La vida actual de Andrés de la Cruz, Boliche en 'Los Serrano': 60 kilos menos en dos años y un trabajo alejado de la televisión

'Los Serrano' fue todo un fenómeno televisivo en nuestro país (y fuera de él, tanto con versiones dobladas como adaptaciones). Una parte esencial de la cultura de la tele en España que todavía a día de hoy se recuerda y que acumula visualizaciones en ... las plataformas de streaming donde aún se emiten las aventuras de Diego, Lucía y sus hijos Marcos, Guille, Currito, Eva y Teté.

Pero no sólo la familia 'Serrano-Capdevila' era el centro de la serie, también todos aquellos personajes secundarios que nutrieron a la ficción y que la convirtieron en lo que es, pese a su chusco final que no gustó ni a quienes lo interpretaron.

Ahora, más de 20 años después de su estreno, nombres como Natalia Sánchez o Verónica Sánchez siguen en la primera fila televisiva tras saltar a la fama con 'Los Serrano' y Víctor Elías, quien también alcanzó el reconocimiento popular con la serie, es una figura importante dentro de la música actual.

Pero, ¿qué fue de otros como el mítico 'Boliche'? El amigo inseparable de Guille vive a día de hoy feliz y alejado del mundo de la televisión aunque no ha abandonado del todo el 'show business'.

Y es que Andrés de la Cruz, como se llama en la realidad aquel niño con sobrepeso en una España aún no conocedora de que existe el respeto a otros cuerpos, sufrió tanto acoso en la época que decidió cambiar de vida.

60 kilos en apenas dos años

Y uno de los primeros pasos que dio fue perder peso. Quizá afectado por los insultos que había recibido, quizá por querer un cambio en su salud física, De la Cruz perdió 60 kilos en apenas dos años tal y como él mismo contó en el pódcast 'Animales Humanos'.

«Me recortaron de la 'Super Pop' y otra revista, 'Bravo', hizo una agenda del grupo con todos los cumpleaños menos el mío. De cada 20 personas que me felicitaban por la calle, uno me gritaba gordo», dijo, el citado espacio.

Por eso, un buen día dijo basta: «Después de 26 años intentando perder peso, lo hice gracias a tener un buen momento en mi vida en el que lo conseguí», relataba.

Ahora, a sus 39 años y feliz junto a su chica, está muy centrado en su trabajo de coordinador de postproducción en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).

Atrás quedaron aquellos días de SJK (Santa Justa Klan, el grupo que surgió a raíz de la serie –quién puede olvidar aquel 'A toda mecha' pese a su horripilante y poco correcta letra–) y el rodaje diario de una serie que marcó una época.

A veces la vida te lleva por otros caminos que no son los que estaban en el guion de tus sueños y terminan siendo mejores. Que parece una frase de Mr. Wonderful, pero estamos hablando de 'Los Serrano' y ellos de sueños entienden mucho.