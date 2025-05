La tiranía de Shakira como jefa: «Cuando pasaba nos teníamos que poner cara a la pared»

El pasado jueves, Shakira publicó su nuevo tema 'El jefe' junto a los mexicanos Fuerza Regida. La octava canción en poco más de un año junto a 'Te Felicito', 'Don't Wait Up', 'Monotonía', 'TQG', 'la sesión 53 con Bizarrap', 'Copa Vacía' y 'Acróstico', todos ellos 'dardo-hit' de la cantante colombiana contra su ex, Gerard Piqué.

Una canción en la que la artista denuncia las situaciones de explotación y precariedad laboral que hay en el mundo. «Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y el en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta».

E incluso menciona un caso personal: el de la niñera de sus hijos Lili Melgar, que estuvo durante los años en los que el exfutbolista y la cantante estuvieron juntos en Barcelona y que ahora se encarga del cuidado de Milan y Sasha desde Miami. «Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización», se puede escuchar en un momento. Cuentan los rumores que fue Lili quien advirtió a Shakira de sus sospechas sobre una infidelidad de Piqué. Una revelación por la que el catalán decidió prescindir de sus servicios sin otorgarle la indemnización correspondiente.

Además de esto, la colombiana también arremete contra su ex y su familia a través de su exsuegro, Joan Piqué con una frase demoledora: «No hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura».

Ahora, una exempleada de Shakira ha hecho una revelación que deja a la cantante como una auténtica tirana. «He trabajado cuatro años con Shakira, concretamente. En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella», ha comenzado contando Cristina Cárdenas asegurando que el trato de la artista con sus trabajadores era «nefasto»: «No tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras», ha dicho añadiendo que «cuando tú dices que no se te acerque nadie, que no te miren a los ojos. Cuando tú sacas a una chica del rodaje que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional».

Además, la joven ha mostrado la cara B de la cantante: «Es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis».