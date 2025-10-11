Suscribete a
ABC Premium

La vida actual de Andrés de la Cruz, Boliche en 'Los Serrano': 60 kilos menos en dos años y un trabajo alejado de la televisión

Fue uno de los entrañables personajes de la mítica serie de cuyo estreno hace ya 21 años y que supuso la fama para algunos de sus compañeros

Andrés de la Cruz, 'Boliche', en 'Los Serrano'
Andrés de la Cruz, 'Boliche', en 'Los Serrano' MEDIASET

María Carbajo

'Los Serrano' fue todo un fenómeno televisivo en nuestro país (y fuera de él, tanto con versiones dobladas como adaptaciones). Una parte esencial de la cultura de la tele en España que todavía a día de hoy se recuerda y que acumula visualizaciones en ... las plataformas de streaming donde aún se emiten las aventuras de Diego, Lucía y sus hijos Marcos, Guille, Currito, Eva y Teté.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app