Las verdaderas razones de la amarga ruptura de Dakota Johnson y Chris Martin: «Venía de lejos»

Formaban una pareja envidiada por muchos. Chris Martin, el cantante de Coldplay, y Dakota Johnson, la actriz de 'Cincuenta sombras de Grey'. Guapos, admirados y llenos de dinero. Pero acaban de romper y no parece haber vuelta atrás. Y es ahora cuando comienzan a conocerse las razones que han llevado a la separación.

Dakota Johnson, de 35 años, y Chris Martin, de 48, separaron caminos después de ocho años juntos. La decisión no ha sido fácil, pero tampoco improvisada ni producto de un arrebato. «Ocurrió hace mucho tiempo», ha revelado una fuente cercana a la pareja en declaraciones a 'Daily Mail'. «Pero habían estado discutiendo sobre cómo hacerlo oficial», ha añadido. «Se dieron cuenta de que ya no estaban hechos el uno para el otro».

Y como el Reino Unido está lleno de fuentes, otro confidente ha revelado a 'The Sun' que la actriz y el líder de Coldplay se separaron debido a la diferencia de edad y al siempre conflictivo asunto de tener hijos cuando uno de los dos no quiere. Estas son las causas reales que estarían detrás de la ruptura.

Una historia de idas y venidas

«Dakota llevaba años desesperada por que ella y Chris se reconciliaran, y cada vez que rompían se sentía devastada y lloraba a mares», ha declarado la fuente consultada por el tabloide británico dentro de una historia marcada por las idas y venidas, por las discusiones y los reencuentros pasionales. Aunque esta vez parece que es para siempre.

«Incluso algunos miembros del equipo de Dakota tuvieron que consolarla cuando estaban separados y ella nunca podía superarlo. Ella lo quiere de verdad a él y a sus hijos, y él la quiere profundamente, pero las cosas nunca se arreglaban para ellos y eran muy inestables», ha continuado la fuente de 'The Sun' para añadir mayor dramatismo.

El confidente del tabloide ha sido prolífico en detalles: «Intentaron resolver sus problemas, pero la diferencia de edad era un problema recurrente. Ella también había expresado que podría querer tener hijos en el futuro, mientras que Chris ya casi ha terminado con esa parte de su vida».

La fuente también ha declarado que Dakota Johnson, quien comenzó a salir con Chris Martin en diciembre de 2017, «quería que esta relación funcionara» y no hay nada de familia en medio. «No solo ama a Chris, sino también a sus dos hijos, y esa pérdida es increíblemente dolorosa», ha aclarado.

«A Dakota le está costando»

Finalmente, 'The Sun' ha asegurado que «la decisión de terminar fue amistosa, pero a Dakota le está costando». Y ha corroborado la versión de que todo venía de lejos: «Durante el último año, se hizo evidente que su relación se había estancado y no avanzaba».

Esto es lo que decía 'Daily Mail' tras consultar a otra fuente cercana a la pareja: «Las rupturas no son instantáneas, y seguían rompiendo y reconciliándose, y a veces las cosas funcionaban cuando estaban lejos, mientras trabajaban, porque la ausencia enamora, pero luego volvían y las pequeñas cosas se acumulaban hasta que ya no eran el uno para el otro. Dakota está devastada porque ya no estará más tiempo con sus hijos, pero quiere que sepan que siempre estará ahí para ellos».

Ya se rumoreó su posible separación a finales del pasado año, pero entonces el representante de Dakota Johnson lo negó y declaró a TMZ que las afirmaciones sobre la ruptura eran «solo una falsa alarma» y que tanto el cantante como la actriz «felizmente juntos». Otra fuente declaró a 'People': «Claro, han tenido problemas y se han tomado descansos en el pasado, pero ahora todo va de maravilla. Ambos aman sus carreras. Están haciendo las cosas lo mejor que pueden». Ahora ya nada queda de aquella historia de una pareja envidiada por millones.

