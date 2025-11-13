Suscribete a
El «troll más odiado» de Internet asalta a Ariana Grande y su compañera Cynthia Erivo corre a defenderla

Durante la premiere de 'Wicked: For Good' en Singapur, un seguidor de la cantante saltó la valla de seguridad y agarró a su ídolo con brusquedad

El asaltante es un habitual en este tipo de eventos y siempre tiene el mismo 'modus operandi'

Marina Ortiz Cortés

La seguridad de Ariana Grande está bajo control... gracias a Cynthia Erivo. Las dos actrices están sumergidas en la promoción de 'Wicked: For Good', que este jueves les ha llevado a Singapur. Y a pesar del fuerte control por parte de los ... profesionales responsables del evento, un fan consiguió saltar la valla con la suficiente velocidad como para agarrar a la cantante de 'Dangerous Woman'.

