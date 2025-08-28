Victoria Federica: del desamor al reconocimiento profesional

Victoria Federica (24 años) atraviesa uno de los momentos más contradictorios de su vida. Mientras su faceta personal se ve sacudida por la ruptura con Borja Moreno, con quien mantenía una relación desde el verano de 2024, su proyección profesional alcanza nuevas cotas de reconocimiento.

Según reveló la revista '¡Hola!', la hija de la infanta Elena y el empresario han seguido caminos distintos durante este verano, optando por planes por separado y sin que haya terceras personas implicadas. Una etapa de transición personal que contrasta con el buen momento laboral que vive la sobrina del Rey Felipe VI.

Pese a este revés sentimental, la joven se ha convertido en una de las nominadas a los Premios Forbes 2025 en la categoría de Mejor Creador de Contenido. Con más de 375.000 seguidores en Instagram, la joven comparte en su perfil viajes, posados y experiencias que la han consolidado como una de las influencers más seguidas del país.

«Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón es la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrina del actual Rey Felipe VI y quinta en la línea de sucesión al trono español. ¿Se necesita más para ser influencer y socialité del más alto nivel?», se puede leer en la publicación de 'Forbes'.

REDES SOCIALES

Este reconocimiento ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan el mérito de la nominación, asegurando que su papel como creadora de contenido estaría condicionado por su pertenencia a la Familia Real. Sin embargo, lo cierto es que las marcas de moda y estilo de vida ven en ella un rostro atractivo y un reclamo mediático.

Cabe resaltar que, a lo largo de los últimos años, Victoria Federica se ha convertido en protagonista de campañas con firmas como Hoss Intropia y, de manera especialmente mediática, con Nude Project junto a Belén Esteban (51), colaboración que causó un auténtico revuelo. También fue imagen del cartel oficial de la Feria de San Isidro 2025, un reconocimiento en el ámbito taurino que ella misma celebró en declaraciones a TeleMadrid: «Lo primero que dije fue que me apetecía muchísimo porque es algo que llevo en la sangre, algo que llevo inculcado de cuna, y estoy muy feliz desde que me lo dijeron y con muchísimas ganas de hacerlo desde el principio. Si mi abuelo, el Rey Juan Carlos, estuviera aquí, sé que estaría muy orgulloso», expreso.

En lo personal, no es la primera vez que la vida amorosa de Victoria ocupa titulares. En 2018 fue vinculada al torero Gonzalo Caballero y, posteriormente, mantuvo una relación estable con el DJ Jorge Bárcenas entre 2019 y 2022. La historia con Borja Moreno Oriol parecía consolidar su estabilidad sentimental, pero finalmente ambos han optado por tomar caminos separados.

Así, la nieta de Doña Sofía se enfrenta a una etapa de cambios y reajustes. En un momento en el que el amor le da la espalda, su faceta profesional se encuentra en ascenso. Su nombre figura ya entre los más influyentes del panorama digital español, y cada aparición pública confirma que se ha convertido en un rostro imprescindible en el universo mediático.

