Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Turno para Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía

TheGrefg construirá un gimnasio privado en su casa de Andorra: «Con un millón de euros te montas la NASA»

El creador de contenido viajará a Italia para elegir las máquinas y prevé destinar una planta completa de su vivienda a su entrenamiento personal

The Grefg se lleva la victoria ante Westcol en el último combate de 'La Velada del Año 5'

TheGrefg construirá un gimnasio privado en su casa de Andorra: «Con un millón de euros te montas la NASA»
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

David Cánovas, más conocido como The Grefg, ha anunciado uno de sus proyectos personales más ambiciosos: la creación de un gimnasio privado dentro de su vivienda de tres plantas en Andorra. El murciano reveló la noticia a través de uno de sus directos en ... Twitch, donde acumula millones de seguidores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app