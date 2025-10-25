Suscribete a
Los tesoros de Tatoi al descubierto: muebles, cuadros y objetos que pertenecieron a Doña Sofía

Tras años de decadencia y abandono, el Gobierno heleno restaura la finca para abrirla al público como un nuevo espacio cultural, turístico y de memoria histórica

La agonía de Tatoi, el último refugio de los reyes griegos

Los Reyes Juan Carlos y Sofía
Los Reyes Juan Carlos y Sofía
Marta Cañete

Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

A los pies del monte Parnés, en pleno corazón verde del Ática y a pocos kilómetros de Atenas, se extiende la Finca Real de Tatoi, un enclave cargado de historia que hoy renace tras décadas de abandono. Esta finca, que combina naturaleza exuberante con ... arquitectura palaciega, fue testigo de la vida de la Familia Real griega durante más de un siglo y conserva aún la huella de su pasado aristocrático.

Descarga la app