TheGrefg construirá un gimnasio privado en su casa de Andorra: «Con un millón de euros te montas la NASA»

David Cánovas, más conocido como The Grefg, ha anunciado uno de sus proyectos personales más ambiciosos: la creación de un gimnasio privado dentro de su vivienda de tres plantas en Andorra. El murciano reveló la noticia a través de uno de sus directos en ... Twitch, donde acumula millones de seguidores.

El streamer comentó que en los próximos meses viajará hasta Panatta, en Italia para probar personalmente las máquinas de entrenamiento y decidir cuáles incluirá en su futuro gimnasio. Además, adelantó que aprovechará el viaje para negociar los precios directamente con la marca.

Un proyecto a la medida

Aunque el creador de contenido no ha cerrado una cifra definitiva, ha querido interactuar con sus seguidores preguntando: «Si fuerais yo, ¿cuál sería vuestro presupuesto límite para gastarlo en su propio gimnasio sabiendo que es el sueño de mi vida?». Ante las desorbitadas cifras que proponían sus espectadores, respondió: «Con un millón de euros no te montas un gimnasio, te montas la NASA», bromeó, dejando entrever que su inversión rondeará entre los 40.000 y 50.000 euros.

La idea, según explicó, es que el gimnasio ocupe una planta completa de su vivienda, una casa que ya le supuso una gran inversión tanto en la compra como en la posterior reforma integral. «Tampoco os imaginéis un terreno de 1.000 metros cuadrados», matizó, explicando que el espacio será «unas cuatro o cinco veces más grande» que el set up donde realiza sus emisiones diarias.

«Aquí entrena toda la familia»

Con su característico sentido del humor, Grefg también respondió a quienes insinuaban que abandonará los entrenamientos cuando sea padre. Su respuesta, fiel a su estilo, no dejó indiferente a nadie: «Cuando yo tenga un hijo, entrenará conmigo. Me da igual que tenga un año o cinco. Excusas, ninguna. Mentalidad de tiburón. Y si es niña también. Aquí entrena toda la familia», dijo entre risas.

Así, mientras se prepara físicamente para el Hyrox, una de las pruebas deportivas más exigentes del año, TheGrefg continúa ampliando su universo personal y profesional, demostrando que su disciplina no solo se limita a los videojuegos o las retransmisiones: también la aplica, y con la misma pasión, a su vida fuera de la pantalla.