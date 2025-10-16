Suscribete a
ABC Premium

Tom Cruise y Ana de Armas rompen su relación después de nueve meses: «Lo pasaron muy bien juntos»

La ruptura entre la pareja de actores se ha producido en buenos términos

Ana de Armas confiesa que quiere formar una familia… ¿con Tom Cruise?

Tom Cruise y Ana de Armas
Tom Cruise y Ana de Armas gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que Ana de Armas (37 años) comenzara su carrera en España de la mano de la exitosa serie 'El Internado' no ha parado de sumar proyectos a su carrera. En 2017 dio el salto a Hollywood por todo lo alto dando vida ... al personaje principal de 'Blade Runner', secuela del filme de Ridley Scott que protagonizó Harrison Ford en los 80. Dos años más tarde fue la elegida para convertirse en la nueva 'chica Bond' en 'No time to die', la 25ª entrega de la saga del mítico agente 007 en la que compartió protagonismo con Daniel Craig.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app