Vanessa García Marx: «No me han dado trabajo por ser hija de Manolo Escobar»

«Me presenté a un casting que anunciaban en una web de actores y a los pocos días me dijeron que me habían cogido y he estado mes y medio ensayando», explica emocionada, pero sin forzar la voz Vanessa García Marx, ya que sufre de nódulos y el pasado sábado debutaba con la comedia sobre las relaciones de pareja 'El reencuentro' en el Teatro de las Aguas, una sala alternativa con 60 butacas en el madrileño barrio de La Latina. «Tengo muchos problemas de nódulos y pólipos en las cuerdas vocales y en esta función no llevamos micrófono así que prefiero cuidarme la voz».

Aunque tiene más experiencia en la ficción audiovisual, no es la primera vez que sube a un escenario. En esta ocasión comparte escenario con Javier Longas y la actriz Sara Chamberlain bajo la dirección de Matías Ruiz-Clavijo. Vanessa lleva semanas colándose en los hogares gracias a su papel protagonista en el anuncio de la última campaña de Ausonia Discreet. «Lo rodé no por ser hija de Manolo Escobar como mucha gente pueda pensar, sino porque pasé dos castings donde tuve que bailar y cantar. En principio el anuncio iba a ser solamente para internet y redes sociales, pero al final al igual que en otros países les ha gustado tanto que lo han emitido también en televisión».

Vanessa es consciente de lo complicada que es la profesión de actriz por eso, aunque le apasiona no le queda más remedio que compaginarla con la de reportera en televisión. Su último trabajo en el programa Ruta 179 emitido en Telemadrid. «Terminé justo hace un año, y he decidido estar un año centrada en la interpretación porque cuando te metes en la vorágine diaria de un programa de televisión es más difícil poder presentarte a castings. De hecho, cuando estaba en Telemadrid me llamaron para el papel de maquiladora de Miguel Bosé en su serie y tuve que decir que no porque no podía perder dos días en un rodaje», lamenta.

Ante todo, es la madre de Marta, la primogénita que está a punto de cumplir 14 años y es una magnífica estudiante que «va a su aire, ya tiene su vida social los fines de semana», reconoce Vanessa. Y de Manuel que todavía es pequeño y requiere más atención, aunque ella y su marido Esteban se organizan muy bien para conciliar con sus respectivos trabajos.

Está a punto de irse dos meses a Benidorm donde sigue conservando la casa familiar conocida como 'El Porompompero'. «Iré y vendré a Madrid para hacer la función de teatro, pero desde que nací he pasado mis vacaciones allí. La primera vez que fui a Benidorm tenía 28 días, entonces para mí es mi pueblo. Y ahí están muchas de mis mejores amigas de toda la vida, que ahora son como mi familia, con las que paso la Navidad y la Nochevieja ahora que ya no están mis padres».

Y como nunca es tarde, Vanessa nos confiesa que a los 47 años está mejor físicamente que hace diez años. «Nunca había ido al gimnasio pero como ahora tengo más tiempo llevo nueve meses entrenando todos los días dos horas y he mejorado hasta de mi problema de escoliosis», confiesa entre risas antes de entrar en una clase de yoga que combina con Pilates y ejercicios de fuerza.

Este sábado volverá a reencontrarse con el público a las 17:00 de la tarde y el próximo mes de julio tendrá función todos los miércoles y jueves a las 21:00 de la noche en el Teatro de Las Aguas.