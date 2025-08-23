Última hora de la salud de Jaume Anglada: abandona la UCI y pasa a la Unidad de Cuidados Intermedios

Jaume Anglada mejora y ya está fuera de la UCI. Ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Universitario de Son Espases de Palma de Mallorca. Son las mejores noticias después de casi dos semanas ingresado tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga mientras circulaba en su motocicleta. En este tiempo, ha recibido el ánimo y las visitas de numerosos amigos y colegas de profesión, que han constatado esa mejoría.

La evolución está siendo muy satisfactoria después de las preocupantes noticias iniciales en un suceso que le dejó postrado en la carretera con un «traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones«, según los primeros informes médicos. Un enorme susto que fue a más cuando se supo que había sido ingresado en la UCI el Hospital Universitario de Son Espases de Palma de Mallorca, con toda su familia y amigos pendientes de él tras ser cometido a varias operaciones.

El músico sufrió fuertes lesiones en la cadera, costillas y muñecas, lo que provocó que fuera sometido a diversas intervenciones, días críticos en los que el cantante ha tenido permanentemente a su lado a su mujer, Pilar Aguiló, y sus hijos Julia y Jaime, de 17 y 15 años respectivamente.

Una sensible mejoría

Los últimos partes médicos ya hablaban de «una sensible mejoría» y una evolución «más estable». Ya no tiene sedación ni respiración asistida. Ahora ha salido una nueva actualización de su estado de salud y Jaume Anglada pasado de la UCI a una Unidad de Cuidados Intermedios, «una zona de observación menos restringida, que es la previa al paso a planta», según los médicos que le atienden.

Mientras tanto, y según ha informado 'D Corazón', más de 70 artistas y amigos se han unido para darle ánimo durante esta convalecencia y bajo el lema 'Cridem el teu nom' le han querido mandar toda su fuerza y ánimo para salir de este difícil trance que afortunadamente ya está superando.

Una de las personas que más pendiente ha estado de su evolución ha sido el Rey Felipe VI, con quien el cantante mantiene una gran amistad desde hace años. El monarca español adelantó de su viaje a Mallorca, previsto para el pasado 18 de agosto, con el fin de conocer de primera mano la evolución de Jaume Anglada.

Fuera de peligro

El cantante todavía tiene pendiente una operación de muñeca, pero parece que ya está fuera de todo peligro. «El sábado le quitaron la sedación por completo y el respirador. Ha reconocido a sus hermanos y a Pilar. ¡Jaime va en progreso!», dijeron a 'Vanitatis' fuentes cercanas.

«Hay que ver la parte buena. Podríamos estar hablando de una desgracia sin retorno. Jaime es fuerte y claro que saldrá adelante. Una de las cualidades que forman parte de su carácter es que es un hombre positivo y luchador. Seguro que cuando todo pase hará bromas de si su ángel de la guarda ese día día estaba trabajando y no de parrandeo», añadieron al citado medio.