Victoria Federica ensalza la figura de la Reina Sofía: «La solidaridad es algo que he tenido muy presente desde pequeña»

Acostumbrada a verla agarrada a otras tareas, Victoria Federica de Marichalar y Borbón se ha presentado ahora como madrina de la Fundación Juegaterapia, que ayuda a los niños en la lucha contra el cáncer, y ha ensalzado la figura de su abuela, la Reina Sofía, asegurando que ha tenido la solidaridad «muy presente desde pequeña» en casa.

La fundación ha inaugura un nuevo espacio y Victoria Federica de Marichalar quiso conocerlas de primera mano. «Tuve la oportunidad de pasar por los distintos talleres, conocí a Briana y pude hacer una sesión de maquillaje con ella; con Nuria y Angélica, me hice varias fotos; también pasé un rato muy divertido con Gonzalo, jugando al videojuego ‹'Mario Bros', y me encantó el taller de arte con Carla y Lorena, ambas son unas grandes artistas», ha relatado la nieta de doña Sofía en una entrevista con '¡Hola!'.

En su visita, Victoria Federica enseñó una faceta menos habitual en ella y compartió con los niños varias de las actividades que la fundación les brinda, una labor destinada a que los pequeños puedan recuperarse de todas las secuelas físicas y a nivel neurocognitivo, social y emocional que les deja la quimioterapia.

Una experiencia inolvidable

Para la hija de la Infanta Elena, esta ha sido la primera colaboración con Juegoterapia. «Ha sido una experiencia inolvidable. El espacio es una maravilla, da muy buena energía. Tuve la oportunidad de conocer a los terapeutas del juego y la labor que desempeñan. Me parece increíble cómo conectan el juego en los niños, a la vez que están dando apoyo emocional y psicológico», ha indicado a '¡Hola!'.

«Cuando te aproximas a realidades que no son fáciles, no sabes cómo te vas a sentir hasta que lo ves. Creo que tienes que dejarte llevar, escuchar mucho y, en lo posible, ayudar. Estoy muy agradecida a todos por el rato que hemos pasado, me he sentido muy bien, pero lo principal es que haya podido aportar mi granito de arena y ayudar a que se conozca esta iniciativa tan bonita», ha insistido.

Según ha destacado Victoria Federica en la entrevista, «la solidaridad es algo que he tenido muy presente desde pequeña», algo que achaca, entre otras cosas, a la presencia siempre cercana de la Reina Sofía. «Lo he vivido en casa, lo he visto en mi madre, en mi abuela, en mi familia. Siempre me han enseñado que hay que estar cerca de quien lo necesita, que no se trata de grandes gestos, sino de humanidad, de mirar al otro con empatía», ha declarado.

Un momento de su vida lleno de «equilibrio»

Al respecto, ha añadido: «Agradezco que me lo hayan inculcado. Quizás mi abuela materna ha sido el principal ejemplo de ello y un buen espejo en el que mirarme, especialmente a través de su Fundación Reina Sofía y el centro de alzhéimer de su fundación. Gracias a su impulso, hoy el alzhéimer en España cuenta con más apoyo, más investigación y, sobre todo, más humanidad. Su trabajo y dedicación serán siempre un referente para todos».

Victoria Federica ha asegurado que su entorno le ha ayudado a «conocer realidades muy diferentes a la mía», algo que le ha hecho crecer y cuestionarse muchas cosas. «También tengo que decir que mis amigos han sido una parte fundamental en esto. He tenido la suerte de rodearme de personas con un gran corazón, que se implican, que ayudan sin esperar nada a cambio», ha apuntado.

En lo personal, Victoria Federica ha manifestado que se encuentra en un momento de su vida «de gran equilibrio y satisfacción». «Valoro profundamente los espacios que me permiten crecer, aprender y aportar desde lo que soy», ha concluido.