Tamara Falcó abre las puertas de su vivienda para compartir sus nuevos «imprescindibles en casa»: «No pueden faltar»

Tamara Falcó está preparando 2026 con planes muy ilusionantes. En una reciente entrevista con ABC, la hija de Isabel Preysler compartía cómo espera que el próximo año haga realidad un sueño del que ha hablado en numerosas ocasiones. Así, en este encuentro con ... la periodista Pilar Vidal, la marquesa de Griñón se ha abierto con confianza y ha realizado esta afirmación: «En 2026 espero que Dios me sorprenda, siento que los ángeles me llevan sobre sus alas».

Esta conversación tuvo lugar durante uno de los múltiples compromisos profesionales de Tamara Falcó, en este caso en la celebración del centenario de la Denominación de Origen Calificada Rioja. De esta y de otras citas importantes va compartiendo en sus redes sociales, donde ya acumula más de 1,6 millones de seguidores (Instagram). Combina así contenido de sus ocupaciones y trabajo con detalles sobre sus viajes y su día a día, con especial cariño para los momentos cotidianos.

Los «imprescindibles» de Tamara Falcó para su casa

Uno de estos ha permitido entrar en la casa de Tamara e Íñigo Onieva, mostrando cuáles son para ella sus «imprescindibles en casa», detalles que convierten su vivienda en un hogar, dado lo familiar y entrañable que ella siempre se suele mostrar. ¿Y de qué aspectos se trata? La hija de Isabel Preysler ha mostrado cuáles son «los básicos imprescindibles que no pueden faltar en mi casa», empezando por «la luz natural». Tal y como muestra en una de esas imágenes, la marquesa de Griñón disfruta de un inmueble con amplios ventanales que le permiten aprovechar al máximo la luz del día, mostrando una foto que permite comprobar cómo puede ser un amanecer o un atardecer desde su sala de estar.

Otro punto clave para ella es contar con «un espacio exterior», bien un patio, una terraza o un jardín. Lo ha acondicionado con un sofá y mobiliario de exterior, combinando colores tierra, y con macetas y plantas que dan ese punto especial a este sitio. Ese gusto por lo vegetal se evidencia tanto dentro como fuera de la vivienda, pues ella ha incluido en esta lista de «imprescindibles de casa» el contar con «naturaleza interior». En el salón principal, en otras habitaciones e incluso en el baño, como enseña en una de las imágenes del carrusel de fotos que ha subido a su cuenta de Instagram.

El cuarto factor que Tamara incorpora a su relación de «básicos» es el tener «piezas únicas». Se evidencia aquí su gusto por la decoración y por ir adaptado cada espacio a sus gustos y preferencias, con objetos de especial diseño o que le traigan algún recuerdo, bien adquiridos en alguno de sus viajes o regalos de personas a las que aprecia.

Por último, Tamara Falcó incorpora a este Top Five «un espacio entelado». Del papel para las paredes a las telas, con prints originales y cuidados que ella selecciona al detalle.