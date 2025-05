Los tres hijos de Óscar Puente: una chica artista, una más anónima y un primer varón que «continúa la saga»

A sus 56 años, Óscar Puente ha saludado la llegada de su tercer hijo, el primero varón, a quien llamará como él. Uno más en la familia que añadir a sus dos hijas: Carmen, quien en su día llamó mucho la atención por su impresionante participación en 'La Voz Kids', e Isabel, de un perfil profundamente discreto.

«Ahora estoy ocupado con Oscar Puente III (la saga continúa). Pero volveré», publicó en X -antes conocido como Twitter- el ministro con una fotografía en la que se le veía besando a quien llevará el nombre de su padre y de su abuelo. El primer hijo varón y su mayor alegría del momento.

Es el primer bebé que tiene junto a su pareja, Yasmina Gregori, y nació este 13 de mayo en Madrid después de un largo parto que se prolongó durante casi un día y medio, pero que tuvo el final feliz que mostraba la fotografía y el texto de Óscar Puente. «Si viene con la misma energía que tiene su padre, os va a dar grandes alegrías», decía el presidente Pedro Sánchez.

«La más bella y elegante»

Yasmina Cerdá Gregori es empresaria del sector hostelero y organiza eventos como bodas o catas de vino. Su cuenta de Instagram es privada. «No es actriz, pero era la más bella y la más elegante de esa noche», dijo Óscar Puente en la edición de los Premios Goya celebrada en Valladolid, cuando anunció su relación. Ya acudió con ella al besamanos del Palacio Real del Día de la Hispanidad. Todo llegaba tras su divorcio de la jueza Laura Soria Velasco, con quien tuvo dos niñas, Carmen e Isabel.

Según ha revelado el propio Óscar Puente, ambas han mostrado inclinación a continuar el camino de las leyes, como sus padres, aunque bien es cierto que la mayor también ha mostrado una seria querencia hacia el mundo del espectáculo. Facultades no le faltan.

Carmen Puente llamó mucho la atención al participar en la edición de 2021 de 'La Voz Kids' cuando apenas tenía 14 años. Entonces interpretó una arriesgada versión de una canción de Amy Winehouse, 'Love Is A Losing Game», un reto que defendió como una leona. El mismísimo David Bisbal no dudó en girarse y reclutarla para su equipo.

«Mi padre es mi persona favorita»

«Mi padre es político, alcalde desde hace tres años», dijo sin pestañear en su vídeo de presentación para el programa. «Es la persona a la que acudo cuando me pasa algo, cuando lloro (…) Creo que mi padre es mi persona favorita. Mucha gente me pregunta si soy su hija. Me gustaría que me llamaran por mi nombre, no por ser su hija, pero no puedo hacer nada», añadió entonces.

No llegó a la final, pero se ganó la simpatía, el aprecio y el respeto de público y coaches. En su canal de YouTube todavía se pueden ver varios de sus vídeos con inperpretaciones acústicas al piano o la guitarra. Sin embargo, parece que ya solo es una afición y que ahora está más centrada en los estudios. Su última incursión pública en el mundo de la canción fue en 2023, cuando participó en el Euroclub, los conciertos de apertura del Benidorm Fest, celebrados en la Sala Penélope. Entonces interpretó ‹Muero de amor', una canción de Arturo Pareja Obregón.

Mucho más discreta es la vida de su hermana Isabel, la segunda que Óscar Puente tuvo con su anterior mujer. Se sabe que comparte con Carmen su gusto por la música. Es fan de Taylor Swift. Pero, que se sepa, no ha cantado en público. Ahora se suma a la familia el primer varón, Óscar, el pequeño que continúa una saga.