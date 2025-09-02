Victoria Federica, nominada a los Premios Forbes junto a Ibai Llanos, Plex y María Pombo

Ella ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono español y ahora también está en la lista de los Premios Forbes 2025 que premia a los mejores creadores de contenido de España junto a nombres tan reconocibles como Ibai Llanos, Plex o María Pombo. Se puede decir que Victoria Federica ha encontrado su sitio, su carrera y el éxito a un lado de la Corona.

La hija de la infanta Elena y la sobrina del Rey Felipe VI probablemente pueda proclamar ahora que desde el punto de vista personal no se equivocó al ir en contra de la opinión de sus padres y dedicarse a esto de las redes sociales y la influencia. Posee casi 400.000 seguidores en Instagram y ahora expertos en redes sociales han incluido su nombre entre las figuras nominadas a los Premios Forbes 2025 en la categoría de Mejores Creadores de Contenido.

«Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón es la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrina del actual Rey Felipe VI y quinta en la línea de sucesión al trono español. ¿Se necesita más para ser influencer y socialité del más alto nivel?», se lee en el texto de 'Forbes'.

Una lista influyente

Y no se trata de una lista cualquiera, pues por aquí desfilan nombres que hoy forman parte de las vidas de millones de personas de todo el mundo. Son influencers, personas seguidas que influyen. Junto a Victoria Federica aparecen Ibai Llanos, Violeta Mangriñán, Marta y María Pombo, Plex, Xuso Jones, Laura Escanes, Rocío Osorno y más.

Según explica Forbes, todos los seleccionados se consideran «actores estratégicos dentro del ecosistema comercial internacional que son decisivos en la construcción de marcas, en la generación de confianza con las audiencias y en el modo en que los consumidores descubren productos y servicios».

Victoria Federica no acumula ese exceso de exposición que se suele advertir en buena parte de los y las influencers. En su caso, y consciente de la relevancia de su nombre al pertenecer a la Corona, sus apariciones son mucho más selectas. Y quizá por ellos llama más incluso la atención y despierta tanta curiosidad. De paso, aporta valor... y monetización.

Amor por la moda

La joven se ha criado viendo cómo su padre, Jaime de Marichalar, vinculaba su nombre y sus apariciones a algunos de los eventos de moda más prestigiosos. De hecho, es consejero de varias firmas de prestigio y nunca ha dejado de aparecer en eventos de la industria textil. Su hija ha añadido el gusto por la moda y las alfombras rojas, y ha sabido encauzarlo hacia las tendencias recientes a través de las redes sociales.

Su nominación pata los Premios Forbes 2025 a los mejores creadores de contenido de España supone tanto un reconocimiento a su labor profesional como un espaldarazo personal a una elección que causó no poca controversia tanto en la familia como en la opinión pública, un debate que todavía continúa.

La nueva edición de los Premios Forbes incluirán la novedad del People's Choice Award, un galardón especial que premiará al creador más votado por el público. Las votaciones se cerrarán el miércoles 3 de septiembre y el ganador se anunciará durante la gala que se celebrará próximamente en la embajada de Italia en Madrid.