Tom Cruise y Ana de Armas rompen su relación después de nueve meses: «Lo pasaron muy bien juntos»

Desde que Ana de Armas (37 años) comenzara su carrera en España de la mano de la exitosa serie 'El Internado' no ha parado de sumar proyectos a su carrera. En 2017 dio el salto a Hollywood por todo lo alto dando vida ... al personaje principal de 'Blade Runner', secuela del filme de Ridley Scott que protagonizó Harrison Ford en los 80. Dos años más tarde fue la elegida para convertirse en la nueva 'chica Bond' en 'No time to die', la 25ª entrega de la saga del mítico agente 007 en la que compartió protagonismo con Daniel Craig.

Su incursión en la Meca del cine del cine hizo que la joven se rodease de algunas de las estrellas más reconocidas de la pantalla, entre las que se encontraba Tom Cruise (63 años). La primera vez que se les relacionó fue el pasado 14 de febrero, cuando fueron vistos cenando en el Soho de Londres. El hecho de que esta (romántica) cita coincidiese con el 'Día de San Valentín' hizo que el diario 'Daily Mail' vaticinase que entre ellos podría haber surgido una bonita historia de amor. «¿Cita de 'San Valentín'? Tom Cruise, de 62 años, y Ana de Armas, de 36, sonríen de oreja a oreja mientras sus fans los acosan durante una noche juntos en Londres», titularon entonces, poniendo especial énfasis en la diferencia de edad entre ellos. La noticia, según recogía la prensa británica, desataba «numerosas especulaciones sobre un posible romance». «No, no voy a hablar. No tengo nada que decir. Ya está bien, gracias», se limitó a responder la intérprete con una sonrisa de incredulidad cuando fue preguntada por primera vez sobre su supuesta nueva ilusión.

Pese a todo, dos meses más tarde volvieron a dejarse ver juntos en público. Esta vez aterrizando en un helipuerto de Londres. También acudieron juntos a la fiesta organizada por David Beckham en la capital británica con motivo de su 50 cumpleaños. Los actores salieron juntos a las 3 de la madrugada del restaurante Core, en Nothing Hill, donde se celebró el evento. Pese a tomar todas las precauciones -salieron por la parte trasera del local, se taparon con un gran paraguas negro y se sentaron en los asientos de detrás del coche-, no pudieron evitar se fotografiados por la prensa. Ante esto, Cruise se tomó la situación con humor y sonrió a las cámaras mientras que la cubana agachaba la cabeza en un intento por no ser reconocida.

La avalancha mediática hizo que la pareja decidiese poner un poco de distancia entre ellos. Un tiempo en el que ambos se centraron en sus respectivos trabajos, coincidiendo con estrenos que los llevaron a distintas partes del mundo.

Compañeros de rodaje

Finalmente 'Deeper', el proyecto cinematográfico que mezcla de thriller y ciencia ficción terminó por unir a la pareja también en el plano profesional. «Es muy, muy talentosa, gran actriz dramática, cómica, con una habilidad tremenda, aprende rápido», declaró entonces Cruise al ser preguntado por su compañera durante una entrevista. «Es muy divertido. Estamos trabajando en muchas cosas con el productor Doug Liman y el guionista Christopher McQuarrie y, claro, con Tom Cruise. ¡Estoy muy emocionada!», dijo ella por su parte.

La última vez que fueron fotografiados juntos fue a finales del pasado mes de junio en la cubierta de una embarcación surcando las aguas de Menorca. Unas imágenes publicadas por la revista '¡Hola!' que generaron un gran revuelo.

Ahora, poco más de tres meses después de que compartiesen juntos esas románticas vacaciones, tabloide británico 'The Sun' ha confirmado que la pareja ha puesto punto final a su historia de amor después de nueve meses juntos. «La chispa se ha apagado entre ellos», ha asegurado una cita cercana a los actores, añadiendo que la ruptura se ha producido en buenos términos «sin discusiones ni resentimientos de por medio». «Tom y Ana lo pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Siguen queriéndose mucho y han decidido mantener una buena amistad», ha sentenciado.