El viaje de superación de Juan Gabriel: de los abusos sufridos en la infancia a su intensa relación con Isabel Pantoja

Una docuserie de Netflix bucea en el archivo personal y repasa las vicisitudes del mejor cantautor que ha dado México

El viaje de superación de Juan Gabriel: de los abusos sufridos en la infancia a su intensa relación con Isabel Pantoja
Álex Ander

Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, acumulaba cientos de vídeos, audios, fotografías y películas caseras. Su archivo permaneció resguardado durante décadas y ahora forma parte de Juan Gabriel. Debo, puedo y quiero, una serie documental de Netflix, dirigida por María José Cuevas ... , que rinde homenaje a la figura del mejor cantautor que ha dado México y también ayuda a descubrir quién era el hombre detrás de la estrella. «Dicen por ahí que es mejor no conocer a tus ídolos», ha comentado la cineasta. «Y lo entiendo, porque yo solo tenía el concepto del icono que es Juan Gabriel. De repente, adentrándome en el archivo, me di cuenta de que también tenía mal humor, de que también se desesperaba y gritaba, era humano. Ver la humanidad de un ídolo es como poner un espejo frente a todos nosotros. Por eso, este reto no fue solamente mío, sino de todo el equipo, de toda la producción».

