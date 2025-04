Tina Knowles, madre de Beyoncé, revela su lucha contra el cáncer de mama

En noviembre del año pasado, Tina Knowles, la madre de Beyoncé, anunciaba públicamente que se encontraba preparando un libro de memorias. Con 'Matriarch' como título, la empresaria prometía basar su autobiografía en su vida y experiencias como madre de la superestrella, pero también en su propia infancia en Texas, su matrimonio con Mathew Knowles, la crianza de sus hijas y su trabajo en el sector empresarial, en el de la moda, así como su filantropía. Ante el anuncio de su madre, la cantante no dudaba en mostrarle su apoyo y le pedía bromeando que no revelase secretos.

Pero no ha sido así, pues en el libro publicado esta semana, Tina hace una gran revelación personal que saca a la luz un episodio reciente de su vida relacionado con su salud. En una entrevista promocional del libro, no ha podido evitar hablar sobre su diagnóstico de cáncer de mama en etapa uno que ha cambiado su forma de ser. Tal y como contó a Gayle King en 'CBS Mornings', los médicos le descubrieron dos tumores en el seno izquierdo después de haber retrasado una revisión. «Siempre he intentado cuidarme. Simplemente no lo podía creer. Es importante no descuidar las mamografías», expresó en otra entrevista a 'People'.

Según reconoció, la empresaria retrasó su cita para una mamografía debido al COVID, se olvidó de reprogramarla y no fue hasta julio del año pasado cuando acudió al médico y recibió la noticia de su diagnóstico. Entonces, se encontraba en la fase final de su libro de memorias y después de pensarlo seriamente, decidió incluir este episodio de su vida en la autobiografía. «Dudé en compartir esa experiencia porque soy muy reservada. Pero decidí compartirla porque creo que contiene muchas lecciones para otras mujeres. Y creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas y nos enredamos tanto y corremos de un lado a otro, pero debes ir a hacerte la prueba», expresó.

Ahora, piensa en que pudo haber llegado tarde al diagnóstico. «Si no me hubiera hecho la prueba a tiempo, me estremezco al pensar en lo que me podría haber pasado». Tal y como asegura, Beyoncé «tomó bien» la noticia y se convirtió en el mayor apoyo de su madre, a quien le dijo que se encargarían juntas de superar la enfermedad. Tras someterse el año pasado a una cirugía para extirpar el tumor, Tina puede afirmar que está «libre de cáncer y estoy increíblemente bendecida porque Dios me permitió detectarlo a tiempo».

En su libro, Knowles aconseja al resto de mujeres someterse a controles tempranos que puedan detectar cualquier posible tumor antes de que la enfermedad crezca. «No sabía que existía el estadio 0. Podría haberlo detectado en estadio 0 si no me hubiera saltado la mamografía», dice para «darle esperanza a la gente». «Lo que me asusta ahora es no aprovechar al máximo cada día que me queda en esta vida», cuenta quien después de la operación contrajo una infección que trajo de nuevo la preocupación por su estado de salud. Beyoncé volvió a acompañar a su madre en el proceso e insistió en que descansase para recuperarse por completo.