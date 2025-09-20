La tierna felicitación de Aitana a Plex: «Feliz cumple, Daniel»

El youtuber Plex está de cumpleaños. El creador de contenido cumple 24 años acompañado de sus amigos, familiares y su novia, Aitana, quien ha compartido una tierna publicación en sus redes sociales para felicitarlo. En medio de sus vacaciones en Islandia, la cantante hizo una pausa en sus actividades para abrir su álbum de fotos más personal con su pareja. «Feliz cumple Daniel :)», escribió en su cuenta de Instagram.

El post cotiene imágenes desde su viaje a Japón hasta la reciente escapada al país nórdico. Entre ellas se incluyen fotografías de la pareja en la playa, en la montaña, en los ascensores e incluso, dándose un beso en un barco. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de 'likes' y comentarios celebrando la relación. Entre los mensajes destacan los de Candela Peña, que los llamó «prexoxos», y los de amigos de Plex como Borja y Archie, quienes bromearon con referencias al periodista del salseo, Javi Hoyos. También reaccionaron Anna Delgado, Violeta Hermes y Ana, la hermana del youtuber.

Cabe resaltar que, el viaje a Islandia coincide con un gran momento profesional para Aitana. La intérprete de 'Superestrella' ha sido doblemente nominada a los Latin Grammy, en las categorías de 'Mejor álbum pop contemporáneo' y 'Mejor diseño de empaque' por 'Cuarto Azul'. Desde su «lugar favorito del mundo», compartió su emoción en Instagram con entusiasmo desbordante: «Enterándome en mi lugar favorito del mundo QUEEEEEEEE TENEEEEEMOS 2 NOMINACIONESSSSSSSSS A LAAAAAAAAAATIN GRAMMYSSSSSS @latingrammys !!!!!!!!!!!!!!!!! locuraaaaaaaaaaaa 💙🦋🦋🧞‍♂️...», escribió y agradeció a todo su equipo y seguidores por hacer posible esta etapa de su carrera.

Islandia, además, no es un destino cualquiera. Para Aitana, el país nórdico también guarda recuerdos de su relación con Sebastián Yatra, con quien compartió la canción 'Akureyri', inspirada en la ciudad islandesa y en la segunda oportunidad que se dieron antes de su ruptura definitiva en 2024.

Ahora, la cantante vive un capítulo distinto, lleno de amor y complicidad con Plex. Entre auroras boreales y paisajes de ensueño, celebran su primer cumpleaños juntos de forma pública, mostrando a todos sus seguidores que esta relación ha encontrado su momento perfecto para brillar.