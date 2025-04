La tía de los hermanos Menéndez, encontrada inconsciente en una habitación de hotel en Los Ángeles

Terry Baralt, de 85 años y un diagnóstico de cáncer de colon, fue trasladada el domingo de urgencia al hospital y permanece en estado crítico, según informó a 'People' Bryan Freedman, abogado que representa a la familia Menéndez en su lucha por liberar a los hermanos, en prisión por el asesinato de sus padres.

Según 'TMZ', el primer medio en informar la noticia, la tía de los hermanos Menéndez fue encontrada inconsciente en una habitación de hotel en Los Ángeles. Freedman criticó a la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles en su declaración, afirmando que la «perturbadora e imprudente decisión» de mostrar «una imagen gráfica y sin editar del cuerpo sin vida de José Menéndez» había «traumatizado a los familiares presentes y provocado la hospitalización de Baralt, hermana de José».

En una declaración a 'TMZ', la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles declaró: «En la medida en que la representación fotográfica de esta conducta haya perturbado a alguno de los familiares de Menéndez presentes en el tribunal, nos disculpamos por no haber avisado previamente de que la conducta se describiría en detalle, no solo con palabras, sino también mediante una foto de la escena del crimen».

«No tengo mucho tiempo»

A principios de esta semana, Terry Baralt habló públicamente por primera vez para pedir la liberación de sus sobrinos tras ser condenados por el asesinato en primer grado por el tiroteo fatal de sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989 en un caso que conmocionó a la opinión pública y que de nuevo ha regresado a las portadas por el intento de la familia por sacarles de la cárcel.

«Ya es hora», declaró la tía, única hermana de José todavía viva, en una entrevista con 'ABC News'. Y agregó: «Treinta y cinco años es mucho tiempo. Es la desaparición de toda una rama de mi familia. Los que se han ido y los que aún lo pagan, que eran niños».

En la entrevista, en la que ocho familiares mostraron su apoyo unánime a la liberación de Erik y Lyle, Baralt explicó por qué decidió hablar en estos momentos. «Para todos, esta es una historia. Para mí, es muy personal. Esos hijos son como los que yo no tuve», afirmó.

La tía de los hermanos Menéndez también dijo que le preocupa no vivir para ver a los hermanos salir de prisión debido al avanzado estado de su cáncer: «Es preocupante. He intentado verlos siempre que he podido, pero es difícil porque vivo en Nueva Jersey y tengo 85 años. No tengo tanto tiempo».

La eterna pelea judicial

Tras un juicio nulo en 1993, los hermanos Menéndez fueron declarados culpables en 1996 y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Desde entonces, han luchado por su liberación, insistiendo en que asesinaron a sus padres en defensa propia.

El 10 de marzo, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró en una conferencia de prensa que no recomendaría una nueva sentencia para los hermanos Menéndez porque consideraba que no habían aceptado la responsabilidad de sus actos. Al día siguiente, el abogado de los hermanos respondió que 22 miembros de la familia Menéndez se habían reunido con la fiscalía del distrito para abogar por la liberación de los hermanos y pidieron a la oficina que «dejara de volver a traumatizarnos».

«En esa reunión pudimos apreciar que [Hochman] no tenía ningún interés en eso», aseguró. «Esto realmente pone de manifiesto una de las falacias, por así decirlo, de la fiscalía. No les interesan las víctimas», justificó. Geragos continuó afirmando que Hochman está «abusando casi en serie [de la familia Menéndez] con sus mentiras y su letanía de mentiras». Según NBC News, se ha programado otra audiencia para el jueves 17 de abril.

Más temas:

Juicios

Cáncer

Asesinatos