Simón retomó esta faceta alejada del panorama nacional. Así, la periodista pasó a formar parte de TV3, la televisión autonómica catalana, en 2023, concretamente presentando un reality rural llamado 'El Tros'. En él, trabajaba junto a Marina Pifarré y el conocido Miquel Montoro, que se hizo famoso de niño por un vídeo viral en el que celebraba que había 'pilotes' para comer.

Anna también se dejó ver recientemente y de manera muy fugaz por la cadena que le dio gran parte de su fama, Cuatro. ¿El motivo? Un reencuentro de 'Tonterías las justas' que se grabó el 10 de diciembre en 'Martínez y hermanos', el programa presentado por Dani Martínez.

Trece años después de que se dejase de emitir, sus protagonistas y colaboradores volvieron a reunirse para recrear algunas de las pruebas o secciones que tenía 'Tonterías las Justas'. Así, se produjo el reencuentro entre Flo, Dani Martínez, Anna Simón y Romina Bellucsio.

Ahora, tras el éxito de la primera temporada de 'Emparejados', el programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, la catalana se sumará al formato para colaborar durante las próximas seis entregas. Será su regreso a Atresmedia cinco años después de despedirse de 'Zapeando'.