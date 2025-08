Verano de cambios en el clan Pantoja-Rivera: maternidad, distancia y adiós a Cantora

Entre playas abarrotadas, conciertos multitudinarios y exclusivas familiares bajo el sol andaluz, julio y agosto han sido siempre escenario clave para entender los conflictos del clan Pantoja-Rivera. Pero este verano trae consigo una atmósfera completamente distinta: lejos del ruido, marcado por la maternidad reciente de Anabel Pantoja e Isa Pi, y con una Isabel Pantoja sin protagonismo alguno, el calor ya no parece alimentar escándalos, sino nuevas etapas de vida más domésticas.

Para la matriarca, los veranos han sido fecundos para su arte. Y para su negocio. Cuando Isabel Pantoja era solo una estrella ascendente de la copla, significaban trabajo, giras y carretera. Eran sofocantes meses de escenario en escenario, plazas de toros, auditorios y verbenas, vestida de bata de cola bajo 40 grados y con disciplina férrea. El público la esperaba año tras año en municipios de toda España, completamente entregado a la tonadillera. Las vacaciones eran entonces una quimera: apenas podía descansar unos días en Marbella o Fuengirola, donde coincidía con amigas como Rocío Jurado o Lolita.

te recomendamos

Los años noventa consolidaron esa dualidad en Isabel: artista imparable en verano, madre protectora en sus descansos. Tras la adopción de Isa, aún sin tanto foco mediático sobre la pequeña, Isabel empezó a reservar unos días de julio para retirarse con sus hijos y su círculo más íntimo en el sur. En aquellos años, Cantora era símbolo de unión y no de división, el corazón del salseo familiar. Allí recibía visitas, organizaba comidas interminables, se bañaba en la piscina a media tarde y controlaba con mano firme la educación de sus hijos. Su hermano Agustín ejercía de sombra fiel, gestionando contratos y almuerzos. Las noches eran para rancheras, cante improvisado y, en más de una ocasión, alguna discusión familiar que quedaba dentro de los muros… hasta que dejaron de hacerlo, cheques mediante.

Por su parte, Kiko Rivera ha construido con los años su propio verano. A comienzos de los 2000, ya adolescente, era habitual verlo en las playas de Matalascañas con amigos, rodeado de curiosos, o veraneando con compañeros del famoseo en la Costa del Sol. Tras años perdidos en malos hábitos, encontró su nicho veraniego en la música. Convertido en DJ, hizo del verano su temporada de bolos. Encadenaba actuaciones entre junio y septiembre en discotecas de Gandía, Punta Umbría, Benidorm o Ibiza. No era raro verle cerrar sesión a las cinco de la mañana y coger coche directo al siguiente bolo. Luego sentó la cabeza, formó familia y sus veraneos se aburguesaron: ahora son de suite en hotel de lujo en Ibiza o Formentera. En Matalascañas prefiere reservar una villa con Irene Rosales, apartados del mundo con todas las comodidades. Este año, sin embargo, ha dejado el tabaco, sigue dieta estricta y entrena duro para participar en el Mundial de Fútbol de Creadores de Contenido. Al final, cada cual tiene sus Copas de Europa.

Isa Pi, en cambio, siempre ha vivido el verano con ambivalencia. Desde que se hizo conocida, ha pasado por todas las fases: veranos de fiestas en Cádiz, introspectivos tras rupturas, ocupados en televisión encadenando colaboraciones, o aquellos en los que solo buscaba pasar desapercibida. Pero el más importante fue hace una década, en Ibiza, cuando conoció a Asraf Beno, el hombre con el que comparte su vida. El año pasado, la pareja y su hijo Albertito disfrutaron de un lujoso viaje a Egipto, con piscina privada y excursiones por el desierto incluidas.

Pero si alguien ha entendido el verano como espectáculo y escenario emocional, esa ha sido Anabel Pantoja. Desde sus primeras apariciones televisivas, sus vacaciones se convirtieron en contenido para revistas y redes. Las playas de Tenerife, donde residía por temporadas con su ex, Omar Sánchez, eran su plató improvisado de stories: su humor, sus bikinis coloridos y sus reflexiones espontáneas desde la toalla al sol arrasaban. Cada agosto, sus seguidores la esperaban para verla cantar reguetón en una tumbona, probar mojitos con frases motivadoras o subirse al paddle surf a carcajada limpia. Entre realities, promociones y eventos de marcas, su agenda veraniega ha llegado a estar tan cargada como la de cualquier artista. Incluso tras Supervivientes, su regreso fue en pleno julio, protagonizando uno de los veranos más prolíficos con su mítico «¡He vuelto más fuerte que nunca!», su grito de guerra.

Este año, sin embargo, todo ha cambiado. Tanto Isa como Anabel están volcadas en la maternidad: Isa ha dado a luz a su segundo hijo tras un parto por cesárea que le ha provocado una depresión, y Anabel se ha estrenado como madre primeriza rodeada de polémica. Ambas han elegido pasar estos meses en casa, sin grandes desplazamientos. Anabel, que tiene su paraíso en Arguineguín, Gran Canaria, se permitirá alguna escapada, como un fin de semana en Mallorca o una visita a su familia en Sevilla. Comparten alguna imagen, algún texto emotivo, siempre desde un lugar más íntimo. Se rumorea que podrían coincidir en agosto, en Cádiz o Sanlúcar, pero sin cámaras, sin exclusivas, solo como dos mujeres que se conocen desde niñas y que ahora comparten una vivencia común.

Y mientras el sol cae a plomo, Isabel Pantoja se desvanece. No ha hecho declaraciones ni tras la polémica de la tumba de Paquirri, no ha aparecido en eventos, ni se espera que lo haga. Sus veranos ya no son de giras, sino, como ella misma habría dicho en alguna de sus letras, «de sombra y suspiro». Este verano no es de aplausos en la plaza del pueblo, ni de cárcel, ni de exclusivas. Es, quizá, el verano más real que haya vivido el clan: sin decorado, sin focos, sin Cantora.