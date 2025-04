Tania Llasera decide darle un cambio a su vida: «Tengo 45 años y peso 93 kilos»

Tania Llasera conoce bien lo que es un cambio de imagen. A lo largo de su vida (y carrera) ha tenido varios de estos momentos, pero ahora se quiere centrar en su salud por un motivo que nada tiene que ver con lo estético. «Tengo 45 años, peso 93 kilos. Estoy estupenda, estoy fuerte, pero estoy descontrolada hormonalmente hablando y a nivel cansancio», ha explicado en un directo de Instagram que ha compartido con sus seguidores. Por eso ha tomado la decisión de comenzar con una endocrina.

«La gran epidemia de este mundo en el que vivimos es el estrés y eso se traduce en inflamación y yo no quiero estar inflamada ni cansada», ha explicado ante sus seguidores. Tania ha sido muy vocal en sus mensajes contra la gordofobia a lo largo de los años. Por eso ha insistido en que no se trata de una cuestión de imagen personal sino de salud, y se ha puesto en manos de una profesional para intentar llegar al fondo del problema.

Por eso, lo primero es hablar con la endocrina de cómo son sus rutinas y su alimentación, tras lo que le ha pedido algunos análisis completos y, para evitar inflamación, que deje el azúcar y el pan. Además, le ha recomendado 45 minutos de ejercicio al día. «No debería ser muy difícil porque tengo el privilegio de ser dueña de mi tiempo», ha asegurado Tania.

«Me ha pedido que intente cenar con los niños a las 19:00 y desayunar a las 11:00, que aguante una ventana de 16 horas sin comer», ha comentado con sus seguidores. Es decir, su endocrina le ha recomendado que ponga en práctica un ayuno intermitente como el que practican tantas otras celebridades del mundo de la música, el cine o la televisión. En cuanto al deporte, su idea es caminar todos los días y sumarlo a ciertos días de ejercicio de fuerza.

Otro de los estudios que va a hacer es de la microbiota. Un aspecto poco conocido de nuestro organismo, que es el conjunto de bacterias que forman parte de nuestro cuerpo y que según recientes estudios son imprescindibles para el metabolismo y el bienestar humano. También forman parte del proceso de equilibrio hormonal, que Tania identifica como uno de sus principales retos.

Los retos de la perimenopausia

«Me toca quitarme el DIU hormonal que reguló mis reglas de loca, ahora me lo tengo que quitar y me da miedo de repente envejecer muchísimo y llegar con la menopausia de golpe y no sé cómo hacer con las hormonas», ha compartido la presentadora. Tania ha animado a sus seguidores a que hagan como ella y que no renuncien a su bienestar. «Id a vuestros propios médicos», ha reclamado, «quiero inspiraros a que cojáis las riendas de cuidaros».

«No nos resignemos a sufrir la menopausia y la perimenopausia. Vayamos al médico y si nos toman por pesadas, que sigamos», ha reiterado. «Este año somos 1.000 millones de mujeres pasando por la menopausia. Vamos a dar la lata porque tenemos que estar bien porque si no el mundo no se para, pero casi», ha finalizado. Unas declaraciones que han sido muy aplaudidas por sus seguidores, que han respondido en los comentarios de la publicación a posteriori.