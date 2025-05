Todas las veces que Serena Williams antepuso la maternidad a su carrera

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales, decidió este miércoles 28 de mayo otorgar a la tenista Serena Williams el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. Un galardón al que optaban hasta treinta candidaturas de trece nacionalidades distintas. La tenista estadounidense sucede así en el palmarés a la jugadora española de bádminton Carolina Marín, ganadora en 2024.

Nacida el 26 de septiembre de 1981 en Saginaw, Míchigan, Serena Jameka Williams es considerada una de las mejores jugadoras de la historia del tenis después de una carrera que se alargó por un cuarto de siglo y durante la que atesoró un sinfín de títulos.

Una carrera de éxito que se frenó en seco en septiembre de 2017 con el nacimiento de su primera hija, Alexis Olympia Ohanian Jr., fruto de su matrimonio con el empresario estadounidense Alexis Ohanian. Tras convertirse en madre, a la leyenda del tenis le resultó más difícil de lo que ella misma esperaba volver a la pista. Y es que el parto de Williams se complicó cuando sufrió una embolia pulmonar, que volvió a abrir la cicatriz de la cesárea e hizo peligrar su vida. 14 fueron los meses que la tenista permaneció alejada del deporte.

A esto se le sumó su necesidad de estar en casa cerca de su hija. Así lo confesó tras retirarse de la Rogers Cup en Canadá en 2019. En su momento, se excusó diciendo que abandonaba por «razones personales», pero más tarde comentó sus verdaderos motivos en Instagram: «La semana pasada no fue fácil para mí. No sólo estaba aceptando cosas personales difíciles, sino que simplemente estaba en un caos. Principalmente, sentía que no era buena madre». Antes de Canadá, Williams había sufrido la peor derrota de toda su carrera deportiva, un 6-1, 6-0 ante Johanna Konta en California.

«Leí varios artículos que decían que las emociones puerperales podían durar hasta tres años si no se trataban. Prefiero la comunicación. Hablar de mis cosas con mi madre, mis hermanas y mis amigos me ha permitido darme cuenta de que mis sentimientos son totalmente normales. Es totalmente normal sentir como si no hiciera lo suficiente por mi bebé», explicó entonces en Instagram.

La tenista puso así sobre la mesa un problema que afrontan cada día la mayoría de las mujeres con hijos: «Entreno mucho y trato de ser la mejor atleta posible. Pero aunque he estado con ella (su hija) todos los días de su vida, no estoy tanto como me gustaría. Entre quedarse en casa o trabajar, encontrar el equilibrio justo con los niños es un verdadero arte. Vosotras (las madres) sois las verdaderas heroínas», reconoció.

En otra ocasión, la tenista confesó los problemas a los que se enfrentaba en la pista una vez se convirtió en madre. «Creo que tener un bebé podría ayudarme a la hora de afrontar los partidos. Cuando tengo demasiada ansiedad pierdo, y siento que mucha de esa ansiedad desapareció cuando nació Olympia . Saber que tengo a este precioso bebé esperándome en casa hace que sienta que no tengo que jugar más. No necesito el dinero o los títulos o el prestigio . Los quiero, pero no los necesito. Es un sentimiento diferente para mí», reconoció durante una entrevista concedida con la revista 'Vogue' poco después de tener a su primera hija.

Y eso que la maternidad no es fácil. «A veces siento que no puedo hacer esto», aseguró Williams, que lamentó que nadie hablaba de «los momentos bajos, la presión que sientes, la increíble decepción cada vez que escuchas al bebé llorar. Me he venido abajo no sé cuántas veces». Pero, pese a las pequeñas tormentas, en la vida de Williams sigue brillando el sol , y tiene muy claro el tipo de madre que quiere ser para su pequeña: una buena madre. «No vamos a pasar ni un día separadas hasta que tenga 18 años», bromeó.

En agosto de 2023, la tenista amplió la familia con la llegada de sus segunda hija, Adira River.