El «troll más odiado» de Internet asalta a Ariana Grande y su compañera Cynthia Erivo corre a defenderla

La seguridad de Ariana Grande está bajo control... gracias a Cynthia Erivo. Las dos actrices están sumergidas en la promoción de 'Wicked: For Good', que este jueves les ha llevado a Singapur. Y a pesar del fuerte control por parte de los ... profesionales responsables del evento, un fan consiguió saltar la valla con la suficiente velocidad como para agarrar a la cantante de 'Dangerous Woman'.

Ariana Grande caminaba de la mano de Michelle Yeoh, que a su vez iba agarrada de Cynthia Erivo y esta de Jeff Goldblum. Rodeados del resto del equipo y de un importante dispositivo de seguridad, sorprende que un joven llega corriendo de frente y se sitúa junto a la cantante en cuestión de segundos. Como se ve en el vídeo que ha capturado uno de los presentes, se agarra del hombro de la intérprete con una brusquedad que la asusta y la deja inmóvil.

Pero Cynthia Erivo sorprende aún más al actuar aún más rápido que el equipo de seguridad y en un instante se planta entre ambos, separando al joven de su compañera a empujones. Michelle Yeoh interviene también, antes incluso que los guardaespaldas, que agarran al chico y se lo llevan enb volandas. Las dos actrices centran entonces su atención en Ariana, que se muestra visiblemente impactada, aunque dice con la cabeza que está bien.

Cynthia la abraza, en un gesto protector, y todos continúan hacia delante de manera apresurada, sin interactuar con los fans como estaban haciendo hasta ese momento. Cabe señalar que la cantante ha admitido en alguna ocasión el impacto que tuvo en su salud mental lo ocurrido en su concierto de Mánchester en 2017. En su gira 'Dangerous Woman', un hombre realizó un ataque suicida con un artefacto explosivo a la salida del 'show', acabó con la vida de 22 personas y hubo 166 heridos, muchos de ellos menores de edad.

¿Quién es el fan que atacó a Ariana Grande?

El joven en cuestión se llama Johnson Wen y tiene una cuenta de Instagram en donde comparte todas las ocasiones en las que se ha colado en eventos como si de premios se tratara. De hecho en su biografía dice que fue quien se metió en en la final de la Copa del Mundo de cricket de 2023 y se autoidentifica como el «troll más odiado». En su bio ya incluye que Ariana Grande es «la Reina» e incluso ha compartido el vídeo diciendo: «Querida, gracias por dejarme saltar a la alfombra contigo».

En los comentarios, los fans de la cantante han respondido con dureza: «Vamos a denunciar esta cuenta, gente». «¿Crees que esto está bien? ¡Estás enfermo! Estropeaste la experiencia para los fans que soñaban con este momento y pusiste vidas en peligro. ¡Todo por el ego! Busca ayuda», añade otra cuenta. «Esto es extremadamente peligroso. No estoy segura por qué harías esto», escribe un tercero.