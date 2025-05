Uxue, la ex de Plex se contradice y admite sus declaraciones sobre Aitana y el 'youtuber'

Uxue López, la ex de Plex, se ha convertido en protagonista de la crónica rosa esta semana. El martes, 'TardeAR' publicaba unas declaraciones que habían extraído de una conversación con ella explicando cómo se había producido su ruptura con el 'youtuber' que ahora está con Aitana. Sin embargo, el miércoles ella lo negaba en sus redes sociales y el propio creador de contenido aseguraba en un vídeo que era todo mentira.

Por tanto, sorprende todavía más que este jueves la joven se ha desdicho y ha confirmado que sí habló con alguien del programa. «Todo lo que se ha dicho se ha tergiversado de cierta manera que no es así«, ha dicho a un reportero del programa de Telecinco. «Esta llamada me vino un poco grande«, ha admitido la joven.

Según ha contado, Uxue no sabía que se iba a publicar: «No quería que se publicase ni hablar del tema». «Yo no quiero desearle el mal a nadie ni hacerle el mal a nadie y ya está», ha explicado visiblemente nerviosa. Con los ojos vidriosos y sin querer pararse a hablar con la prensa, la joven decía estas palabras y rápidamente se iba. «Posiblemente varias cosas de las que he dicho se han magnificado al verse por escrito en televisión y en la conversación no eran tan fuertes», ha finalizado.

El periodista Álex Álvarez ha defendido que sí habló con Uxue, pero que ha sido la propia protagonista quien ha preferido mentir a su expareja y no confesar que había tenido una conversación con la televisión. Lo cual ha dado lugar al polémico vídeo de Plex en el que acusaba a Telecinco de manipular y mentir abiertamente. Algo que ahora, con las palabras de la joven, ha quedado también en agua de borrajas.

Tal y como ha contado el periodista, fue una llamada de 16 minutos, en la que Uxue le cuenta su historia de amor. «Es una niña completamente enamorada de él», ha comentado. La presentadora del espacio, Verónica Dulanto, ha admitido que al escuchar la voz de la chica se aprecia que ella está aún muy afectada emocionalmente. «Es una chica jovencita con una voz entrecortada, que lo está pasando mal, que llora, que intenta explicar que esta relación que esta relación a ella todavía le está costando», ha contado, señalando que lo hace sin la intención de dejar mal a su exnovio.

Desde 'TardeAR' han explicado que lo que acordaron Álex Álvarez y Uxue es que la llamada no se emitiría, pero la joven no llegó a entender que se transcribirían sus declaraciones. «Ella admite que le negó la llamada a Plex porque estaba asustada», ha confesado el periodista, tras volver a hablar con la chica, lo cual para el resto de los colaboradores del programa es una muestra de que es «una víctima».

