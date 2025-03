Las tres mentiras que Tamara Falcó ha aclarado en 'El Hormiguero'

Cuando Tamara Falcó (41 años) se convirtió en una de las tertulianas de actualidad en 'El Hormiguero' jamás se imaginó que ella misma sería en el centro de atención semana tras semana. Y es que desde que la hija de Isabel Preysler (71) se prometió por primera vez con Íñigo Onieva (33) no ha dejado de ofrecer 'exclusivas' sobre su vida en el programa emitido en 'prime time'.

Así, en un primer momento contó los detalles de su compromiso con el empresario madrileño, mientras enseñaba orgullosa el anillo que le había regalado; después explicó los motivos de la ruptura y la sorprendente reconciliación y ahora la boda programada de nuevo para el próximo 17 de junio.

Este jueves 2 de febrero, la aristócrata ha vuelto a estar en el punto de mira en el programa de Antena 3, donde ha esclarecido algunos rumores que se llevan escuchando desde hace días en torno a su persona. «Dicen por todas partes que estás embarazada», le preguntó sin rodeos Pablo Motos. «Lo ha dicho un 'tiktoker' y es mentira. No estoy embarazada, cien por cien. Me enteré por un chat», respondió ella. «¡Si es que esta mañana me lo ha preguntado mi suegra!», añadió sin poder evitar la risa. «Me ha venido diciéndome: Oye, ¿hay algo que me tienes que contar? Le he dicho que no, que nada», aseguró.

Pero no solo eso. «La verdad es que no estoy embarazada. Y tampoco vendo El Rincón. Estamos mi hermano y yo haciendo un proyecto con él. Muy ilusionados, además. Y no sabemos de dónde ha salido esa información», quiso dejar claro en relación a la información publicada por la revista 'Semana' en la que se asegura que la marquesa de Griñón había tomado la decisión de vender la finca El Rincón por siete millones de euros. El palacio, ubicado en la localidad de El Fresno, fue donde vivió su padre, Carlos Falcó, junto a su última mujer, Esther Doña, desde que se casaron en septiembre de 2017 hasta el fallecimiento de este en marzo de 2020 a causa del coronavirus. «No, si hasta mi madre me preguntó a ver si lo vendía», dijo ella con cierta incredulidad.

Pero aún quedaba una cosa más por desmentir: «La última es que me ha preguntado tú mujer, Laura, a ver si desfilo en Cibeles», le dijo al presentador. «Bueno, es que eso es seguro, ¿no?», respondió él. «No. Lo que pasa es que es verdad que parte de mi colección con Pedro Del Hierro la van a exhibir en Cibeles, pero desfilarán otros modelos, yo no», aclaró ella.

«Ni embarazada, ni vende El Rincón, ni Cibeles… Lo cierto es que me he quedado torcido. La semana que viene comentamos las siguientes mentiras que cuenten sobre ti», dijo Motos en tono irónico visiblemente divertido.