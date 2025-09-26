Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, se separa de Robert Gavin Bonnar tras seis años de relación

Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, y su hasta ahora pareja, el abogado Robert Gavin Bonnar, han puesto fin a su relación después de seis años. Si bien la ruptura ha salido ahora a la luz, se produjo hace aproximadamente un año, cuando dejaron de convivir en el domicilio que compartían en Madrid, según publica este viernes 'Vanitatis'.

Ambos comenzaron su romance a principios de 2019 e hicieron su primera aparición pública juntos en un concierto de Carla Bruni en Barcelona poco después. Oficializaron su relación meses más tarde, en los Premios Princesa de Asturias, a los que asistieron junto a la Reina Letizia y sus hijas.

Los dos tienen una hija, Erin, nacida en agosto de 2021, si bien ambos aportaban otros a la pareja fruto de relaciones anteriores. Ortiz tuvo su primera hija, Amanda, con el abogado Enrique Martín Llop; mientras que Bonnar tenía dos de una relación anterior con Sharon Corr, violinista y cantante del grupo irlandés The Corrs.

Además de su relación con Martín Llop, Ortiz contrajo matrimonio con Jaime del Burgo en 2012, unión que terminó en 2016.

En la actualidad, ambos mantienen su vida personal en la más estricta reserva, centrados en el bienestar de su hija pequeña, a la que cuidan de manera compartida.