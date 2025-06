Así es Victoria de Hohenlohe, la Grande de España que recibe a la Princesa Leonor en Nueva York

La Princesa Leonor termina su viaje en el Juan Sebastián Elcano y, pese a que se había especulado con la posibilidad de que sus padres estuvieran en Nueva York para recibirla, finalmente no será así. Será alguien que no forma parte de su familia pero que, sin embargo, es famosa por su larga lista de títulos nobiliarios. Se llama Victoria de Hohenlohe, tiene 28 años y es la jefa de la casa de Medinaceli, una de las familias aristocráticas más importantes de España.

Su nombre completo es Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, y es la hija mayor de Marco de Hohenlohe-Langenburg, fallecido en 2016 tras una larga enfermedad y con solo 54 años, y la alemana Sandra Schmidt-Polex. Sus padres se casaron en 1996 y se divorciaron ocho años después, tras lo que su madre se mudó a Múnich, donde ha vivido alejada de la prensa española desde entonces.

También Victoria, pese a su posición, se ha mantenido siempre en un segundo plano. Creció en Alemania, a donde se mudó cuando era una niña y sus padres se divorciaron. Tras el fallecimiento de su padre, la joven que tenía entonces solo 19 años, heredó y se convirtió en la aristócrata con más títulos de Europa. Un total de 44 , de los cuales diez eran como Grande de España. Pese a todo, ella continuó sus estudios: estaba haciendo la carrera en la IE University de Madrid en Relaciones Internacionales, tras lo que hizo un intercambio en una universidad de Shangái (China) y estudio un máster en conflicto, seguridad y desarrollo en el prestigioso King's College de Londres (Inglaterra).

Es decir, demostró con su educación una vocación internacional que sin duda ha colaborado después a la hora de conseguir trabajo. En 2016 hizo unas prácticas en el Programa Mundial de Comida de las Naciones Unidas, y en 2019 estuvo cuatro meses en el Real Instituto Elcano, donde formó parte del laboratorio de ideas. En los años posteriores pasó por empresas de inversión, pero más recientemente ha centrado su carrera en la sostenibilidad. Concretamente trabaja como consultora estratégica con los conocidos como «criterios ESG», que se centran en conseguir que las empresas trabajen en ciertos objetivos sociales además de los económicos.

Victoria en el anuncio de que pasa a formar parte del patronato de Plant-for-the-planet REDES

Desde 2024 es miembro de la junta española de la organización Plant-for-the-planet Spain, una empresa catalana fundada en 2014 inspirada en la idea de Felix Finkbeiner, un niño alemán de nieve años. En 2007, presentó en el colegio una trabajo sobre el cambio climático e impulsó un movimiento global.

Más allá de lo laboral, a Victoria de Hohenlohe también le sonríe lo personal. En 2023 se casó con Maxime Corneille, joven de ascendencia francoargentina a quien había presentado en sociedad unos meses antes en la Feria de Sevilla. La boda se celebró el 14 de octubre en Jerez y con la presencia de los Reyes y la Princesa Amalia de los Países Bajos, puesto que la madre del novio es gran amiga de la Reina Máxima. No se puso tiara así como tampoco quiso llevar un velo, dejando brillar el vestido que le había hecho Mercedes López de Carrizosa y su hija Sol Prado, con quienes tenía muy buena relación. La ceremonia fue en la iglesia de San Miguel y después se celebró en la finca 'Salto al Cielo''.

Victoria y Maxime en su boda, en 2023 GTRES

Tras pasar los últimos años en Madrid, la Duquesa de Medinaceli vive en Nueva York desde el pasado mes de marzo, lo cual explica que esté ahí para recibir a la Princesa Leonor. En este tiempo que han estado en la Gran Manzana, Maxime ha continuado sus estudios participando en un curso de la prestigiosa Columbia Business School. Centrado en Inversión de Valores, nivel avanzado, el programa (que requiere acudir a las clases de manera presencial) tiene un precio de 7.159 euros.

Pero más allá de sus oportunidades laborales y su relación, Victoria de Hohenlohe tiene también el lado malo de su situación. Desde 2013 su familia está enfrentada en un conflicto con el Duque de Segorbe, su tío, Ignacio Medina, el único hijo vivo de su bisabuela, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba. Ese año es cuando falleció la entonces duquesa de Medinaceli y su testamento estaba claro: había dejado a nietos y bisnietos su parte del pastel, una millonada por persona que, sin embargo, a Ignacio no le parecía apropiada. Él siempre ha defendido que lo que su madre quería era dejar todo su patrimonio a la Fundación Medinaceli, de la cual es presidente.

Victoria y Maxime GTRES

En diciembre de 2021, el Juzgado de Sevilla daba la razón a los nietos y bisnietos, pero eso no ha impedido que el conflicto continúe. En la boda de Victoria, en 2023, la novia no pudo pronunciar su «sí, quiero» en la Casa Pilatos de Sevilla porque no contaba con el permiso de su tío abuelo. Como es el presidente de la Fundación que controla las propiedades familiares, necesitaba que diera el beneplácito y se negó a hacerlo. Tampoco dejó a la nueva Duquesa de Medinaceli que utilizara la tiara de la Casa Medinaceli, con la que se casaron su bisabuela Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, conocida como Mimi de Medinaceli; María del Prado, duquesa de Tarifa; Laura Vecino, duquesa de Feria, o Sol Medina, condesa de Ampurias.

Más temas:

Medinaceli