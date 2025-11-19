Suscribete a
Tamara Falcó abre las puertas de su vivienda para compartir sus nuevos «imprescindibles en casa»: «No pueden faltar»

La hija de Isabel Preysler se ha convertido en un referente de elegancia y sus recomendaciones tanto de interiorismo como de moda están entre los contenidos más celebrados de sus seguidores en redes sociales.

Tamara Falcó: «En 2026 espero que Dios me sorprenda, siento que los ángeles me llevan sobre sus alas »

Maria Sánchez Palomo

Tamara Falcó está preparando 2026 con planes muy ilusionantes. En una reciente entrevista con ABC, la hija de Isabel Preysler compartía cómo espera que el próximo año haga realidad un sueño del que ha hablado en numerosas ocasiones. Así, en este encuentro con ... la periodista Pilar Vidal, la marquesa de Griñón se ha abierto con confianza y ha realizado esta afirmación: «En 2026 espero que Dios me sorprenda, siento que los ángeles me llevan sobre sus alas».

