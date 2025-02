Terelu Campos, al borde del colapso: «No puedo más»

Tenía que pasar. Todo el aluvión de acontecimientos, declaraciones y exclusivas en torno al 'clan Campos' debe cobrarse algún tipo de factura y una de las grandes protagonistas de la familia, Terelu, se ha roto delante de las cámaras para asegurar: «No puedo más».

Como no hay un día en la prensa del corazón sin la necesaria 'dosis de Campos', ahora ha sido el momento de comprobar la reacción de Terelu a la catarata de declaraciones y noticias, desde Edmundo Arrocet a la propia empleada del hogar de María Teresa Campos o el conflicto abierto entre José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y su ex Paola Olmedio.

Y Terelu se ha roto. «Mírame, no puedo más, te prometo que no puedo más ya con todo. Ayer por la tarde me estaba arreglando para irme y pensaba no puedo más, no hay tregua», decía Terelu a los presentes en 'D corazón'.

«¿De qué no puedes más Terelu? ¿Cuál es la gota que ha desbordado el vaso?», preguntaba una inocente Anne Igartiburu. Y el periodista Jorge Borrajo, consciente de cómo funciona el negocio, le decía mirándola a los ojos: «Imagino que eres consciente de que esto no ha terminado».

Terelu continuaba así: «Es que no es una gota. Cuando crees que es una gota, te viene una catarata, y cuando crees que has achicado agua, te vuelve a llegar algo. Lo digo en serio, que yo me lo estaba planteando ayer, que yo hablo, me siento en un programa de televisión, pero eso no quita que no se te quite el pie del cuello».

La cuestión es que Terelu no sabe qué hacer: si es mejor seguir hablando y responder a cada uno de los problemas que aparece un día sí y otro también o si, por el contrario, meter la cabeza en la tierra e imponerse un tiempo de silencio.

Entonces, desde la mesa pusieron el caso de Bertín Osborne. «No se le ha criticado por su silencio, se le ha criticado por todo lo que hablaba y ha ido diciendo. Hubo una época en la que cada vez que Bertín hablaba subía el pan…», comentaba Jorge Borrajo.

Y Terelu hacía suyo el caso, vinculándolo a las opiniones que tiene mucha gente alrededor suyo que habla de un carácter muy difícil: «Sí, pero si todos los días te están preguntando lo mismo, todos los días te están metiendo un dedito donde tienes ahí una heridita, al final no podemos pretender que todo el mundo sea amable y cariñoso».

Terelu se abre en canal

¿Va a desaparecer Terelu de los medios por un tiempo? No parece probable, ni mucho menos. No es solo que forman parte de un culebrón que engorda cada día y que su vida a veces parece un gran reality, sino que además ella tiene contratos con programas de televisión y pagan por tirar frases.

«¿Qué es lo que más te ha dolido de las últimas semanas?», preguntaba el director de 'Semana' a Terelu. «Todo. Al final es todo, de verdad, Jorge. No es una cosa sola, van entrelazadas, personas que hablan de ti que no te han visto en su vida, personas que no han tenido contigo ni una sola llamada telefónica. ¿Y cómo se comprueban las cosas que son verdad o mentira? Yo no tengo medios, ni yo ni ninguno de los que estamos aquí, de parar que alguien se siente y se invente una vida. No tengo el poder. Cuando no es una cosa, es otra, de pronto se produce una exclusiva que produce dolor porque forma parte de tu familia...», respondía Terelu Campos.

Además, se produjo una nueva revelación: desea abrazar a su sobrino, José María Almoguera. Pero también hubo cierto reproche al tiempo que mostraba su alienación férrea con su hermana, Carmen Borrego.

Una llamada pendiente

«Puedo enfadarme porque pienso que hay algo de injusticia... Me puedo callar más mis injusticias que las que hacen a los míos, a mi hija, a mi hermana... Yo consideré que era una injusticia hacia mi hermana y por eso hablé. Hay un momento en que dices: 'No puedes pasarte la vida callada cuando la historia no es así'», explicaba a la audiencia de 'D Corazón'.

Sin embargo, se declaró abierta a hacer una llamada… o recibirla: «Yo estoy abierta a que me la hagan también porque siempre he dicho que he estado, que estoy y estaré, pero no solo yo, alguien más importante, que es mi hermana». Es fácil suponer que si esa llamada se produce, independientemente de quién la haga, tardará poco en saberse.

Finalmente, Terelu Campos aseguró que pasará unos días alejada del barullo intentando tomar fuerzas para sobreponerse a la situación. «Ahora me voy a Málaga unos días porque necesito otra vez una dosis de amor», finalizaba.