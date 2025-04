Tom Cruise y Ana de Armas, la pareja que consolida su vínculo profesional cita tras cita

Tras ser fotografiados en San Valentín saliendo de un restaurante ubicado en el Soho de Londres, los rumores de un posible nuevo romance entre la actriz Ana de Armas y el actor Tom Cruise llegaron a los medios de comunicación. Entonces, la especulación se sustentó, además de con las instantáneas que probaron su encuentro, con la información que apuntaron los testigos acerca de la actitud cariñosa que mantuvieron ambos durante la velada. Pero ante aquella primera cita y la ausencia de gestos de cariño en su final, pues Ana y Cruise tomaron distancia en la calle antes de subirse al mismo coche, solo quedaba pensar que los motivos de su reunión también podían ser otros.

Sin embargo, desde febrero las citas y encuentros entre ambos no han cesado y los rumores de su relación no han hecho más que crecer en redes sociales. Después de su primera cita, fuentes cercanas aseguraron a la prensa internacional que el interés que existía entre Cruise y de Armas no era amoroso sino profesional, pero al ser la segunda cita en la que fueron pillados un viaje en helicóptero por Londres, los usuarios de redes sociales no abandonaron los rumores de romance.

Más tarde se desvelaba la verdad que está lejos de la ficción. Ana de Armas y Tom Cruise han protagonizado en los últimos meses numerosas apariciones juntos porque estarían trabajando en un nuevo proyecto en común. Según, '¡Hola!', horas antes de ese viaje por aire por Londres, habían pasado el día en los estudios Longcross, en la que se presupone es la fase de preproducción del supuesto proyecto de cine. Ahora, tras una última reaparición en la que han repetido viaje en helicóptero, la prensa da nuevas pistas y concreta la relación profesional de los actores.

Hace varios días, ambos eran fotografiados de nuevo descendiendo de un helicóptero en un helipuerto privado de Londres. Esta vez, no viajaron solos, puesto que también iban las dos mascotas de Ana de Armas. Desde Farnborough, donde aterrizaron tras despegar desde Madrid en el jet privado de Cruise, ya subieron al helicóptero. En él, la pareja habría vuelto a hablar del interés que, según 'Daily Mail', tiene Tom Cruise en que Ana de Armas protagonice la posible secuela de 'Días de Trueno', la película que protagonizaron Tom y Nicole Kidman en los años 90.

El patrón de las citas de los actores ya es claro: reunirse en Londres para viajar en helicóptero o salir de noche por la ciudad hasta llegar al posible consenso por el que se de luz verde al nuevo proyecto, que por el momento es lo que parece al mostrarse ambos en cada ocasión relajados y sonrientes. Mientras, Ana de Armas en Madrid reaparece con menos frecuencia junto a su conocida por la prensa pareja Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Fue en un paseo junto a él cuando días después de ser vista con Cruise se pronunciaba ante la prensa y se negaba a dar declaraciones que respondiesen a los rumores de nuevo romance.